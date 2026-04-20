சர்ச்சுக்குள் விஜய் செய்த அந்த தப்பு... 5 வருஷம் சிறையா? - திருச்சி சம்பவம்!

TVK Vijay Trichy Campaign: விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறியுள்ளது. மத வழிபாட்டு இடங்களுக்குள் கட்சி அடையாள சின்னத்துடன் சென்று வாங்கு கேட்கக் கூடாது எனக் கூறினார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 20, 2026, 04:54 PM IST
TVK Vijay Trichy Campaign: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் நேற்று (ஏப்ரல் 19) திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். வாகனத்தில் இருந்தபடியே அவர் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.  பிரச்சாரத்தின் ஒருபகுதியாக, தேவாலயம், மசூதி, கோயில் என மூன்று வழிபாட்டு தலங்களிலும் மதவழிபாடு செய்தார். ஆலயத்தில் மண்டியிட்டு விஜய் பிரார்த்தனை செய்தார். தொடர்ந்து, மசூதியிலும் விஜய் வழிபாடு செய்த அவர், அடுத்ததாக கோயிலில் அர்ச்சனை செய்து  சாமி தரிசனம் செய்தார். விஜய் தேவாலயத்தில் வழிபாடு செய்யும்பழேத கட்சி அடையாள சின்னத்துடன் வழிபாடு செய்தார்.  தவெக கட்சி துண்டுடன் விஜய் வழிபாடு செய்தார். இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. இதானல், விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் பலத்த குரல் எழுந்துள்ளது. 

விதிமுறைகள் என்னென்ன?

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகளின்படி, கோயில்கள், மசூதிகள், தேவாலயங்கள் என எந்த ஒரு வழிபாட்டு தலங்களுக்கு தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கான செல்லும்போது, கட்சி அடையாளங்களை பயன்படுத்தக் கூடாது என்பது தான் விதிமுறையாக இருக்கிறது. மதவழிபாட்டு தலங்களில் கட்சி சின்னங்களை  பயன்படுத்துவது, விளம்பரப்படுத்துவது, அரசியல் பரப்புரை மேற்கொள்ள கூடாது
டாது என்பது விதி. 

இதனை சற்று அறிந்து கொள்ளாத விஜய் நேற்று திருச்சி கிழக்கில் தேவாலயம், மசூதியில் விஜய் கட்சி துண்டுடன் வழிபாடு நடத்தினார்.  விஜய் மதவழிபாட்டு தலங்களில் கட்சி சின்னங்களை காட்சிப்படுத்துவது தேர்தல் நடத்தை விதிமீறலாகும். விதிகளை மீறுவது, மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 1951, இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம். இதனால், 3 ஆண்டுகள் முதல் 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படலாம் என வழக்கறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். 

வழக்குப்பதிவு செய்ய வலியுறுத்தல்

இந்த நிலையில்,  விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறயுள்ளார். பெ.சண்முகம் கூறுகையில், மத வழிபாட்டு இடங்களில் கட்சி அடையாளங்களுடன் வாக்கு சேகரிக்கக் கூடாது என்பது தேர்தல் விதிமுறை. இந்த விதியை மீறிய தவெக தலைவர் விஜய் மீது தேர்தல் ஆணையம் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது.  முன்னதாக விஜய் தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த வீடியோவும் சமூக வலைதளக்ஙளல் வெளியானது. இதனால், பல்வேறு விமர்சனங்களை எழுப்பியது.  பல்வேறு தரப்பினரும் விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். 

திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பலூரில் விஜய் போட்டி

தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ளன. இதற்கிடையில், தேர்தல் பரப்புரையும் நாளையுடன் முடிவடைகிறது.  இதனால், அனைத்து கட்சியினரும் தீவிர வாக்கு  சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.  அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.   

சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சென்று விஜய் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.   முதல்முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கும் தவெக தலைவர் விஜய், இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். அதாவது, திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் தொகுதியில்  விஜய் களம் இறங்குகிறார். இதற்கிடையில், தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, இன்று திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.  தொடர்ந்து, இன்று அண்ணாநகர், வில்லிவாக்கம், விருகம்பாக்கத்தில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளார்.   

234 தொகுதிகளில் தவெக  தனித்து களம் கண்டாலும், சென்னையை குறிவைத்துள்ளார். அதாவது,  விஜய்  சென்னையை குறிவைத்து களம் இறங்கியுள்ளார். தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரில் களம் இறங்குவது ஒட்டுமொத்த கள நிலவரத்தை மாற்றியுள்ளது. அதாவது, திமுக கோட்டையாக இருக்கும் சென்னையை தகர்க்கவே தவெகவில்  முக்கிய தலைவர்கள்  களம் இறங்கியுள்ளனர். அதாவது, பெரம்பூரில் விஜய், வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ், திநகரில் ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் களம் இறங்குகின்றனர். இதனால், சென்னையில் வெற்றி வாய்ப்புகளை கணிக்கவே முடியாத அளவுக்கு  களம் இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.

