விஜய்யின் அதிரடி தேர்தல் அறிவிப்புகள் - கேஸ் சிலிண்டர் முதல், மாதம் 2500 வரை!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தலுக்கான பணிகளில் மும்முரமாக இறங்கி உள்ளது. வேலூர் மற்றும் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற நிர்வாகிகள் சந்திப்பை தொடர்ந்து அடுத்ததாக நெல்லையில் நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேச உள்ளார். இதற்கிடையில் மார்ச் எட்டாம் தேதி மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் சென்னையில் மகளிர் தின விழா நடைபெற்றது. இதில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அப்போது தேர்தல் அறிக்கையில் இடம் பெற உள்ள சில முக்கியமான விஷயங்களை இந்த விழாவில் பேசியுள்ளார். இது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. தமிழக வெற்றிள் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ள சில விஷயங்கள் பெண்களிடையே நல்ல வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.
மேலும் படிக்க: திமுகவிற்கு விருப்பமனு மூலம் மட்டுமே இத்தனை கோடி கிடைத்ததா?
விஜய்யின் அதிரடி தேர்தல் அறிவிப்புகள்
மதிப்புமிகு மகளிர் திட்டம் கீழ் மாதந்தோறும் உரிமை தொகை ரூ.2500 ஆக வழங்கப்படும். இதில் 60 வயது வரையிலான பெண்களுக்கு மட்டுமே உரிமை தொகை வழங்கப்படும். மத்திய, மாநில ஊழியர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படும்.
அன்னபூரணி சூப்பர் சிக்ஸ் திட்டம் மூலம் கட்டணமின்றி வருடத்திற்கு 6 கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும்.
பெண்கள், குழந்தைகள், முதியோர்களுக்கான தனி இலாகா உருவாக்கப்படும்.
அண்ணன் சீர் - திருமணமாகும் அனைத்து பெண்களுக்கும் 8 கிராம் (1 பவுண்) மற்றும் தரமான பட்டுப்புடவை வழங்கப்படும்.
தாய்மாமன் சீர் திட்டம் - தமிழகத்தில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஒரு தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும்.
அனைத்து அரசு பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயணம்.
காமராஜர் கல்வி உறுதி திட்டம் - கல்வி இடைநீச்சல் இருக்கக் கூடாது காமராஜர் கல்வி நிறுவனம் அமைக்கப்படும். பொருளாதார குறைபாடு இதை உடனே நான் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை கல்வி இடை நீச்சலுக்கு ஆணாகக் கூடாது என்று ஒவ்வொரு தாய்க்கும், பாதுகாவலருக்கும் ஆண்டுதோறும் (15,000) பொருளாதார உதவி செய்து தரப்படும்.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றமே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் ஜீரோ டாலரின் ஃபார் உமன்.
ராணி வேலுநாச்சியார் படை ஏற்படுத்தப்படும் - மாநில முழுவதும் 500 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு பெண்கள் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும்.
அஞ்சலியம்மாள் அதிவிரைவு பெண்கள் நீதிமன்றம் அமைக்கப்படும். பாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்டுகளில் பெண்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் எதுவும் நிலவில் இல்லாமல் தீர்ப்பும் விரிவாக வழங்கப்படும்.
சிங்கப்பெண்கள் மேம்பாட்டு திட்டம் - சுய மகளிர் குழுவில் இருந்து எம்எஸ்எம்மில் பதிவு செய்பவர்களுக்கு ஐந்து லட்சம் வழங்கப்படும்.
பேபி வெல்கம் டு வழங்கப்படும் - ஊட்ட சத்து உணவுடன் குழந்தைகளுக்கான பேபி கிட் வழங்கப்படும்.
எனக்கு பிடித்த வாக்குறுதி : இராணி வேலுநாச்சியார் படை திட்டம் pic.twitter.com/jZaCVgzJTe
—@Jana_Naayagan) March 7, 2026
ஸ்டாலின் சார் செய்ய முடியாதத நீ எப்படி செய்வ
pic.twitter.com/Eb5htZyiSg
— RamKumarr (@ramk8060) March 7, 2026
#TVK Manifesto:
• ₹2500 per month assistance for women (excluding govt employee families)
• 6 cylinders per year
• 8 grams of gold & silk saree for marriage
• Frees buses for woman across TN
• Gold ring for new born babies #TVKVijay @TVKVijayHQ
— Vimal Kumar (@Kettavan_Freak) March 7, 2026
"Its not worth it", says @TVKVijayHQ on the recent controversy.
"I will take care of that problem, focus on the people and the issue, don't get hurt unnecessarily, it's not worth it", he says. pic.twitter.com/gbfRpZYVJ2
— Sanjeevee sadagopan (@sanjusadagopan) March 7, 2026
மேலும் படிக்க: குஷியில் மாணவர்கள்.. மார்ச் 9ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ