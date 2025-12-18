English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
'திமுக ஒரு தீய சக்தி... தவெக ஒரு தூய சக்தி' - ஈரோட்டில் விஜய் பேச்சு

TVK Vijay Erode Speech: களத்தில் இருக்கும் எதிரிகளை மட்டுமே நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் என்றும் களத்திலேயே இல்லாதவர்களை நாங்கள் எதிர்க்க வேண்டியதில்லை என்றும் ஈரோட்டில் தவெக தலைவர் விஜய் பேசி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 18, 2025, 12:26 PM IST

TVK Vijay Erode Speech: ஈரோடு மாவட்டத்தில் நடைபெறும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க தவெக தலைவர் விஜய், தனி விமானம் மூலம் கோவைக்கு வந்தடைந்தார். கோவை விமான நிலையத்தில் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. 

கோவை விமான நிலையத்தில் இருந்து மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலம் பகுதிக்கு சாலை மார்க்கமாகவே காரில் விஜய் வந்தடைந்தார். தவெக தலைவர் பேசுவற்கு முன்னர், அக்கட்சியின் மாநில நிர்வாக குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் பேசினர். 

தவெக தலைவர் விஜய் பேசுகையில், "களத்தில் இருக்கும் எதிரிகளை மட்டுமே நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். களத்திலேயே இல்லாதவர்களை நாங்கள் எதிர்க்க வேண்டியதில்லை" என்றார். திமுகவையும், பாஜகவையும் கண்டித்த விஜய் அதிமுகவை குறிப்பிட்டு எதுவும் பேசவில்லை, கண்டிக்கவில்லை. அப்படியிருக்க அதிமுக களத்திலேயே இல்லை என விஜய் மறைமுகமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என அரசியல் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TVKtvk vijayErodeSengottaiyanTamil News

