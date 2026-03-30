விஜய் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது ஏன்? செங்கோட்டையன் விளக்கம்!

Why Vijay contesting two constituencies: நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய் வரும் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணித்து வருகிறார். இவர் இத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதால், ஆளும் கட்சி திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகளின் ஓட்டை பிரிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சினிமாவில் 30 ஆண்டுகள் பயணித்ததன் மூலம் விஜய் தனக்கென தனி ரசிசர் படையை வைத்திருக்கிறார். இதனால் அவரது ரசிகர்களே அவரின் மிகப்பெரிய பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
நான்குமுனை போட்டி
வழக்கமாக மும்முனை போட்டியாக இருக்கும் தேர்தல் களம் இம்முறை நான்கு முனை போட்டியாக மாறி இருக்கிறது. இதன் காரணமாக இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை அனைவரும் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து இருக்கின்றனர். தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் அனைத்து கட்சிகளும் தங்களின் வேட்பாளர்களை அறிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நேற்று (மார்ச் 29) தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது கட்சியில் இருந்து 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை அறிவித்தார்.
விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் போட்டி
விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், அவர் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்தார். இது அனைவராலும் பெரிதாக பேசப்பட்டது. பலரும் அவர் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியிலாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார் என கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதற்கான காரணத்தை செங்கோட்டையன் விளக்கி உள்ளார்.
தூய்மை ஆட்சி, தவெகவால்தான் முடியும் - செங்கோட்டையன் பேட்டி
தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் கோவை விமான நிலையத்தில் வைத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தவெக சார்பில் போட்டியிடும் 234 வேட்பாளர்களையும் அறிவித்து இருக்கிறோம். எங்கள் தலைவர் உரையை நாடே வியக்கும் அளவிற்கு அமைந்திருந்தது. தமிழகத்தில் தூய்மையான ஆட்சியை கொடுக்க தவெகாவால் தான் முடியும். பெண்களுக்கு முழு பாதுக்காப்பை கொடுப்பார்.
புதிய ஆட்சி வேண்டும் என்பது மக்களின் கனவாக இருக்கிறது. இந்தியாவிற்கே எடுத்துகாட்டாக தமிழக இருக்கும் என்ற வகையில் அவரின் உரை அமைந்துள்ளது. விஜய் வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் அமர்வதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. மக்கள் சக்தி அவரின் பக்கம் உள்ளது.
9 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளேன்.
நான் கோபிசெட்டிபாளைத்தில் 8 முறை, சத்தியமங்கலத்தில் ஒரு முறை என மொத்தம் 9 முறை வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன். தற்போது தவெக தரப்பில் கோபிசெட்டிபாளையம் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளேன். மக்கள் ஆதரவு எங்கள் பக்கம் உள்ளது. மக்களுக்காக பணியாற்றி வருகிறேன். 40 வருடங்கள் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் என்னுடைய பணிகள் இருந்துள்ளதாக நம்புகிறேன்.
இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு எதிராக போட்டி
இரட்டை இலை சின்னத்தை எதிர்த்து போட்டியிடுகிறேன் என விமர்சிக்கின்றனர். என்னை அதிமுக இயக்கத்தில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டவன் நான். ஒரு சாதாரண உறுப்பினராக கூட இருக்கக் கூடாது என்று தூக்கி எறியப்பட்டவன். அதன் காரணமாகதான் தற்போது தவெகவில் இணைந்து பணியாற்றுகிறேன்.
விஜய் ஏன் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்?
விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார் என பலரும் விமர்சிக்கின்றனர். அரசியல் வரலாற்றில் பல தலைவர்கள் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இருக்கின்றனர். ஜெயலலிதா உள்ளிட்டோர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளனர். அதனால் அவர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது எந்த தவறும் இல்லை. இவ்வாறு செங்கோட்டையன் கூறினார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ