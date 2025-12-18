English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தனி விமானத்தை மாற்றிய விஜய்! ஒருநாள் வாடகை இவ்வளவு லட்சமா?

தனி விமானத்தை மாற்றிய விஜய்! ஒருநாள் வாடகை இவ்வளவு லட்சமா?

ஈரோடு பயணத்திற்காக புதிய ரக சிறிய தனி விமானத்தை விஜய் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். அதன் விலை மற்றும் ஒருநாள் வாடகை குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:48 PM IST
  • விமானத்தை மாற்றிய விஜய்!
  • பயணத்திற்கு பயன்படுத்திய 'பிரைவேட் ஜெட்.
  • வாடகை இவ்வளவு லட்சமா?

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி இதுதான்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி இதுதான்
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
IPL: ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள்
camera icon9
IPL
IPL: ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள்
மிதுனத்தில் கஜகேசரி யோகம் 2026.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு அதிஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon7
Gajakesari Yoga
மிதுனத்தில் கஜகேசரி யோகம் 2026.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு அதிஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
தனி விமானத்தை மாற்றிய விஜய்! ஒருநாள் வாடகை இவ்வளவு லட்சமா?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு இன்று ஈரோட்டில் மக்களை சந்தித்து பேசியுள்ளார். கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து 81 நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு அவர் மேற்கொண்டுள்ள முதல் அரசியல் பயணம் இது என்பதால், தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. இந்நிலையில், இந்த பயணத்திற்கு பயன்படுத்திய தனி விமானம் மற்றும் அதன் கட்டண விவரங்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற மாநாட்டின் போது, பழுப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறம் கலந்த ஒரு தனி விமானத்தை விஜய் பயன்படுத்தியிருந்தார். ஆனால், இம்முறை அவர் அதை மாற்றியுள்ளார். ஈரோடு பயணத்திற்காக புதிய ரக சிறிய தனி விமானத்தை அவர் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | மதுரையில் LIC அலுவலகத்தில் பயங்கர தீ விபத்து.. பெண் பலி! அதிர்ச்சி

பிரமிக்க வைக்கும் விலை மற்றும் வாடகை:

விஜய் பயன்படுத்தும் இந்த விமானத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 8 கோடி முதல் ரூ. 100 கோடி வரை இருக்கும் என்று பல்வேறு தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதைவிட ஆச்சரியமான தகவல் என்னவென்றால், இந்த விமானத்தின் ஒரு நாள் வாடகை தான். ஒரு நாள் வாடகை சுமார் ரூ. 14 லட்சம் என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு மணி நேரத்திற்கு தோராயமாக ரூ. 2 லட்சம் முதல் ரூ. 4 லட்சம் வரை வசூலிக்கப்படுகிறது. சினிமா படப்பிடிப்புகளுக்கு தனி விமானத்தில் செல்வது விஜய்க்கு புதிதல்ல. ஏற்கனவே ஜனநாயகன் படத்தின் படப்பிடிப்பிற்காக கொடைக்கானல் சென்றபோதும் அவர் தனி விமானத்தை பயன்படுத்தியிருந்தார். இப்போது முழு நேர அரசியல்வாதியாக மாறிய பின்பும், நேர மேலாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக தனி விமான பயணத்தை தொடர்ந்து வருகிறார்.

திமுக மீது நேரடி தாக்குதல்

ஈரோடு விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக அரசை மிக கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். பெரியார் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு கொள்ளையடிப்பவர்கள் தான் எங்கள் அரசியல் எதிரி என்று நேரடியாக குற்றம் சாட்டிய விஜய், திமுகவை ஒரு தீய சக்தி என்று வர்ணித்தார். மக்கள் விரோத திமுக அரசை வீழ்த்த மக்கள் சக்தியான தவெகவால் மட்டுமே முடியும். தூய சக்தியான தவெகவிற்கும், தீய சக்தியான திமுகவிற்கும் தான் போட்டியே தவிர, களத்தில் இல்லாதவர்களை எதிர்க்கும் ஐடியா எனக்கு இல்லை என்று அதிரடியாக தெரிவித்தார்.

ஆட்சி அல்ல, கண்காட்சி

திமுக ஆட்சியை கண்காட்சி என்று விமர்சித்த அவர், 21-ம் நூற்றாண்டில் மக்களை பற்றி ஆட்சியாளர்கள் சிந்திப்பதில்லை. அத்திகடவு-அவிநாசி திட்டத்தை விரிவுபடுத்தினால் பல லட்சம் விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள். ஆனால், வள்ளுவர் கோட்டத்தில் காட்டும் அக்கறையை இத்திட்டங்களில் காட்டுவதில்லை. பவானி-நொய்யல் ஆறுகளை இணைப்பதாக வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு, ஆற்று மணலைக் கொள்ளையடிக்கிறார்கள் என்று குற்றம் சாட்டினார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் என்னுடைய கேரக்டரை அனைவரும் புரிந்துகொள்வார்கள். முதல்வர் பேசினால் சினிமா டயலாக் இல்லையாம், நான் பேசினால் மட்டும் சினிமா டயலாக்கா? என்று கேள்வியெழுப்பிய விஜய், வருகிற தேர்தலில் தனது பலத்தை நிரூபிப்பேன் என்று சூளுரைத்தார்.

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 9இல் புதுக்கோட்டை வருகிறாரா பிரதமர்? - நயினார் நாகேந்திரன் அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TVKvijayErode VisitPrivate Jettvk vijay

Trending News