கன்னியகுமாரில் விஜய் அறிவித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! இத நோட் பண்ணீங்களா?

"நமது தவெக அரசு அமைந்தால், பொதுமக்கள் வெறும் வாக்காளர்களாக மட்டும் இருக்க வேண்டியதில்லை. அரசு நிர்வாகத்தில் அவர்கள் நேரடியாக பங்காளர்களாக இருப்பார்கள்" என்று விஜய் பேசி உள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 13, 2026, 09:08 AM IST
  • அரசு நிர்வாகத்தில் மக்களும் பங்காளர்கள்!
  • செயற்கை நுண்ணறிவு அமைச்சகம்.
  • விஜய் அதிரடி வாக்குறுதிகள்!

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய் மாநிலம் முழுவதும் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மாபெரும் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்ட அவர், தனது கட்சியின் புதிய மற்றும் நவீனமான தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டு அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார். குறிப்பாக, அரசு நிர்வாகத்தில் மக்களை நேரடியாக பங்கேற்க செய்யும் திட்டங்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த அதிரடி முன்னெடுப்புகள் இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. கன்னியாகுமரியில் திரண்டிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில் பேசிய விஜய், "நமது தவெக அரசு அமைந்தால், பொதுமக்கள் வெறும் வாக்காளர்களாக மட்டும் இருக்க வேண்டியதில்லை. அரசு நிர்வாகத்தில் அவர்கள் நேரடியாக பங்காளர்களாக இருப்பார்கள்" என்று பேசி உள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்

தமிழ்நாடு சிட்டிசன் பிரிவிலேஜ் கார்டு (Tamil Nadu Citizen Privilege Card)

ஒவ்வொருவருக்கும் அரசின் நலத்திட்டங்கள் லஞ்சமில்லாமல் போய்ச் சேர "தமிழ்நாடு சிட்டிசன் பிரிவிலேஜ் கார்டு' ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் வழங்கப்படும். பிறப்பில் இருந்தே அனைத்து நலத்திட்டங்களும் விண்ணப்பபிக்காமலே, AI தொழில்நுட்ப உதவியுடன் நேரடியாக வீட்டு வாசலுக்கே வந்து சேரும்.

தமிழ்நாடு சேவை உரிமைச் சட்டம் (Right to Service Act)

நமது அரசு அமைந்த ஆறு மாதங்களுக்குள் 'தமிழ்நாடு சேவை உரிமைச் சட்டம்' (Right to Service Act) நிறைவேற்றப்பட்டு 'வெற்றித் தமிழ்நாடு சூப்பர் ஆப்' உருவாக்கப்படும். ஓட்டுநர் உரிமம், குடும்ப அட்டை, புகார் தாக்கல் என அனைத்தும் மொபைலிலேயே கிடைக்கும். சேவையில் தாமதம் ஏற்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு ரியல் டைம் கவர்னன்ஸ் டேஷ்போர்டு ஃபார் அக்கவுண்டபிள் கவர்னன்ஸ் (Tamil Nadu real-time Governance Dashboard for Accountable Governance)

தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் வெறும் ஆவணமாக மட்டுமே இல்லாமல் திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் இனி வெளிப்படையாக்கப்படும்.

சிட்டிசன்ஸ் அஸ் பார்ட்னர்ஸ் இன் கவர்னன்ஸ் (Citizens as Partners in Governance)

பொதுமக்கள் வெறும் வாக்காளர்களாக மட்டுமின்றி, அரசின் பங்காளர்களாக மாற்றப்படுவர். இதற்காக உருவாக்கப்படும் myvettritamilnadu.in என்ற இணையதளம் மூலம் பொதுமக்கள் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கான யோசனைகளை முன்வைக்கலாம்; கொள்கை முன்மொழிவுகளுக்கு வாக்களிக்கலாம்; அரசு சேவைகளை மதிப்பிடலாம்; நிதிநிலை அறிக்கை செலவினங்களைக் கண்காணிக்கலாம்.

'மக்கள் அரங்கம்' திட்டம் 

'மக்கள் அரங்கம்' என்ற திட்டத்தின் மூலம் டிஜிட்டல் தளம் வாயிலாக மக்கள் நேரடியாகச் சட்டமன்றத்தில் மனுக்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். பத்தாயிரம் கையொப்பம் பெற்ற மனுக்களுக்கு அரசாங்கம் பதிலளிப்பதும், அதே மாதிரி ஐந்து லட்சம் கையொப்பம் பெற்ற மனுக்கள் மீது சட்டமன்றத்தில் விவாதம் நடத்துவதும் கட்டாயமாக்கப்படும். சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் ஒரு முழு நாள் பொதுமக்கள் மனுக்களுக்கு என்றே தனி நேரமாக ஒதுக்கப்படும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு தலைநகர் - செயற்கை நுண்ணறிவு அமைச்சகம்

தமிழ்நாட்டின் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவுப் பல்கலைக்கழகத்தை ஏற்படுத்தி, உலகளாவிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை ஈர்க்கும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான உலகளாவிய மையமான 'Al City' உருவாக்கப்படும். இந்தியாவின் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு அமைச்சகம் உருவாக்கப்பட்டு மதுரை, கோயம்புத்தூர், சேலம் மற்றும் திருச்சியில் 1000 'டீப்டெக்' (Deeptech) புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாக செயற்கை நுண்ணறிவுப் புத்தாக்க மையங்கள் அமைக்கப்படும்.

தமிழ்நாட்டை நிதிரீதியாக இறையாண்மை, தன்னிறைவு மற்றும் செழிப்புள்ள நாடாக மாற்றுதல்

அதிகரித்து வரும் கடன் சுமையைக் குறைத்து, மக்களிடமிருந்து வரியாக ஒரு ரூபாய் கூட கூடுதலாகப் பெறாமல் அதிக வருவாய் ஈட்டி, முறையாகவும் குறைவாகவும் செலவிட்டு, முற்றிலும் புதிய வருவாய் வரும் வழிகளை உருவாக்கி நிதித் தன்னிறைவு பெற்ற மாநிலமாகத் தமிழ்நாடு மாற்றப்படும்.

வாக்குகளாக மாறுமா?

"தமிழ்நாட்டை நிதி ரீதியாகத் தற்சார்பு கொண்ட, செழிப்பான மற்றும் இறையாண்மை மிக்க மாநிலமாக மாற்றுவதே நமது முதல் இலக்கு" என்று தனது பேச்சை முடித்த விஜய், இத்தகைய முற்போக்கான திட்டங்களைச் செயல்படுத்த தனக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்குமாறும், வரவிருக்கும் தேர்தலில் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களிக்குமாறும் மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார். வழக்கமான இலவசங்களை அறிவிக்காமல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிர்வாக வெளிப்படைத்தன்மையை மையப்படுத்தி விஜய் வெளியிட்டுள்ள இந்த மாற்று அரசியல் வாக்குறுதிகள், முதல்முறை வாக்காளர்கள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரிடையே பெருமளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விகள்

1. கன்னியாகுமரி தேர்தல் பரப்புரையில் விஜய் அறிவித்த முக்கிய டிஜிட்டல் வாக்குறுதி என்ன?

மக்கள் அரசு நிர்வாகத்தில் நேரடியாகப் பங்கேற்க "myvetritamilnadu.in" என்ற பிரத்யேக இணையதளம் உருவாக்கப்படும் என விஜய் அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் மக்கள் தங்களது கோரிக்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை அரசிடம் முன்வைக்கலாம்.

2. தவெக அறிவித்துள்ள 'டிஜிட்டல் சட்டமன்றம்' அல்லது 'மக்கள் அரங்கம்' என்றால் என்ன?

பொதுமக்கள் டிஜிட்டல் தளம் வழியாகத் தங்களது கோரிக்கைகளைச் சட்டமன்றத்திற்கு நேரடியாகக் கொண்டு செல்லும் முறை இதுவாகும். 10,000 கையொப்பங்கள் பெற்ற மனுவுக்கு அரசு அதிகாரப்பூர்வமாகப் பதிலளிக்க வேண்டும்; 5 லட்சம் கையொப்பங்கள் பெற்ற மனு மீது சட்டமன்றத்தில் கட்டாயம் விவாதம் நடத்தப்படும்.

3. சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் மக்கள் மனுக்களுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என விஜய் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்?

ஒவ்வொரு சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரின் போதும், பொதுமக்களால் சமர்ப்பிக்கப்படும் இந்த டிஜிட்டல் கோரிக்கை மனுக்கள் குறித்து விவாதிப்பதற்கென்றே ஒரு முழு நாள் பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்படும் என்று அவர் அறிவித்துள்ளார்.

