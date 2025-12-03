'கொஞ்சம் மழைக்கே தத்தளிக்குது சென்னை' சீனுக்குள் வந்த விஜய்... திமுக அரசு மீது அட்டாக்

TVK Vijay About Tamilnadu Rains: சென்னை உள்பட தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ள விஜய், வடிகால் வசதிகள் முறையாகவும் முழுமையாகவும் செய்து முடிக்கப்படாததே மக்களின் இந்தத் துயரத்திற்குக் காரணம் என்றும் ஆளும் திமுக அரசை சாடி உள்ளார். மேலும், பொதுமக்கள் தங்கள் பாதுகாப்பைக் கவனத்தில் கொண்டு எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி உள்ளார். மேலும், மழையால் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும் மக்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைப் பாதுகாப்போடு செய்திட வேண்டும் என்றும் தவெக தொண்டர்களுக்கும் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.
மேலும் அந்த பதிவில், "மழைநீர் வடிகால் வசதியை ஏற்படுத்துவதற்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்தும், நான்கரை ஆண்டுக்கால ஆட்சியில் பணிகள் முடிக்கப்படவில்லை. மக்கள் மீது சிறிதேனும் அக்கறையிருந்திருந்தால் கொஞ்சமாகப் பெய்த மழைக்கே இவ்வளவு தண்ணீர் தேங்கியிருக்காது" என்றும் தமிழ்நாடு அரசை சாடினார்.
— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) December 3, 2025
தொடர்ந்து, "மீதமுள்ள பருவமழைக் காலத்திலாவது மக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகாத வகையிலும், அவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாத வகையிலும் மழைநீர் வெளியேறும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்துகிறேன்" என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
