விஜய் 2 தொகுதிகளில் போட்டி.. இதற்கு முன் இப்படிச் செய்த முதல்வர் வேட்பாளர் யார்?

TVK Vijay Latest News: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக வேலைப்பார்த்து வருகின்றனர். அதிமுக தனது கட்சி வேட்பாளர்களை மூன்று கட்டங்களாக அறிவித்தது. மறுபுறம் ஆளும் திமுக ஒரே கட்டமாக தங்களின் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 234 தொகுதி வேட்பாளர்களையும் அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்.
விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டி
நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய், பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட இருப்பதாக கடந்த சில நாட்களாகவே பேசப்பட்டு வந்தது. அதற்காக அங்கு ஏசி வசதியுடைய அலுவலகம் தயாராகி வருவதாகவும் கூறப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், விஜய் பெரம்பூரில் மட்டுமல்லாமல், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிட இருப்பதாக இன்று (மார்ச் 29) அறிவித்திருக்கிறார்.
ஒருவர் எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடலாம்
இந்திய தேர்தல் சட்டத்தின்படி, ஒரு வேட்பாளர் ஒரே தேர்தலில் அதிகபட்சமாக இரனடு தொகுதிகளில் போட்டியிடலாம். இது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் 33(7) பிரிவின் கீழ் இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளார்.
இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்
இந்திய தேர்தல் சட்டத்தின்படி, ஒரு தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இரண்டிலும் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், அந்த இரண்டு தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதியை மட்டும் தேர்வு செய்து மற்றொரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட 10 நாட்களுக்குள் அந்த வேட்பாளர் எந்த தொகுதியை ராஜினாமா செய்ய போகிறார் என்பதை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும். ஒருவேளை 10 நாட்களுக்குள் அறிவிக்காவிட்டால் இரண்டு தொகுதிகளும் காலியானதாக அறிவித்து இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும்.
இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முதல்வர் வேட்பாளர்கள் யார் யார்?
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரலாற்றில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். 2001 சட்டமன்ற தேர்தலின்போது, தேர்தல் ஆணைய விதிமுறைகளுக்கு முரணாக இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட புவனகிரி, கிருஷ்ணகிரி, ஆண்டிப்பட்டி, புதுக்கோட்டை ஆகிய நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால், இந்த நான்கு வேட்பு மனு தாக்கலையும் தேர்தல் ஆணையம் நிராகரித்தது. இருப்பினும் எம்எல்ஏ-வாக இல்லாமலேயே முதலமைச்சராக ஜெயலலிதா பதவியெற்றார்.
ஜெயலலிதாவுக்கு பின்னர் விஜய்
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முதல்வர் வேட்பாளர் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது இதுவே முதல்முறையாகும். பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்த விஜய், 30ஆம் தேதிக்கு பின்னர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார்.
விஜய்யின் பிளான் என்ன?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளார். அவரது கட்சி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது தேர்தல் முடிவுகளில்தான் தெரியவரும். இருப்பினும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சி 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை வாக்குகள் பெறும் என பல்வேறு தேர்தல் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
