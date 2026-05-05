வெற்றிக்கு பின் விஜய் போட்ட முதல் பதிவு... ஓட்டு போடாதவர்களுக்கும் மெசேஜ்!

TVK Vijay Latest News: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தனிப் பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்துள்ளது. இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய், 'என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம்' என தனது தொண்டர்களுக்கும் பொதுமக்களும் நீண்ட பதிவை ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.
தாயன்போடு தாங்கிப்பிடித்த தமிழக மக்கள்...
விஜய் அவரது X பக்கத்தில், "கட்சி ஆரம்பித்ததில் இருந்தே நம்மை ஏளனமாகப் பார்த்தவர்களும் பேசியவர்களுமே அதிகம். அரசியலில் இது இயல்பே என்றுதான் நாமும் அதைக் கடந்து வந்தோம். எவரையும் சாராமல், மக்களை மட்டுமே நம்பி, தேர்தல் களத்திலும் தில்லாக நின்றோம்.
நடுநிலை என்ற பெயரிலும் விமர்சனம் என்ற பெயரிலும் முகமூடி அணிந்த அவமானங்களும் அவதூறுகளுமே நமக்குப் பரிசளிக்கப்பட்டன. ஆனால், நாம் யாருக்கு நன்றிக் கடன் செலுத்த அரசியலுக்கு வந்தோமோ அவர்கள்… நம் சொந்தங்களாகிய நம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நம்மை எப்போதும் தாயன்போடு தாங்கியே பிடித்து வந்தனர் - வருகின்றனர்" என மக்களின் ஆதரவு குறித்து குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதிசயத் தேர்தல்
மேலும், "இந்த தேர்தலிலும் நமக்கு அளப்பரிய அன்புடன் அமோகமான வாக்குகளை அள்ளித் தந்துள்ளனர். இந்திய அரசியல் களத்தையே அதிர வைத்திருக்கும் இந்தத் தேர்தல் ஓர் அதிசயத் தேர்தல் என்றோம். அது பல்வேறு வகைகளிலும் நிரூபணமாகியிருக்கிறது" என தெரிவித்துள்ளார்.
குழந்தைகளும் ஒரு காரணம்
தவெக வெற்றிபெற்றதற்கு ஏராளமான காரணிகள் இருந்தாலும், குடும்பத்தையே வழிநடத்திய குழந்தைச் செல்வங்கள்தான் அதிசயத் தேர்தலுக்கான ஆழமான காரணிகளில் ஒன்றாக மாறி நிற்கின்றனர் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பணநாயகம் குழிதோண்டி புதைப்பு
ஒரு மாபெரும் மாற்றத்துக்கான இந்தத் தேர்தல் அரசியல் போரில் வென்றது தவெக மட்டுமின்றி, தமிழக மக்களின் மனங்களில் ஆசை ஆசையாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட உணர்வுப்பூர்வமான ஜனநாயகமும்தான் என்றும், அதனால்தான் தமிழகத்தில் ஓர் அரசியல் கலாசாரமாகவே மாறி அச்சுறுத்திக்கொண்டிருந்த பணநாயகம் ஆழக் குழிதோண்டிப் புதைக்கப்பட்டது என்றும் திமுக, அதிமுகவின் தோல்வியை தவெக சாடி உள்ளார்.
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 5, 2026
மக்களுக்கு நன்றி
"தவெக மாற்றத்திற்கான மாபெரும் முதன்மைச் சக்தியான அரசியல் இயக்கம் என்பது, இதன்மூலம் ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. நியாயமான, நேர்மையான பார்வை கொண்ட அனைவரும் இதை அப்படியே ஏற்பர் என்பதே அடர் உண்மை.
எக்காலத்திலும் நிகழவே நிகழாது என்றிருந்த மாற்றத்திற்கான அரசியல் வெற்றியை நிகழ்த்திக் காட்டிய தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய என் சொந்தங்களுக்கு என் வாழ்நாள் நன்றியைக் காணிக்கை ஆக்குகிறேன்" என நன்றி தெரிவித்தார்.
ஓட்டு போடாதவர்களுக்கு...
இறுதியாக, "நம் சொந்தங்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் அதே வேளையில், கட்சித் தொண்டர்கள், அனைத்து நிலை நிர்வாகிகள், Virtual Warriors என உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியறிதலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இவ்வேளையில், நமக்கு இந்தத் தேர்தலில் வாக்களிக்க மறந்தாலும், எதிர்வரும் காலங்களில் நம்மை அதிகமாக நேசிக்கப் போகும் நம் சொந்தங்களுக்கும் என் அன்பைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" என்றார்.
