60 தொகுதிகளில் வெற்றி! 40ல் கடும் போட்டி! தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிலை என்ன?

தமிழ்நாட்டின் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அனல் பறக்கிறது. திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற இரு துருவ அரசியலை உடைக்க, தளபதி விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதன்முறையாக தேர்தல் களத்தில் குதித்துள்ளது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், அடுத்த முதல்வர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் பல்வேறு கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் தினந்தோறும் வெளியாகி அரசியல் தலைவர்களை தூக்கமிழக்க செய்துள்ளன. இதில் ஆச்சரியமளிக்கும் வகையில், விஜய் கட்சியின் எழுச்சி தமிழக அரசியல் களத்தில் மிகப் பெரிய புயலை கிளப்பியுள்ளது.
இன்டர்னல் சர்வே சொல்வது என்ன?
சமீபத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ரகசிய உள்-கருத்துக்கணிப்பு முடிவு வெளியானது. அந்த சர்வே முடிவுகளின்படி, வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக சுமார் 30% வாக்கு வங்கியை பெற்று, தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய கட்சியாக உருவெடுக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுங்கட்சியான திமுக 32.9% வாக்குகளுடன் 104 இடங்களை பிடித்து முதலிடத்தில் இருக்கும் என்றும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 74 இடங்களை கைப்பற்றி எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை பெறும் என்றும், அதிமுக 56 இடங்களுடன் மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. சென்னை, மதுரை மற்றும் திருப்பூர் போன்ற மாவட்டங்களில் விஜய் கட்சிக்கு மிகப்பெரிய செல்வாக்கு உள்ளதாக அந்த சர்வே குறிப்பிடுகிறது.
60 தொகுதிகள் லாக்.. 40 தொகுதிகளில் டஃப் ஃபைட்
இது ஒருபுறமிருக்க, கார்ப்பரேட் தேர்தல் வியூக நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் எடுத்துள்ள சமீபத்திய கருத்து கணிப்புகள் ஆளுங்கட்சிக்கும், எதிர்க்கட்சிக்கும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பல்வேறு தரவுகளின் அடிப்படையில், விஜய் கட்சி குறைந்தபட்சம் 60 தொகுதிகளில் மிக எளிதாக வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், சுமார் 40 தொகுதிகளில் திமுக, அதிமுக மற்றும் தவெக ஆகிய மூன்று கட்சிகளுக்கும் இடையே மிக கடுமையான மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது. இந்த 40 தொகுதிகளில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை இப்போது கணிக்க முடியாது என்றும், இங்கு சில ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தான் வெற்றி தோல்வி தீர்மானிக்கப்படும் என்றும் அரசியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஒருவேளை இந்த 40 டஃப் ஃபைட் தொகுதிகளில் பாதி தொகுதிகளை விஜய் கைப்பற்றினால் கூட, தவெக 80 தொகுதிகளை நெருங்கிவிடும். இது உண்மையானால், தமிழ்நாட்டில் எந்தவொரு தனி பெரும்பான்மையும் இல்லாமல் தொங்கு சட்டமன்றம் அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் 100 சதவீதம் உறுதியாகிவிடும் என கார்ப்பரேட் நிறுவன கருத்துக்கணிப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. IANS Matrize போன்ற சில கருத்துக்கணிப்புகள், தவெக கட்சிக்கு 14% முதல் 15% வாக்குகள் வரை கிடைக்கும் என்றும், 6 முதல் 12 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெறும் என்றும் கணிக்கின்றன. ஆனால், கள நிலவரம் வேறு மாதிரி உள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
விஜய்யின் மாஸ் என்ட்ரி, இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் வாக்குகளை பெருமளவில் ஈர்த்துள்ளது. குறிப்பாக, திமுக மற்றும் அதிமுக மீது அதிருப்தியில் உள்ள மாற்று வாக்காளர்கள், இம்முறை தவெக-வை நோக்கி திரும்பியுள்ளதாக தெரிகிறது.
கிங் மேக்கரா? கிங்கா?
கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் எப்படி இருந்தாலும், ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவாக தெரிகிறது. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் என்பது தளபதி ஷோ ஆக மாறிவிட்டது. முதல் தேர்தலிலேயே இத்தனை தொகுதிகளில் கடும் போட்டியை உருவாக்குவது சாதாரண விஷயமல்ல. எந்தவொரு கட்சிக்கும் 118 தொகுதிகள் கிடைக்காத சூழல் உருவானால், யார் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக விஜய் உருவெடுப்பார். அல்லது கணிப்புகளைப்பொய்யாக்கி அவரே அரியணையில் அமர்ந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை!
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்தெந்த கட்சிகள் பிரதானமாக மோதுகின்றன?
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் பிரதானமாக நான்கு முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக கூட்டணி, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) மற்றும் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி (நாதக) ஆகியவற்றுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
2. தவெக எத்தனை சதவீத வாக்குகளைப் பெறும் என கருத்துக்கணிப்புகள் கூறுகின்றன?
பல்வேறு ஊடகங்கள் மற்றும் ஏஜென்சிகளின் கருத்துக்கணிப்புகளின்படி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் 15% முதல் 20% வரையிலான வாக்கு வங்கியை ஈர்க்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சில 'இன்டர்னல் சர்வே' முடிவுகள் 30% வரை வாக்குகள் கிடைக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கின்றன.
3. விஜய் கட்சிக்கு எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது?
சமீபத்தில் கசிந்த ரகசிய கருத்துக்கணிப்புகளின்படி, தவெக சுமார் 60 முதல் 80 தொகுதிகளில் வலுவான வெற்றி வாய்ப்பைக் கொண்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாகச் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் மேற்கு மண்டலங்களில் விஜய்க்கு அதிக ஆதரவு உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ