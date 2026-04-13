தேர்தலுக்கு பிறகு மூட்டை கட்டும் தவெக? இப்படி நடந்தால் விஜயின் அரசியல் கேரியர் காலி.. என்ன மேட்டர்?

TVK Vote Percent In Assembly Election: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 10 நாட்களே உள்ளதால், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் பல முனைகளில் போட்டி நிலவி வருகிறது. இது அரசியல் களத்தில் ஏகப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய், தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியை துவங்கி சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்முறையாக போட்டியிடுகிறார்.
அவருடைய வருகை அரசியல் களத்தில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது பெரும் சஸ்பென்ஸாகவே இருக்கிறது. மேலும், தவெகவின் இந்த தேர்தலில் எத்தனை தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும், எவ்வளவு வாக்கு சதவீதத்தை பெரும் என்பதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தேர்தல் விஜய்யின் அரசியல் கேரியருக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேர்தலாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தேர்தலில் அவர் எடுக்கும் வாக்கு சதவீதம் தான் அவரது அரசியல் வாழ்க்கையை நிலைத்திருக்க வைக்கும்.
தவெகவும் அவருக்கான ஆதரவும்
நடிகர் விஜய் சினிமாவில் இருக்கும்போதே அவருக்கு சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ரசிகர்கள் உள்ளனர். இதற்கிடையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகமும் எனும் கட்சியை அவர் தொடங்கினார். இதனால், அவருக்கு தமிழகம் முழுவதும் பெரிய அளவில் ஆதரவுகள் உள்ளன. குறிப்பாக, இளம்பெண்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள் என அனைத்து தரப்பு கூட்டமும் அவருக்கு ஆதரவு அளித்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், விஜய்க்கு சாதிய அடிப்படையிலான எந்த ஆதரவு இருக்காததும் அவருக்கு பிளஸ் பாயிட்டாக இருக்கிறது. அனைத்து சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் அவருக்கு பெரிய அளவில் ஆதரவு கொடுக்கின்றனர்.
எங்கு பார்த்தாலும், விஜய் தான் அடுத்த முதல்வர் என கூறி வருகின்றனர். இருந்தாலும், இவர்களது ஆதரவு வாக்குகளாக மாறினால் பிரச்னை இல்லை. வாக்குகளாக மாறாத பட்சத்தில் விஜய்க்கு பெரிய அடியாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தேர்தலில் தவெகவின் வாக்கு சதவீதம் 15 முதல் 20 சதவீதம் வரும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். இப்படி நடந்தால், விஜய் தமிழக அரசியலில் பலமான வாய்ஸாக இருப்பார். ஆனால், விஜய் 10 சதவீதத்திற்கு குறைவாவோ, 15 சதவீதத்திற்கு குறைவாகவோ வாக்குகள் இருந்தால், அது தவெகவின் அரசியல் கேரியரையே பாதிக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
விஜயின் மைனஸ்
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யின் வெற்றி இலக்குகள் 234 தொகுதிகள் இருக்கின்றனர். ஆனால், இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத விஷயம் என்பதே உண்மை. காரணம், தவெகவின் கட்டமைப்பு தான். தவெகவில் மூத்த தலைவர்கள், இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள், பூத் ஏஜென்ட்டுகளும் என்பவர்கள் இவர்களுக்கு பெரிய அளவில் இல்லை. அதே நேரத்தில், தவெகவின் முகமாக தற்போது வரை விஜய் மட்டுமே இருக்கிறார். வேறு யாரும் பேர் அளவில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கூட இல்லை.
மேலும், தவெக போட்டியிடும் முதல் தேர்தலில் விஜய் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சென்று வாக்கு சேகரிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அந்த விஷயத்தில் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. அதாவது, தவெக தலைவர் விஜய் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பிரச்சாரத்திற்காக வெளியே தலையை காட்டுகிறார். அதே நேரத்தில், இந்த தேர்தலில் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது அவரது நம்பிக்கைக்கான கேள்வியை எழுப்புவதாக கூறுகின்றனர். மேலும், அவர் செல்லும் இடமெல்லாம் கூட்டங்கள் கூடினால், அது வாக்குகளாக மாறுவது கேள்வியை தான் எழுப்புகிறது. மேலும், வெறும் யங்ஸ்டர்ஸ் மற்றும் ரசிகர்களை நம்பி மட்டும் அரசியல் செய்ய முடியாது. குடும்ப தலைவிகள், நடுநிலை வாக்காளர்களை ஈர்க்கும் வகையில், விஜய் சில விஷயங்களை இன்னும் செய்யவில்லை என்றே கருதுகின்றனர்.
இரட்டை இலக்கத்தை தொடுவாரா விஜய்?
இருந்தாலும், தவெக குறைந்தபட்சம் 15 சதவீதம் முதல் 20 சதவீதம் வரை வாக்கு வங்கியைப் பிடித்து தமிழக அரசியலில் மூன்றாவது இடத்தை பிடிப்பார் என அவரது ரசிகர்கள், ஆதரவாளர்கள் மலைபோல நம்பியிருக்கின்றனர். அதே நேரத்தில், அரசியல் வல்லுநர்களும் 10 சதவீதத்திற்கு அதிகமாக தான் தவெக வாக்கு சதவீதத்தை பெறும் எனவும் கூறுகின்றனர். மேலும், சிலரும் 10 சதவீதத்திற்கு குறைவாக பெறுவார் எனவும் கூறுகின்றனர்.
எப்படியாக இருந்தாலும், விஜய் இரட்டை இலக்கத்தில் வாக்கு சதவீதத்தை பெறுவது அவரது அரசியல் கேரியருக்கு வெற்றியின் முதல் படியாக இருக்கும். ஆனால், விஜய் 10 சதவீதத்திற்கு கீழ் சருக்குவது திராவிட கட்சிகளுக்கு சாதகமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் 10 சதவீதத்திற்கு அதிகமான வாக்குகளை பெற்றால், 44.9 சதவீதம் வாக்கு வங்கி வைத்திருக்கும் திமுகவுக்கும், 38.5 சதவீதம் வைத்திருக்கும் அதிமுகவின் வாக்குகளையும் சிதறியடிக்கும் என்பதே உண்மை.
இது நடக்கும் பட்சத்தில் தமிழக அரசியலில் விஜய் பலமாக இருப்பார். ஒருவேளை 10 சதவீதத்திற்கு சருக்குவது விஜய்க்கு வேக் அப் காலமாக இருந்தால் ஒகே தான். ஆனால், விஜய் 10 சதவீதத்திற்கு குறைவாக வாக்கு வங்கியை பெற்றால், திமுக அவர்களுக்கு நெருக்கடியை கொடுக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், விஜய் குறைவான வாக்கு சதவீதத்தில் பெற்றால் அவர் அரசியலில் நிலைத்திருப்பது என்பதும் கேள்விகுறிதான் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
