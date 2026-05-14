/கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை வருமா, வராதா? முதலமைச்சர் விஜய்யின் முடிவு என்ன?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai Latest Update: தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், மே 15 ஆம் தேதி கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை ரூ. 1000 குடும்ப தலைவிகளின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) மாதம்தோறும் தமிழகத்தின் குடும்ப தலைவிகளின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது புதிய அரசு பொறுப்பேற்று இருப்பதால், அத்தொகை வருமா? வராதா என்ற அச்சம் மக்களிடையே எழுத்துள்ளன. இந்த நிலையில், மகளிர் உரிமை தொகை தொடருமா? அது குறித்தான தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசின் முடிவின் என்ன என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகையால் கிட்டத்தட்ட 1.15 கோடிக்கும் அதிகமான பெண்கள் பயன் பெற்று வருகின்றனர். தமிழகத்தில் உள்ள குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ. 1000 வழங்கும் இந்த சிறப்பான திட்டத்தை முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த தொகை பெண்களுக்கு ஒரு மாத வருவாயாக இருந்து வருகிறது. ஏதேனும் மருத்துவ செலவிற்கோ அல்லது சிலிண்டர் போன்ற அதியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதற்கோ பயனாக இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், கடந்த மே 10 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தின் புதிய அரசாக பொறுப்பேற்று கொண்டது. இதன் காரணமாக இந்த தொகை வரும் மாதங்களில் குடும்ப தலைவிகளின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அனைவரது வங்கி கணக்கிலும் ரூ. 5000 வரவு வைத்தார். அதாவது தேர்தல் காலத்தில் இந்த திட்டத்தை தொடர முடியாது என்பதால், பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரம் என மூன்று மாதங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் கோடை கால சிறப்பு தொகை என மொத்தம் ரூ. 5000 வழங்கினார். இது மக்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது.
அதேபோல், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை மீண்டும் வெற்றி பெற செய்தால், ரூபாய் ஆயிரத்தில் இருந்து மாதம் ரூ. 2000 தருவதாக வாக்குறுதி கொடுத்தார். ஆனால் திமுக வெற்றி பெறவில்லை. இதனால் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை தொடருமா என்ற கேள்வி உள்ளது.
மறுபக்கம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் வாக்குறுதியில் மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 2,500 வழங்குவதாக அறிவித்திருந்தது. தற்போது தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சி தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். ஆனால் அவர் இன்னும் மகளிருக்கான உதவி தொகைக்கான திட்டத்தில் கையெழுத்திடவில்லை.
முதலமைச்சர் விஜய் மே 10 அன்று பதவியேற்றப்போது, ஏற்கனவே இந்த திமுக அரசு சுமார் ரூ. 10 லட்சம் கோடி கடன் வைத்து விட்டதாகவும், அது தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கையை விரையில் வெளியிடுவதாகவும் கூறினார். அதோடு, தனக்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் கொடுக்குமாறும் அவர் பொதுமக்களிடன் வேண்டுகோள் விடுத்தார். இதன் காரணமாக அவர் கொடுத்திருந்த மகளிருக்கான உதவி தொகையை செயல்படுத்த காலம் எடுக்கும் என தெரிகிறது.
இந்த சூழலில், மே 13 அன்று சட்டமன்றத்தில் பேசிய எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மகளிர் உரிமை தொகையை தொடருமாறும் மாதம் மாதம் சரியாக 15 ஆம் தேதி வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்குமாறும் ஆளும் தவெக அரசிடம் வேண்டுகோள் வைத்தார். இதனை முதலமைச்சர் விஜய் பரிசீலிப்பார் என தெரிகிறது. அதன்படி, நாளை (மே 15) குடும்ப தலைவிகளின் வங்கி கணக்கில் ரூ. 1000 வரவு வைக்கப்படும் என்றும் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்ட பிறகு தவெக கொடுத்த ரூ. 2500 வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|திட்டத்தின் பெயர்
|கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை
|தற்போதைய தொகை
|ரூ. 1,500
|அறிமுகப்படுத்தியது
|மு.க. ஸ்டாலின் (திமுக அரசு)
|புதிய அரசு
|முதலைமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக
|மே 15 வரவு வைக்கப்படுமா?
|வர வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது