'கட்சியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கனு அவருக்கே தெரியாது' விஜயை விமர்சித்த நயினார்

Nainar Nagendran On TVK Vijay: விஜய்க்கு அவரது கட்சியில் எத்தனை மாவட்ட செயலாளர்கள் இருக்கிறார் என்பது கூட தெரியாது என்றும் அவருக்கு பா.ஜ.க எந்த அழுத்தமும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்றும் நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி அளித்துள்ளார். தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ளன. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக கட்சியை பலப்படுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை கட்டமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
அண்மையில் கூட, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் டிடிவி தினகரனின் அமமுக கட்சி இணைந்துள்ளது. எலியும், பூனையுமாக ஒருவரைக்கொருவர் விமர்சித்து கொண்டு இருவரும், தற்போது பாராட்டி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், என்டிஏ கூட்டணியில் பிரேமலதா, ராமதாஸ், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை இழுக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.
தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "அனைவருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள். சென்னையில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பதற்காக பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். ஆனால் அது மாநாடாகவே அமைந்துவிட்டது. இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சியும் நடத்தாத அளவுக்கு இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் சுமார் 5 லட்சம் பேர் பங்கேற்றார்கள்.
நிச்சயமாக உறுதியாக தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமையும். தேமுதிக மற்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் ராமதாஸ் அணி எங்களது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவது தொடர்பாக ஒரு வார காலத்துக்குள் பதில் கிடைக்கும். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழக முதல்-அமைச்சர் முழுக்க முழுக்க பொய்யான தகவல்களை வழங்கி வருகிறார். தேர்தல் வருவதால் திமுகவிற்கு பயமும், நடுக்கமும் வந்துவிட்டது.
பழைய பென்ஷன் திட்டம் அமல்படுத்துவேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு அரசு ஊழியர்களை ஏமாற்றி விட்டார். இதன் மூலமாக அவர் அரசு ஊழியர்களுக்கு திருநெல்வேலி அல்வாவை கொடுத்துள்ளார். யாரையும் யாருக்கும் அடிமையாக வைக்கக்கூடிய கட்சி பா.ஜ.க இல்லை. அனைவரும் சுதந்திரமாக செயல்படலாம். தமிழக வெற்றி கழகத்தில் எத்தனை மாவட்ட செயலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது கூட அதன் தலைவருக்கு தெரியாது.
விஜய்க்கு பா.ஜ.க கட்சி எந்த அழுத்தமும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பாஜகவில் ஊழல் இல்லை. தீய சக்தி இல்லை. ஆகையால் பாஜகவை பற்றி விஜய் பேசி இருக்க மாட்டார். தவெகல் எத்தனை மாவட்ட செயலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற விவரம் கூட விஜய்க்கு தெரியாது. யாரையும் அடிமையாக வைத்திருக்கும் கட்சி அல்ல பாஜக, அனைவரும் சுதந்திரமாக இருக்கலாம். திமுக வை ஆட்சியை விட்டு அகற்ற வேண்டும் என ஒற்றை எண்ணத்தில் இருக்கும் அனைத்து கட்சிகளும் ஒரே குடைக்குள் வர வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம்.
அந்த வகையில் தான் டி.டி.வி தினகரனும் எங்கள் கூட்டணிக்கு வந்துள்ளார். அரசியலில் நிரந்தர நண்பரும் இல்லை, நிரந்தர எதிரியும் இல்லை என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியே சொல்லி இருக்கிறார். தேமுதிக, ராமதாஸ் கூட்டணியில் இணைவார்களா என்பது இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது. ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு நிறைய செய்திகள் கிடைக்கும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையும் புதிய கட்சிகள் எது என்பது ஒரு வாரத்திற்குள் தெரியும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
