Kamalhaasan: விஜய் என் எதிரியா? தவெக குறித்து ஓப்பனாக பேசிய கமல்!

2026ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், திமுகவை நேரடி எதிரியாக அறிவித்துள்ள நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசனின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இதற்கு தற்போது கேரளாவில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் கமல் ஆணித்தரமான பதிலளித்துள்ளார். கேரளாவில் நடைபெற்ற கலை மற்றும் இலக்கிய விழாவில் நடிகர் கமல்ஹாசனும், மஞ்சு வாரியரும் கலந்து கொண்டனர். அப்போது மேடையில் நடந்த கலந்துரையாடலில், விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசம் மற்றும் கமலின் அரசியல் எதிரி யார் என்பது குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன.
மேலும் படிக்க: மாதம் ரூ.30,000 தரும் அரசு! 8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?
எனது எதிரி யார்?
திமுகவை எதிரியாக விஜய் அறிவித்தது போல், உங்கள் கட்சியின் எதிரி யார் என்று கேட்டதற்கு பதிலளித்த கமல், "என்னுடைய எதிரி பெரும்பாலான கட்சிகள் அடையாளம் காண தயங்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாகும். எனது நேரடி எதிரி சாதிவெறி. நான் அதை ஒழித்துக்கட்ட விரும்புகிறேன். ஏன் 'ஒழித்துக்கட்டுதல்' போன்ற வன்மையான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் என்றால், சாதியம் அதை விட மிகவும் வன்முறையானது. அதை திட்டமிட்டு, விரைவாகவும், கூடிய சீக்கிரமும் வேரறுக்க வேண்டும். அதுவே நான் தேர்ந்தெடுத்துள்ள மிகப்பெரிய எதிரி" என்று ஆக்ரோஷமாக கூறினார்.
விஜய்க்கு அறிவுரை உண்டா?
2018-ல் கட்சி ஆரம்பித்த கமல், 2024-ல் கட்சி தொடங்கியுள்ள தனது தம்பி விஜய்க்கு ஏதேனும் அறிவுரை வழங்குவாரா என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த கமல், "நான் யாருக்கும் அறிவுரை கூறும் இடத்தில் இல்லை. எனக்கும் சரியான நேரத்தில் யாரும் அறிவுரை வழங்கியதில்லை. ஒருவேளை என் சகோதரருக்கு (விஜய்) அறிவுரை கூற இது சரியான தருணமாக இல்லாமல் இருக்கலாம். எல்லோரையும் விட அனுபவமே சிறந்த ஆசிரியர். ஏனென்றால், நமக்கு விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கலாம், ஆனால் அனுபவத்திற்கு அது கிடையாது. அது தானாகவே வந்து, நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடத்தை கற்றுக்கொடுக்கும்" என்று தத்துவார்த்தமாகப் பதிலளித்தார்.
திரைப்பட பணிகள்
சமீபத்தில் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான 'தக் லைஃப்' படத்தில் கமல் நடித்திருந்தார். அடுத்து அன்பறிவு இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். மேலும், 46 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து ஒரு படத்தை தயாரிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளார். மறுபுறம், விஜய் தனது கடைசி படமான 'ஜனநாயகன்' படத்தின் வெளியீட்டிற்காக காத்து கொண்டுள்ளார். இப்படம் 2026 பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ளது. கமலின் இந்த பேச்சு, அவர் சாதியத்திற்கு எதிரான தனது நிலைப்பாட்டில் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறார் என்பதையும், விஜய்யுடனான நட்புறவை மதிப்பதையும் காட்டுகிறது. 2026 தேர்தலில் இந்த இரு ஆளுமைகளின் வியூகங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க: Ditwah புயல்! சென்னையில் 2 நாளுக்கு மழை விடாது.. வெதர்மேன் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ