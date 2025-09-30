CM சார்.. என்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள்.. ஆனால்! வீடியோ வெளியிட்ட விஜய்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TVK Vijay Video: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து பேசி வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 30, 2025, 04:51 PM IST

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், கரூரில் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி சனிக்கிழமை பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அங்கு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இச்சம்பவம் தமிழக மட்டுமல்லாது தேசிய அளவில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்திக்காமல் தவெக விஜய் சென்னை புறப்பட்டு சென்றார். கிட்டதட்ட 32 மணி நேரம் கழித்துதான் அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தார். 

இந்த சூழலில், பலரும் அவர் மீது கடுமையான விமர்சனத்தை வைத்தனர். மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என அரசியலுக்கு வந்தாதாக கூறிய விஜய், அவர்களுக்கு ஒன்று என்றால், அவர்களுடன் நிற்காமல், எதற்கு ஓடி ஒளிகிறார். குறைந்தபட்சம் அவர் செய்தியாளர்களையாவது சந்தித்து இரங்கல் தெரிவித்திருக்க வேண்டும் என்றும் கூறினர். 

வீடியோ வெளியிட்ட விஜய் 

இந்த நிலையில், சம்பவம் நடந்து 3 நாட்கள் கழித்து விஜய் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். சிஎம் சார் என்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் ஆனால் மக்களை ஒன்று செய்யாதீர்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் பேசியதாவது, அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது வாழ்க்கையில் இதுபோன்ற ஒரு வழி மிகுந்த தருனங்களை நான் சந்தித்ததே இல்லை. மனசு முழுக்க வலி. 

இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் என்னை இந்த மக்கள் பார்க்க வாராங்க அப்படினா அதற்கு காரணம் அவர்கள் என் மீது வைத்திருக்கும் பாசமும் அன்பும் தான். அந்த அன்புக்கும் பாசத்திற்கும் நான் எப்போதும் கடமைபட்டிருக்கிறேன். அதனால்தான் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் அனைத்தையும் தாண்டி மக்களின் பாதுகாப்பு முக்கியம் என்று அதில் எந்த சமரசமும் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் என் மனதில் மிகவும் ஆழமாக இருக்கிறது. 

ஆழ்ந்த இரங்கல்

அதனால்தான் இந்த அரசியல் காரணங்களை எல்லாம் தவிர்த்துவிட்டு மக்களின் பாதுகாப்பை மட்டும் மனதில் வைத்து அதற்கு ஏற்ற இடங்களை தேர்வு செய்து, அனுமதி கேட்போம். ஆனால் நடக்கக் கூடாதது நடந்துருச்சு. நானும் மனுசன்தான, எப்படி அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்போது கிளம்பி வர முடியும்? நான் அங்கு திரும்பி போக விரும்பினேன். ஆனால் நான் அப்படி சென்றால் அங்கு அதுவும் ஒரு பதற்றமான சூழல்நிலைகளுக்கு வழிவகுக்கும். அதான் நான் அங்கு செல்வதை தவிர்த்தேன். 

இந்த நேரத்தில் சொந்தங்களை இழந்து தவிக்கும் அத்தனை குடும்பங்களுக்கும் எனது அழ்ந்த இரங்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோர் விரைவில் நலம்பெற வேண்டும் என நான் வேண்டிக்கொள்கிறேன். சீக்கிரமாவே உங்களை சந்திக்க நான் வரேன். இந்த நேரத்துல் எங்கள் வலியை புரிந்துக்கொண்டு ஆதரவு கொடுத்த அரசியல் நண்பர்களுக்கு நன்றி. 

கரூரில் மட்டும் ஏன்? 

இதுவரை 5, 6 மாவட்டங்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய போனோம். ஆனால் கரூரில் மட்டும் ஏன்? மக்களுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரியும். அவர்கள் அனைத்தையும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். கரூரை சேர்ந்த மக்கள் உண்மைகளை வெளியே சொல்லும்போது கடவுளே இறங்கி வந்து சொல்வது போல் தோன்றியது. சீக்கிரமாகவே எல்லா உண்மைகளும் வெளியே வரும். எங்களுக்கு தரப்பட்ட இடத்தில் பேசியதை தாண்டி நாங்கள் ஏதுவும் செய்யவில்லை. என் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள், தோழர்கள் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) போடுகிறார்கள். சமூக வலைத்தளங்களில் உண்மைகளை சொல்லும் தோழர்கள் மீதும் எஃப்ஜஆர் போடுகிறார்கள். 

சி.எம். சார்..

CM சார், பழிவாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால், என்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள், மக்கள் மேல் கை வைக்காதீங்க. நான் ஒன்று எனது வீட்டில் அல்லது அலுவலகத்தில் இருப்பேன். என்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள். எனது அரசியல் பயணம் இன்னும் வலிமையாக தொடரும் நன்றி. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

