'திமுகவுக்கு ஓட்டு போட்டால் பாஜகவுக்கு போட்டதற்கு சமம்' - நாமக்கல்லில் விஜய் அதிரடி பேச்சு

TVK Vijay Speech: பாஜகவுக்கு ஓட்டு போட்டால் அது பாஜகவுக்கு போட்டதற்கு சமம் என்றும் அவர்கள் மறைமுக கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள் என்றும் நாமக்கல்லில் விஜய் அதிரடியாக பேசி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 27, 2025, 04:09 PM IST
  • தமிழ்நாட்டிற்கு பாஜக என்ன செய்தது? - விஜய்
  • திமுகவுக்கு ஓட்டு போட்டால் அது பாஜகவுக்கு போட்டதற்கு சமம் - விஜய்
  • பாசிச பாஜக அரசு உடன் நாங்கள் எப்பொழுதும் ஒத்துப் போக மாட்டோம் - விஜய்

'திமுகவுக்கு ஓட்டு போட்டால் பாஜகவுக்கு போட்டதற்கு சமம்' - நாமக்கல்லில் விஜய் அதிரடி பேச்சு

TVK Vijay Speech In Namakkal: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தற்போது தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை அன்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் அவர் மக்கள் சந்திப்பை மேற்கொண்டு மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றி வருகிறார். அந்த வகையில், அவரது சுற்றுப்பயணத்தின் மூன்றாவது வாரமாக இன்று நாமக்கல், கரூர் நகருக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இன்று காலையிலேயே விஜய் நாமக்கலில் பேச இருந்தார். இன்று மதியம் சுமார் 2.30 மணிக்கு மேல்தான் பேசினார்.

நாமக்கலில் பேசிய விஜய், "நான் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் எல்லா ஊர்களுக்கும் செல்லும் பொழுது ஒரே விஷயத்தை தான் மக்கள் எங்களிடம் கூறுகிறார்கள் அடிப்படை சாலை வசதி நல்ல குடிநீர் ஒரு நல்ல மருத்துவ வசதி,நல்ல மருத்துவர்கள், பெண்கள் பாதுகாப்பு இதைத்தான் மக்கள் அதிகபட்சமாக எங்களிடம் கேட்டு கேட்கக்கூடிய அடிப்படை வசதிகள்.

ஏன் எந்த விஜய் எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் கேள்வியாக கேட்கிறார் இதற்கான விளக்கத்தை ஏற்கனவே இரண்டு இடத்தில் கூறியிருந்தோம் கல்வி ரேஷன் மருத்துவம் அடிப்படை சாலை வசதி மின்சாரம் போக்குவரத்து பெண்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஒழுங்கு இது போன்ற அடிப்படை விஷயங்களில் எந்த சமரசம் இல்லாமல் சரியாக செய்யப்படும் என கூறியிருந்தோம் இதைத்தானே எல்லோரும் சொன்னார்கள் அதைத்தான் இவரும் சொல்றாரு இவர் புதிதாக ஏதும் சொல்லவில்லை.

ஐயா அரசியல் மேதைகளே பெரியவர்களே ஒரு மனிதனுக்கு சாப்பிடுவதற்கு நல்ல சாப்பாடு படிப்பதற்கு நல்ல கல்வி குடிப்பதற்கு நல்ல குடிநீர் மருத்துவ வசதி வேணுன்ற இடத்திற்கு போயிட்டு வர ஒரு சாலை வசதி பாதுகாப்பான வாழ்க்கை இதுதான் ஒரு அடிப்படை மனிதனுக்கு தேவை. அப்புறம் அதை சரியாக செய்வோம் என்று சொல்வது தானே சரி .இது திமுக மாதிரி பொய்யான வாக்குறுதிகளை எப்பொழுதும் கொடுக்க மாட்டோம். புதுசா சொல்லுங்க புதுசா சொல்லுங்கண்ணா என்னத்த சொல்ல சொல்றீங்க எனக்கு புரியலையே. புதுசா என்னப்பா சொல்றது செவ்வாய் கிரகத்தில் ஐடி கம்பெனி கட்டப்படும் ,காற்றில் கல் வீடு கட்டப்படும், அமெரிக்காவிற்கு ஒத்தையடி பாதை போடப்படும் ,வீட்டுக்குள் ஏரோபிளேன் ஓட்டப்படும் ,இது போன்ற அடித்து விடுவோமா நம்முடைய முதலமைச்சர் அடித்து விடுவாரே அது போன்ற அடித்து விடுவோமா.

நான் ஏற்கனவே கூறியது தான் மீண்டும் இங்கு தெரிவிக்கிறேன் ஒன்று இந்த பாசிச பாஜக அரசு உடன் நாங்கள் எப்பொழுதும் ஒத்துப் போக மாட்டோம் இரண்டாவது இந்த திமுக அரசு மாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட் டீலிங் மறைமுக உறவுக்காரர்களாக இந்த பாஜகவோட எப்பொழுதும் இருக்க மாட்டோம் மூன்றாவது மூச்சுக்கு முன்னுறு தடவை அம்மா அம்மா என்று என்று சொல்லிவிட்டு ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்ன விஷயத்தை முற்றிலுமாக மறந்துவிட்டு ஒரு பொருந்தா கூட்டணியை அமைத்துக் கொண்டு கேட்டால் தமிழ்நாட்டோட நலனுக்காக பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளோம் என சொல்லிக்கிறார்கள் அதிமுக மாதிரி நாம் இருக்க மாட்டோம்.

இல்லை நான் தெரியாம தான் கேட்கிறேன் இந்த பாஜக அரசு தமிழகத்திற்கு என்ன செய்தது நீட்டை ஒழித்து விட்டார்களா? கல்விக்கு தேவையான முழு நிதியை கொடுத்தார்களா தமிழகத்துக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களைத் செய்துவிட்டார்களா அப்புறம். பிறகு ஏன் இந்த சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி என நான் கேட்கவில்லை புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய உண்மையான தொண்டர்கள் அவர்கள் கேட்கிறார்கள். 

அவர்கள் கூட்டு பொரியல் அப்பளம் எனக் கிண்டி கொள்ளட்டும் நமக்கு எதற்கு. அதிமுக பாஜக நேரடி உறவுக்காரர்கள் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்களுடைய கூட்டணி மேலே மக்களுக்கு எந்த ஒரு நம்பிக்கை இல்லை என அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதே சமயம் இந்த திமுக குடும்பம் இந்த பாஜகவுடன் மறைமுக உறவு க்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்து விட வேண்டாம். அடுத்த வருடம் வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவிற்கு வாக்களித்தால் அது பாஜகவிற்கு வாக்களித்தது போல் தான். வெளியில் அடித்துக் கொள்வது போல் தெரியும் ஆனால் உள்ளுக்குள் வேண்டாம் மக்களே ஜாக்கிரதையாக யோசியுங்கள்.

அதனால் தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் 2026 இல் ரெண்டே பேருக்கு தான் போட்டி ஒன்னு த.வெ.க இன்னென்று தி.மு.க . ஒன்னு மாபெரும் மக்கள் சக்தி கொண்ட எலியோரின் குரலாய்  இருக்கின்ற களத்தில் இருக்கின்ற தமிழக வெற்றி கழகம் மற்றொன்று கொள்கை என்ற பெயரில் மக்களை ஏமாற்றிவிட்டு கொள்ளையடிச்சு தமிழ்நாட்டை ஏமாத்துற இந்த திமுக இந்த இரண்டே இரண்டு பேருக்கு தான் போட்டி.

இப்படி ஒரு மோசமான ஆட்சியை கொடுக்கிறார்களே இந்த திமுக அரசு மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வரணுமா உங்க மனசாட்சியில் உள்ள உண்மையான மக்களாட்சி உங்க நம்ம தமிழக வெற்றிக் கழகம் மறுபடியும் ஆட்சி அமைக்கணுமா சாரி ... இப்ப ஆட்சி அமைக்கனும்மான்னு கேட்டேன்... 
நண்பா நன்பி தோழா தோழி என் மேல் இவ்வளவு நம்பிக்கை வைத்துள்ளீர்களா? என்னை இவ்வளவு நம்புகிறீர்களா நம்புகிறீர்களா? பார்த்துவிடலாம் ஒரு கை பாத்துக்கலாம் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நானும் இரண்டு மூன்று வாரத்திற்கு முன்பு ஏன் என்னமோ ஏதோ என்று நினைத்தேன் ஆனால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் சத்தியமாக ஒரு கை பார்த்துக்கொள்ளலாம். நம்பிக்கையோடு இருங்கள் வெற்றி நிச்சயம்" என தனது உரையை முடித்துக்கொண்டார். உரையை முடித்த நிலையில், தொண்டர்கள் சார்பில் அவருக்கு செங்கோல் வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

