விஜய்யின் முதல் பேட்டி! எனது ரோல் மாடல் இவர்கள்தான்.. ஜனநாயகன் விவகாரம் - ஓபன் டாக்

TVK Vijay Latest News: தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட 33 ஆண்டுகள் பணித்து வந்துள்ளார் நடிகர் விஜய். அவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாலமே உள்ளது. இந்த சூழலில், தனக்கு இருக்கும் ரசிகர் படையை மனதில் கொண்டு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற ஒரு கட்சியை தொடங்கி தற்போது, 2026 சட்டமன்ற் தேர்தலை நோக்கி பயணம் செய்து வருகிறார். தான் முதல்வர் ஆவதை மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டார்கள் என்றும் தனது ஒரே எதிரி திமுகதான் என தொடர்ந்து கர்ஜித்து வருகிறார்.
Vijay First National Media Interview: நடிகர் விஜய் மேல் பல்வேறு விமர்சனங்கள் உள்ளன. அதாவது செய்தியாளர்களை சந்திக்க வில்லை, கரூர் விவகாரத்தில் அவரது போக்கு சரியில்லை, ஜனநாயகன் படம் விவகாரத்தில் அமைதியாக இருக்கிறார். ஏன் பாஜகவை எதிர்த்து பேசவில்லை என பல்வேறு விமர்சனங்கள் உள்ளன. இந்த நிலையில், NDTV ஊடகத்திற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார்.
TVK Vijay NDTV Interview: NDTV உடன் விஜய் நேர்காணல்
சென்னையில் NDTV ஊடகத்தின் தமிழ்நாடு சம்மிட் நிகழ்ச்சி தற்போது நடைபெற்று வ்ருகிறது. தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு மூன்று மாதங்களே உள்ள நிலையில், சென்னையில் நடக்கும் இந்த ஊடக நிகழ்ச்சியில் அரசியல் பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில்தான், தவெக தலைவர் விஜய் NDTV குழுவினரை நேரில் சந்தித்து உரையாடி உள்ளார். அவர்களுடன் சுமார் 1 மணி நேரம் பல விஷயங்கள் குறித்து பகிர்ந்துள்ளார்.
Vijay Role model: எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கலைஞர் கருணாநிதி எனது ரோல் மாடல்கள்
இந்த சந்திப்பில், விஜய்யிடம் நீங்கள் ஒரு கிங்மேக்கரா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, நான் போராடி வெற்றி பெறுவேன். முதலில் நான் ஏன் ஒரு கிங்மேக்கராக இருக்க வேண்டும். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கலைஞர் கருணாநிதி ஆகியோர் எனது ரோல் மாடல்கள். நான் சினிமாவை திட்டமிட்டே கைவிட்டுள்ளேன். அது அவ்வளவு எளிதல்ல. தற்போது எனது கவலை முழுக்க முழுக்க மக்களின் பிரச்சனையில்தான் உள்ளது.
கட்சி தொடங்கி அரசியல் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவு திடீரென எடுத்தது கிடையாது. நான் கொரோனா காலகட்டத்தில் இருந்தே இது குறித்து யோசித்தேன். எனவே இதில் இருந்து பின்வாங்கப்போவதில்லை. ஒரு நீண்ட பயணத்திற்காகதான் நான் இங்கே இருக்கிறேன் என கூறினார்.
VIjay About Jana nayagan Movie ஜனநாயகன் படம் வெளி வராதது குறித்து வருந்துகிறேன்
ஜனநாயகன் படம் குறித்த கேள்விக்கு, எனது அரசியல் நுழைவு படத்தை பாதிக்கப்படும்போது உண்மையில் வருத்தமாகதான் இருக்கிறது. அது எப்படி இல்லாமல் இருக்கும். படத்தின் தயாரிப்பாளருக்காக நான் நிச்சயம் வருந்துக்கிறேன். ஆனால் இது நான் முன்பே எதிர்பார்த்ததுதான். அதற்காக நான் மனதளவில் தயாராகவும் இருந்தேன் என பதில் அளித்தார்.
Vijay About Media: ஊடகங்களை சரியான நேரத்தில் சந்தித்து பேசுவேன்
தொடர்ந்து பேசிய விஜய், தேசிய ஊடக்த்துடன் இது எனது முதல் உரையாடல். இதை ஒரு மாதிரி நேர்காணலாக தான் பார்க்கிறேன். நான் ஊடகங்களிடம் பேச மறுக்கிறேன் என பலரும் கூறுகின்றனர். ஆனால், சரியான நேரம் வரும்போது நான் நிச்சயம் ஊடகங்களை சந்தித்து பேசுவேன்.
Vijay About Karur Incident: கரூர் சம்பவம் வேதனை அளிக்கிறது
மேலும், கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசி இருக்கும் விஜய், அச்சம்பவத்தை தான் துளியும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும் தனக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய வேதனையை அளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இவ்வாறு விஜய் NDTV ஊடகத்திடம் பேசியதாக அந்த ஊடகத்தின் ஆசிரியர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: ஜனநாயகனுக்கு சென்சார் போர்ட் வைத்த செக்! பிப்ரவரியிலும் ரிலீஸாக வாய்ப்பில்லை?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ