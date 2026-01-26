English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 'கட்சியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கனு அவருக்கே தெரியாது' விஜயை விமர்சித்த நயினார்

'கட்சியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கனு அவருக்கே தெரியாது' விஜயை விமர்சித்த நயினார்

Nainar Nagendran On TVK Vijay: பிரேமலதா, ராமதாஸ் ஆகியோர் என்டிஏ கூட்டணியில் இணைவார்களா என்பது குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். மேலும், விஜயை  விமர்சித்தும் இருக்கிறார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 26, 2026, 04:21 PM IST
  • பிரேமலதா, ராமதாஸ் என்டிஏ கூட்டணியில் இணைவார்களா?
  • நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்
  • விஜய்க்கு எதுவுமே தெரியாது

Trending Photos

உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
camera icon7
Top IT Companies
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பொன்னான நாட்கள்
camera icon8
Mercury transit
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பொன்னான நாட்கள்
குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holidays
குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
'கட்சியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கனு அவருக்கே தெரியாது' விஜயை விமர்சித்த நயினார்

Nainar Nagendran On TVK Vijay: விஜய்க்கு அவரது கட்சியில் எத்தனை மாவட்ட செயலாளர்கள் இருக்கிறார் என்பது கூட தெரியாது என்றும் அவருக்கு பா.ஜ.க எந்த அழுத்தமும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்றும் நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி அளித்துள்ளார்.  தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ளன. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக கட்சியை பலப்படுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை கட்டமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

அண்மையில் கூட, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் டிடிவி தினகரனின் அமமுக கட்சி இணைந்துள்ளது. எலியும், பூனையுமாக ஒருவரைக்கொருவர் விமர்சித்து கொண்டு இருவரும், தற்போது பாராட்டி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், என்டிஏ கூட்டணியில் பிரேமலதா, ராமதாஸ், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை இழுக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை.  இந்த நிலையில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். 

தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "அனைவருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள். சென்னையில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பதற்காக பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். ஆனால் அது மாநாடாகவே அமைந்துவிட்டது. இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சியும் நடத்தாத அளவுக்கு இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் சுமார் 5 லட்சம் பேர் பங்கேற்றார்கள். 

நிச்சயமாக உறுதியாக தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமையும். தேமுதிக மற்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் ராமதாஸ் அணி எங்களது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவது தொடர்பாக ஒரு வார காலத்துக்குள் பதில் கிடைக்கும். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழக முதல்-அமைச்சர் முழுக்க முழுக்க பொய்யான தகவல்களை வழங்கி வருகிறார். தேர்தல் வருவதால் திமுகவிற்கு பயமும், நடுக்கமும் வந்துவிட்டது. 

பழைய பென்ஷன் திட்டம் அமல்படுத்துவேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு அரசு ஊழியர்களை ஏமாற்றி விட்டார். இதன் மூலமாக அவர் அரசு ஊழியர்களுக்கு திருநெல்வேலி அல்வாவை கொடுத்துள்ளார். யாரையும் யாருக்கும் அடிமையாக வைக்கக்கூடிய கட்சி பா.ஜ.க இல்லை. அனைவரும் சுதந்திரமாக செயல்படலாம். தமிழக வெற்றி கழகத்தில் எத்தனை மாவட்ட செயலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது கூட அதன் தலைவருக்கு தெரியாது. 

விஜய்க்கு பா.ஜ.க கட்சி எந்த அழுத்தமும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பாஜகவில் ஊழல் இல்லை. தீய சக்தி இல்லை. ஆகையால் பாஜகவை பற்றி விஜய் பேசி இருக்க மாட்டார். தவெகல் எத்தனை மாவட்ட செயலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற விவரம் கூட விஜய்க்கு தெரியாது.  யாரையும் அடிமையாக வைத்திருக்கும் கட்சி அல்ல பாஜக, அனைவரும் சுதந்திரமாக இருக்கலாம். திமுக வை ஆட்சியை விட்டு அகற்ற வேண்டும் என ஒற்றை எண்ணத்தில் இருக்கும் அனைத்து கட்சிகளும் ஒரே குடைக்குள் வர வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம்.

அந்த வகையில் தான் டி.டி.வி தினகரனும் எங்கள் கூட்டணிக்கு வந்துள்ளார். அரசியலில் நிரந்தர நண்பரும் இல்லை, நிரந்தர எதிரியும் இல்லை என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியே சொல்லி இருக்கிறார். தேமுதிக, ராமதாஸ் கூட்டணியில் இணைவார்களா என்பது இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது.  ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு நிறைய செய்திகள் கிடைக்கும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையும் புதிய கட்சிகள் எது என்பது ஒரு வாரத்திற்குள் தெரியும்" என்று தெரிவித்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க: அமித்ஷா முன்னேற கழகம்... அதிமுகவை மீண்டும் கலாய்த்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

மேலும் படிக்க: TVK Vijay: 2026ல் யாருடன் கூட்டணி? சூசகமாக தெரிவித்த விஜய்! இத பாருங்க!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

About the Author
TVKtvk vijayNainar NagendranNDA allianceTVK chief Vijay

Trending News