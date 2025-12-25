ரூ.2 லட்சம் கோடியை சுருட்ட விஜய் அரசியலுக்கு வருகிறார்? - கருணாஸ்!

தமிழக அரசியல் களம் 2026 தேர்தலை நோக்கி விறுவிறுப்பாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில், நடிகரும், முக்குலத்தோர் புலிப்படை கட்சியின் தலைவருமான கருணாஸ், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்துபேசியுள்ளார். அவர் கூறிய கருத்துகள் தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கருணாஸ், விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்து கடுமையான கேள்விகளை எழுப்பினார். "யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம், போகலாம். அது பெரிய விஷயமல்ல. ஆனால், அவர்கள் என்ன கொள்கையுடன் வருகிறார்கள்? என்ன உள்நோக்கத்தோடு வருகிறார்கள்? என்பதுதான் முக்கியம்" என்று அவர் கூறினார்.
ஸ்டாலின் மீதான புகழாரம்
மேலும் பேசிய அவர், "சினிமாவில் ஒரு படத்திற்கு ரூ. 200 கோடி சம்பளம் வாங்குவதை விட்டுவிட்டு விஜய் அரசியலுக்கு வருவது தியாகம் என்று சிலர் நினைக்கலாம். ஆனால், அவர் அந்த 200 கோடியை இழந்துவிட்டு, அரசியலில் ரூ. 2 லட்சம் கோடி சம்பாதிப்பதற்காகவே வருகிறார்" என்று பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டினார். விஜய்யை விமர்சித்த அதே வேளையில், தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை வெகுவாக புகழ்ந்து தள்ளினார் கருணாஸ். "கடல் தாமரை வந்தால் குளம் நாசமாகும்; படர் தாமரை வந்தால் உடல் நாசமாகும்; ஆனால், தாமரை வந்தால் தமிழ்நாடே நாசமாகிவிடும்" என்று பாஜகவை சாடினார். மக்களுக்காக சிந்தித்து, தினமும் புதுப்புது திட்டங்களை கொண்டு வரும் இந்தியாவின் சிறந்த முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் விளங்குவதாக கூறினார்.
ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வராக வேண்டும் என்பது தனது விருப்பம் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் விருப்பமும் அதுவே என்றார். கோடிகளை பெரிதாக நினைக்காமல், மக்களுக்காக தியாக வாழ்க்கை வாழும் ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோரால் மட்டுமே தமிழகத்தின் உரிமைகளையும், மாநில சுயாட்சியையும் பாதுகாக்க முடியும் என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி மீது தாக்குதல்
முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்தும் கருணாஸ் தனது கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார். "எடப்பாடியின் கதை முடிந்துவிட்டது. என்னை உருவாக்கியது அவரோ அல்லது டிடிவி தினகரனோ அல்ல; என்னை அரசியலுக்கு கொண்டு வந்தது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் தான்" என்று கூறினார். ஜெயலலிதா ஒருபோதும் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் என்று உறுதியாக இருந்ததாகவும், ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது ஆட்சியை காப்பாற்றி கொள்ளவும், பணம் சம்பாதிக்கவும் கட்சியையும் ஆட்சியையும் பாஜகவிடம் அடகு வைத்துவிட்டதாகவும் கடுமையாக சாடினார். கருணாஸின் இந்த பேச்சு, திமுக ஆதரவு நிலைப்பாட்டை தெளிவாக காட்டுவதோடு, வரவிருக்கும் தேர்தலில் அவரது அரசியல் காய்நகர்த்தல்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் உணர்த்துகிறது. விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்து தொடர்ந்து விமர்சனங்கள் எழுந்து வரும் நிலையில், கருணாஸின் இந்த கருத்து விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.
