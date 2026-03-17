கையில் காசு இல்லையா? சொத்துக்களை விற்கும் விஜய்! காரணம் சங்கீதாவா?

Vijay Sales Properties News: நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய், சென்னையில் இருக்கும் சொத்துக்களை அவசர அவசரமாக விற்பனை செய்துள்ளார். அதற்கான காரணம் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 17, 2026, 10:02 PM IST
  • தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் மார்ச் 23 ஆம் தேதி நடக்கிறது
  • இந்த சமயத்தில் விஜய் தனது சொத்துக்களை விற்பனை செய்துள்ளார்
  • இந்த சொத்து விற்பனைக்கு அவரது மனைவி சங்கீதாவும் காரணம் என கூறப்படுகிறது

TVK Vijay Latest News: தமிழக அரசியலில் தினமும் பேசுபொருளாக இருந்து வருபவர் விஜய். இவர் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு தமிழக வெற்றிக கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணம் செய்து வருகிறார். இந்த தேர்தலில் திமுக, அதிமுக இரண்டு கட்சிகளில் யார் ஆட்சி கட்டிலில் அமர வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய புள்ளியாக விஜய் அமைந்திருக்கிறார். 

சட்டமன்ற தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவாரா?

இதற்கு காரணம் இந்த இரண்டு கட்சிகளின் ஓட்டுகளை அவர் பிரிப்பதே. தமிழக வெற்றிக் கழகம் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் 15 சதவீதம் வரை வாக்குகளை பெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை அவர் தனித்தே போட்டியிடுவார் என தெரிகிறது. இருப்பினும் பாஜக அவரை NDA கூட்டணியில் இழுக்க பேசி வருவதாக தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன. இந்த தகவலை தவெக தரப்பினர் மறுத்தும் வருகின்றனர். 

பேசும்பொருளாக இருக்கும் விஜய் 

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற இருக்கிறது. வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் 30 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இதற்குள் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். இந்த தேர்தல் முழுக்க முழுக்க தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சுற்றியே நகர்ந்து வருகிறது. விஜய்யும் தொடர்ந்து எதாவது ஒரு விஷயத்தில் பேசும்பொருளாக இருந்து வருகிறது. அவர் அரசியல் கட்சி தொடங்கியதில் இருந்து தற்போது அவரது மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரியது திரிஷாவுடன் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது என ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தன்னை சுற்றி வைத்து கொண்டு பலரையும் பேச வைத்து வருகிறார். 

அண்ணா நகரில் இருக்கும் விஜய் சொத்து - ரூ. 35 கோடிக்கு விற்பனை 

இந்த நிலையில், தற்போது ஒரு புதிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதாவது, விஜய் தனக்கு சொந்தமாக இருந்த ஒரு சொத்தை ரூ. 35 கோடிக்கு விற்பனை செய்துள்ளார். சென்னை அண்ணா நகரில் இருக்கும் ஒரு சொத்தை விஜய் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக விற்பனை செய்திருக்கிறார். அண்ணா நகரில் இருந்த அந்த சொத்தை விற்க கடந்த ஓராண்டாக பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாகவும் தற்போது அவசர அவசரமாக விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

இன்னும் சில சொத்துக்களை விற்க திட்டம் 

அண்ணா நகரில் இருக்கும் இந்த சொத்தை விற்றது மட்டுமல்லாமல், இன்னும் சில சொத்துக்களை விற்பனை செய்ய முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தேர்தல் நெருங்கும் இந்த நேரத்தில் விஜய் அவசர அவசரமாக சொத்தை விற்பதற்கான காரணம் என்ன என்ற கேள்வி பலரது மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இதற்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

இரண்டு முக்கிய காரணம் 

முதல் காரணமாக, விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா தற்போது விவாகரத்து கோரி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக விஜய் வரும் ஏப்ரல் 20 ஆதேதி செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் ஆஜாராகும்படி கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை விஜய் மற்றும் சங்கீதா விவாகரத்து பெற்று பிரிந்தால், மனைவி சங்கீதாவுக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும். அதிக சொத்து மற்றும் வருமானம் இருந்தால் அதற்கு எற்றவாறு ஜீவனாம்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் விஜய் தனது சொத்துக்களை விற்க தொடங்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

சட்டமன்ற தேர்தல் 

இரண்டாவதாக, தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வருகிறது. மார்ச் 30 ஆம் தேதிக்கு பின் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அப்போது சொத்து தொடர்பான பிரச்சனை ஏதும் வரக்கூடாது என்றும் தனது சொத்துக்களை குறைத்து காட்ட விரும்புகிறார் என்பதற்காக அவர் தனது சொத்துக்களை விற்க தொடங்கியதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

முன்னதாக மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா 1991-96ல் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து வைத்திருப்பதாக கூறி அவர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கில் ஜெயலலிதாவிற்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. இது போன்ற பிரச்சனையில் சிக்கிவிட கூடாது என்பதற்காக விஜய் தற்போது அவரது சொத்துக்களை விற்க தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. 

