தனி விமானத்தை மாற்றிய விஜய்! ஒருநாள் வாடகை இவ்வளவு லட்சமா?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு இன்று ஈரோட்டில் மக்களை சந்தித்து பேசியுள்ளார். கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து 81 நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு அவர் மேற்கொண்டுள்ள முதல் அரசியல் பயணம் இது என்பதால், தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. இந்நிலையில், இந்த பயணத்திற்கு பயன்படுத்திய தனி விமானம் மற்றும் அதன் கட்டண விவரங்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற மாநாட்டின் போது, பழுப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறம் கலந்த ஒரு தனி விமானத்தை விஜய் பயன்படுத்தியிருந்தார். ஆனால், இம்முறை அவர் அதை மாற்றியுள்ளார். ஈரோடு பயணத்திற்காக புதிய ரக சிறிய தனி விமானத்தை அவர் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்.
Chennai: Actor and TVK president Vijay departs from Chennai Airport by private jet to attend and address a public meeting in Erode today. pic.twitter.com/Aqk7Duy05Q
— IANS (@ians_india) December 18, 2025
பிரமிக்க வைக்கும் விலை மற்றும் வாடகை:
விஜய் பயன்படுத்தும் இந்த விமானத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 8 கோடி முதல் ரூ. 100 கோடி வரை இருக்கும் என்று பல்வேறு தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதைவிட ஆச்சரியமான தகவல் என்னவென்றால், இந்த விமானத்தின் ஒரு நாள் வாடகை தான். ஒரு நாள் வாடகை சுமார் ரூ. 14 லட்சம் என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு மணி நேரத்திற்கு தோராயமாக ரூ. 2 லட்சம் முதல் ரூ. 4 லட்சம் வரை வசூலிக்கப்படுகிறது. சினிமா படப்பிடிப்புகளுக்கு தனி விமானத்தில் செல்வது விஜய்க்கு புதிதல்ல. ஏற்கனவே ஜனநாயகன் படத்தின் படப்பிடிப்பிற்காக கொடைக்கானல் சென்றபோதும் அவர் தனி விமானத்தை பயன்படுத்தியிருந்தார். இப்போது முழு நேர அரசியல்வாதியாக மாறிய பின்பும், நேர மேலாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக தனி விமான பயணத்தை தொடர்ந்து வருகிறார்.
திமுக மீது நேரடி தாக்குதல்
ஈரோடு விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக அரசை மிக கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். பெரியார் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு கொள்ளையடிப்பவர்கள் தான் எங்கள் அரசியல் எதிரி என்று நேரடியாக குற்றம் சாட்டிய விஜய், திமுகவை ஒரு தீய சக்தி என்று வர்ணித்தார். மக்கள் விரோத திமுக அரசை வீழ்த்த மக்கள் சக்தியான தவெகவால் மட்டுமே முடியும். தூய சக்தியான தவெகவிற்கும், தீய சக்தியான திமுகவிற்கும் தான் போட்டியே தவிர, களத்தில் இல்லாதவர்களை எதிர்க்கும் ஐடியா எனக்கு இல்லை என்று அதிரடியாக தெரிவித்தார்.
ஆட்சி அல்ல, கண்காட்சி
திமுக ஆட்சியை கண்காட்சி என்று விமர்சித்த அவர், 21-ம் நூற்றாண்டில் மக்களை பற்றி ஆட்சியாளர்கள் சிந்திப்பதில்லை. அத்திகடவு-அவிநாசி திட்டத்தை விரிவுபடுத்தினால் பல லட்சம் விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள். ஆனால், வள்ளுவர் கோட்டத்தில் காட்டும் அக்கறையை இத்திட்டங்களில் காட்டுவதில்லை. பவானி-நொய்யல் ஆறுகளை இணைப்பதாக வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு, ஆற்று மணலைக் கொள்ளையடிக்கிறார்கள் என்று குற்றம் சாட்டினார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் என்னுடைய கேரக்டரை அனைவரும் புரிந்துகொள்வார்கள். முதல்வர் பேசினால் சினிமா டயலாக் இல்லையாம், நான் பேசினால் மட்டும் சினிமா டயலாக்கா? என்று கேள்வியெழுப்பிய விஜய், வருகிற தேர்தலில் தனது பலத்தை நிரூபிப்பேன் என்று சூளுரைத்தார்.
