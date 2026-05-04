தோல்வியில் விஜய்.. பயத்தில் கழுத்தை அறுத்து கொண்ட இளைஞர்.. என்ன நடந்தது?

TVK Vijay Fan Slits Throat: தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலேயே சற்றும் எதிர்பாராத தேர்தலாக அமைந்துள்ளது. திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலையில் வகித்து வருகிறது. தற்போதைய நிலரப்படி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100 தொகுதிகளிலும், திமுக 69 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 63 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
கழுத்தை அறுத்துக் கொண்ட இளைஞர்
தவெக தனிப்பெரும்பான்மை பெற இன்னும் 18 சீட்டுகள் தேவைப்படுகிறது. ஆனால், 18 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெறுமா என்பது பெரும் கேள்வியாக இருக்கிறது. தனிப்பெரும்பான்மை பெறாத பட்சத்தில் தொங்கு சட்டசபை அமையலாம் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், விஜயின் ரசிகர் ஒருவர் கழுத்து அறுத்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் கழுத்து அறுத்துக் கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். தகவலின்படி, கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்தவர் மகேந்திர. வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குவதற்கு சற்று நேரத்திற்கு முன்பு, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தோல்வி அடைந்துள்ளார் என வதந்தி கூறியுள்ளனர்.
இதனை கேட்ட இளைஞர் மகேந்திரன், தனது வீட்டிற்கு அருகே கழுத்தை அறுத்துக் கொண்டார். இதனை அடுத்து, அவர் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்துள்ளார். இதனை அறிந்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனே அவரை மீட்டு கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னிலையில் தவெக
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக முன்னிலையில் இருக்கும் நிலையில், தவெகவின் விஜய் தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சராக உருவாகும் வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, தலைநகரான சென்னையில் தவெக மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுள்ளது. சேப்பாக்கம், துறைமுகம் தொகுதிகளை விட, 14 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. குறிப்பாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் கூட மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றி பெறவில்லை. கிட்டதட்ட விஜய் ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட ஒட்டுகளை தவெக பெற்றுள்ளது. விஜய் கட்சி தொடங்கிய முதல் தேர்தலிலேயே மாபெரும் வெற்றியை நோக்கி பயணித்துள்ளார்.
