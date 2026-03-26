திடீரென டிஜிபி அலுவலகம் வந்த விஜய்... திமுகவை குறிப்பிட்டு புகார்... கைதாவாரா பொன்ராஜ்?

பொன்ராஜ் மீது விஜய் புகார்: மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமின் ஆலோசகராக இருந்தவரும், அரசியல் விமர்சகருமான பொன்ராஜின் பேச்சு தற்போது சர்ச்சைக்குள்ளாக்கி உள்ளது. இவர் அப்துல் கலாம் இலட்சிய இந்தியா கட்சி என்ற தனிக்கட்சியை 2016இல் தொடங்கினார்.
யார் இந்த பொன்ராஜ்...?
தொடர்ந்து, அப்துல் கலாமின் பெயரையும், புகைப்படத்தையும் அரசியல் காரணங்களுக்காக பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்க வழக்கு தொடரப்பட்டு, அதை பயன்படுத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் 2016ஆம் ஆண்டே தடை விதித்தது. தொடர்ந்து அரசியல் களங்களில் இவர் தொடர்ந்து இயங்கினார். ஒரு கட்டத்தில் ரஜினியுடன் இயங்கினார், அவர் அரசியலுக்கு வராததை தொடர்ந்து கமலின் மக்கள் நீதி மய்யம் பக்கம் சாய்ந்தார். 2021 தேர்தலில் சென்னை அண்ணா நகர் தொகுதியில் மநீம வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தோல்வியுற்றார். தொடர்ந்து இவர் அரசியல் விமர்சகராக, அரசியல் பார்வையாளராக வலம் வந்துகொண்டிருக்கிறார். இருப்பினும் திமுக சார்பாளராகவும் பார்க்கப்படுகிறார்.
பொன்ராஜ் பேசியது என்ன...?
இந்தச் சூழலில் இவர் தொடர்ந்து, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை விமர்சித்து வருகிறார். அந்த வகையில், நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தவெக குறித்து பேசுகையில், பொன்ராஜ் தெரிவித்த சர்ச்சை கருத்து தற்போது அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. "தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு தற்குறி கூட்டம் இருக்கிறது என்பதை காட்டிக்கொடுத்ததற்கு விஜய்க்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். வரைமுறை இல்லாத தற்குறி கூட்டம்; புருஷன் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு விஜய்தான் வேண்டும் என்று சொல்லும் விபச்சார கூட்டம்" என கடுமையான வார்த்தை பிரயோகத்தை பயன்படுத்தினார்.
மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் - பொன்ராஜ்
மேலும் இதுகுறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டதற்கு, "விபச்சாரி என்று சொன்னதை திரும்ப பெற மாட்டேன். விபச்சாரிகளை விபச்சாரிகள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்; அப்படிச் சொன்னால்தான் அவர்களுக்கும் வலிக்கும்; விபச்சாரி என்று சொன்னதற்கு மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்" என்றும் விடாப்பிடியாக கருத்து தெரிவித்தார். பொன்ராஜின் இந்த கருத்துகள் தவெகவின் தலைமையை கொந்தளிக்க வைத்துள்ளது. இணையத்திலும் அவர்களின் பெண் தொண்டர்கள் உள்பட அனைவரும் பொன்ராஜுக்கு எதிராக கடுமையாக களமாடி வருகின்றனர்.
விஜய் தெரிவித்த கண்டனம்
இதுகுறித்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் விஜய் அவரது X தளத்தில், "இந்த மண்ணின் பெருமைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய என் அம்மா, அக்கா, தங்கைகளைத் தரக்குறைவான, சொல்லொணா வார்த்தையால் திமுகவின் ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டு வரும் கைக்கூலி ஒருவர் வாய்க்கு வந்தபடி விமர்சித்திருக்கிறார். திமுக தலைமையின் அரவணைப்பிலும் ஆதரவிலும் செயல்படும் இத்தகைய ஆதாய சூதாடிகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக வன்மையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இதுபோன்ற நபர்கள் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காத திமுக அரசையும் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்" என பதிவிட்டிருந்தார்.
களத்தில் இறங்கிய விஜய்...
மேலும், தவெகவைச் சீண்டுவதாக நினைத்து, ஒட்டுமொத்தப் பெண்களையும் அவமதிக்கும் இச்செயலால், வருகின்ற தேர்தலில் தாய்க்குலத்தின் ஏகோபித்த முடிவால் தீய சக்தி திமுக மண்ணைக் கவ்வப் போவது உறுதி உறுதி உறுதி என விஜய் முழக்கமிட்டிருந்தார். அந்த வகையில், விஜய் வழக்கம்போல் இதை X தளத்தில் கண்டனம் தெரிவிப்பதை போல் கடந்துவிடுவார் என பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இன்றிரவு திடீரென சென்னை எழும்பூரில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு அதிரடியாக நேரில் வருகை தந்தார், விஜய். அங்கு பொன்ராஜின் மீது தவெக சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய் கொடுத்த புகார்
விஜய் கொடுத்த அந்த புகாரில், "ஆளும் திமுகவின் அதீத ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டு வரும் பொன்ராஜ் என்கிற நபர் தமிழகம் முழுவதும் இருக்கும் என் அம்மா, அக்கா, தங்கைகளான ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் இனத்தையே விலைமாதர் என்று அர்த்தம் தொனிக்கும் சொல்லை நேரடியாகவேப் பயன்படுத்தி மிகவும் கீழ்த்தரமாக விமர்சித்து வருகிறார்.
தமிழ்ப் பண்பாட்டில் பெரும் போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தாய்க்குலத் தங்கங்களைத் தரம் தாழ்ந்து விமர்சித்து வரும் பொன்ராஜ் என்கிற இந்த நபர் ஆளும் கட்சியான திமுக தலைமையின் அரவணைப்பில் இருப்பதால் தன்னை யாராலும் கட்டுப்படுத்த இயலாது என்ற நினைப்பில் எல்லைக் கடந்து அநாகரிகமாகப் பேசி வருகிறார். இவ்வாறு நம் தமிழக மகளிரை மிக மோசமாகப் பேசி வரும் இந்த நபர் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுத்து பெண்களின் கண்ணியத்தையும் மரியாதையையும் காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆதவ் அர்ஜுனா எழுப்பிய கேள்விகள்
மேலும், இதுகுறித்து தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மைப் பிரிவு பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா அவரது X தளத்தில், "தமிழ்நாட்டின் பெருமதிப்பிற்குரிய பெண்களை, தகாத வார்த்தைகளில் இழிவுபடுத்திவிட்டு, அதற்கு மன்னிப்பும் கேட்க மாட்டேன் என தலைக்கனத்தில் திரியும் வக்கிரம்பிடித்த பொன்ராஜின் போக்கு வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.
அற்ப அரசியல் ஆதாயத்திற்காக ஒரு ஏவல் ஆளைக் கீழ்த்தரமாகப் பேசவிட்டு வேடிக்கை பார்த்து வருகிறார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின். தேர்தல் கணக்கைக் கருத்தில் கொண்டு, தமிழக பெண்களுக்கு எதிராக அருவருக்கத்தக்க இழிச் செயல்களிலும் இறங்கிவிட்ட இத்தகைய கொடூர மனம் படைத்தவர்களை இதுவரை தமிழக மக்கள் பார்த்ததில்லை. பெண் உரிமை வேஷம் போட்டுவரும் திமுக தலைமை இதுவரை கள்ள மௌனம் காப்பது ஏன்? அக்கட்சியின் மகளிரணி தலைவி உட்பட யாருக்கும் இந்த வன்முறை கருத்து உறுத்தவில்லையா?" என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.
கைதாவாரா பொன்ராஜ்?
தொடர்ந்து, "அதிகார அடிவருடியும், வக்கிர நபருமான பொன்ராஜ் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, தமிழக பெண்களின் சுயமரியாதைக்கு என்றும் களத்தில் நிற்கும் நம் கழகத் தலைவர் சென்னையில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்தில் நேரில் சென்று புகார் அளித்துள்ளார். தேர்தல் ஆணையமும் காவல்துறையும் சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும், பொன்ராஜை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். தமிழக பெண்கள் தங்கள் தன்மானம் காக்கும் உரிமைக்காக, உறுதியான போராட்டத்தின் மூலம் தரமிழந்த அநாகரிக கூட்டத்தைத் தண்டிப்பார்கள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
2026 தேர்தலில் தனித்து களம் காணும் தவெக, நாளை (மார்ச் 27) அதன் முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட இருக்கிறது. மேலும் நாளை மறுதினம் (மார்ச் 28) விஜய் அவரது தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்குகிறார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
