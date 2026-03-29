English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய் 2 தொகுதிகளில் போட்டி.. இதற்கு முன் இப்படிச் செய்த முதல்வர் வேட்பாளர் யார்?

விஜய் 2 தொகுதிகளில் போட்டி.. இதற்கு முன் இப்படிச் செய்த முதல்வர் வேட்பாளர் யார்?

TVK Vijay Latest News: தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில், இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்திருக்கிறார். இந்த நிலையில், இதற்கு முன்பாக முதல்வர் வேட்பாளர்கள் யார் யார் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளனர் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 29, 2026, 01:30 PM IST
  • தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 வேட்பாளகளையும் அறிவித்திருக்கிறது
  • விஜய் இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்

Trending Photos

விஜய் 2 தொகுதிகளில் போட்டி.. இதற்கு முன் இப்படிச் செய்த முதல்வர் வேட்பாளர் யார்?

TVK Vijay Latest News: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக வேலைப்பார்த்து வருகின்றனர். அதிமுக தனது கட்சி வேட்பாளர்களை மூன்று கட்டங்களாக அறிவித்தது. மறுபுறம் ஆளும் திமுக ஒரே கட்டமாக தங்களின் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 234 தொகுதி வேட்பாளர்களையும் அறிமுகம் செய்திருக்கிறார். 

Add Zee News as a Preferred Source

விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டி 

நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய், பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட இருப்பதாக கடந்த சில நாட்களாகவே பேசப்பட்டு வந்தது. அதற்காக அங்கு ஏசி வசதியுடைய அலுவலகம் தயாராகி வருவதாகவும் கூறப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், விஜய் பெரம்பூரில் மட்டுமல்லாமல், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிட இருப்பதாக இன்று (மார்ச் 29) அறிவித்திருக்கிறார். 

ஒருவர் எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடலாம் 

இந்திய தேர்தல் சட்டத்தின்படி, ஒரு வேட்பாளர் ஒரே தேர்தலில் அதிகபட்சமாக இரனடு தொகுதிகளில் போட்டியிடலாம். இது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் 33(7) பிரிவின் கீழ் இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளார். 

இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்

இந்திய தேர்தல் சட்டத்தின்படி, ஒரு தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இரண்டிலும் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், அந்த இரண்டு தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதியை மட்டும் தேர்வு செய்து மற்றொரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் அந்த வேட்பாளர் எந்த தொகுதியை ராஜினாமா செய்ய போகிறார் என்பதை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும். ஒருவேளை 10 நாட்களுக்குள் அறிவிக்காவிட்டால் இரண்டு தொகுதிகளும் காலியானதாக அறிவித்து இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும். 

இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முதல்வர் வேட்பாளர்கள் யார் யார்? 

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரலாற்றில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். 2001 சட்டமன்ற தேர்தலின்போது, தேர்தல் ஆணைய விதிமுறைகளுக்கு முரணாக இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட புவனகிரி, கிருஷ்ணகிரி, ஆண்டிப்பட்டி, புதுக்கோட்டை ஆகிய நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால், இந்த நான்கு வேட்பு மனு தாக்கலையும் தேர்தல் ஆணையம் நிராகரித்தது. இருப்பினும் எம்எல்ஏ-வாக இல்லாமலேயே முதலமைச்சராக ஜெயலலிதா பதவியெற்றார். 

ஜெயலலிதாவுக்கு பின்னர் விஜய் 

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முதல்வர் வேட்பாளர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது இதுவே முதல்முறையாகும். பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்த விஜய், 30ஆம் தேதிக்கு பின்னர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார். 

விஜய்யின் பிளான் என்ன? 

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளார். அவரது கட்சி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது தேர்தல் முடிவுகளில்தான் தெரியவரும். இருப்பினும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சி 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை வாக்குகள் பெறும் என பல்வேறு தேர்தல் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Trending News