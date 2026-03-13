NDA பக்கம் ஒதுங்கும் TVK? பாஜக போடும் பெரிய பிளான்... யோசிக்கும் விஜய் - யாருக்கு லாபம்?

TVK - NDA Latest News Updates: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 நெருங்கி வருகிறது. கமர்ஷியல் சினிமாவுக்கு வேண்டிய அனைத்து அம்சங்களையும் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் களத்தில் இப்போது பார்க்க முடியும்.
இன்டர்வல் ட்விஸ்டுக்கு வெயிட்டிங்
தற்போதுவரை (!) நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது என்பதால் ஒவ்வொரு நாளும் அரசியல் களம் சுவாரஸ்யமாக நகர்ந்து வருகிறது. நிச்சயமாக கிளைமேக்ஸில் இதுதான் நடக்கும் என யாராலுமே சொல்ல முடியாது. ஆனால், தற்போது தமிழ்நாடு அரசியல் களம் இன்டர்வல் ட்விஸ்டுக்கு தயாராகி வருகிறது.
முதல் பாதி எப்படி இருக்கு?
முதல் பாதியில், ஆளும் திமுகவும், அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் இணைந்து காகித அளவில் பலம் பொருந்திய அணியாக திகழ்கின்றனர். அதிமுக - பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சற்றே சோர்வாக காணப்படுகின்றனர். தவெக தலைவர் விஜய்யும், அதன் தொண்டர்களும் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதே தெரியவில்லை. இந்த முறையும் சீமான் 'வாய்ப்பில்லை ராஜா' என்ற மோடில்தான் இருக்கிறார்.
தவெக வந்த 'திடீர்' சந்தேகம்
முதல் பாதி முடியும் இந்த வேளையில், இரட்டை யானையாக தன்னை கருத்திக்கொள்ளும் தவெகவுக்கு, திமுக என்னும் பலம்வாய்ந்த யானையை வீழ்த்த நம்மால் முடியுமா என்ற சந்தேகம் எழுந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதற்காக, தவெக மாவட்ட செயலாளர்களிடம் கேள்வி - பதில் போட்டி ஒன்றையும் அக்கட்சியின் பொது செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் நடத்தியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தவெக கூட்டணிக்கு ரெடி?
அதாவது, திமுகவை வீழ்த்த கூட்டணி வேண்டுமா? அல்லது தனித்து போட்டியிடலாமா? என புஸ்ஸி ஆனந்த் யதார்த்தமாக கேட்க, அதற்கு நிச்சயம் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என மாவட்ட செயலாளர்களும் பதார்த்தமாக சொல்லியதாக தகவல்கள் வருகின்றன. இதனால், உங்கள் பல பேருக்கு சீட் கிடைக்காதே... அதில் பிரச்னையில்லையா புஸ்ஸி ஆனந்த் கேட்க... தலைவர் துணை முதலமைச்சராவதற்கு இந்த தியாகத்தை செய்ய தயார் என்றும் அவர்கள் கூறியதாக தகவல் (தகவல் மட்டுமே...). 120 மாவட்ட செயலாளர்களில் 98 பேர் கூட்டணியை விரும்பியதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் அதேநேரத்தில், யாருடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட செயலாளர்களும் கூறவில்லை, பொதுச் செயலாளரும் புஸ்ஸி ஆனந்த் கூறவில்லை.
டெல்லியில் முடிவை சொல்லும் விஜய்?
இதன்மூலம், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு தவெக செல்ல திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கரூர் விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் மூலம் விஜய்க்கு பாஜக நெருக்கடி தருவதாகவும் பேசப்படுகிறது. நாளை (மார்ச் 14) மதியம் டெல்லி செல்லும் நிலையில், மார்ச் 15ஆம் தேதி சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராக உள்ளார், இந்த நேரத்தில் விஜய் தனது முடிவை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காங்கிரஸ் உடன் தவெக மறைமுகமாக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், திமுக - காங்கிரஸ் உடன்படிக்கை உறுதியாகி தவெகவின் கனவை கலைத்தது.
தொகுதி பங்கீடு எப்படி இருக்கும்?
திமுகவை வீழ்த்த நிச்சயம் பிரம்மாண்ட அணி தேவை; அதற்காக கொள்கை எதிரி உடன் கைக்கோர்க்கலாம் என்றும் விஜய் திட்டமிட்டிருக்கிறார் என பேசப்படுகிறது. ஒருவேளை விஜய் என்டிஏ கூட்டணிக்குள் வந்தால் துணை முதல்வர் பதவியுடன், 70 தொகுதிகள் வரை தவெகவுக்கு ஒதுக்க பாஜக ஆப்பருடன் காத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒப்புக்கொள்வாரா என்பதும் பெரிய சந்தேகம்தான் இருப்பினும், அதிமுக 110, தவெக 60, பாமக 20 என பிரித்துக்கொண்டு பாஜக மீதம் உள்ள 44 தொகுதிகளை தனக்கும், மற்ற கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் பிரித்துக்கொள்ளலாம். ஆனால், இதற்கான வாய்ப்பும் 1% தான் உள்ளது.
விட்டுக்கொடுப்பாரா இபிஎஸ்?
கூட்டணி ஆட்சிக்கு அதிமுக ஒப்புக்கொள்ளுமா என்பதே சந்தேகம்தான். ஆனால், இதுவரை மூன்று முறை தமிழகம் வந்த பிரதமர் மோடி ஒருமுறை கூட எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவிக்காதது நிச்சயம் அவருக்கும் தலைவலியாகவே இருக்கும். ஓபிஎஸ், டிடிவி, சசிகலா, செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோருக்கே விட்டுக்கொடுக்காத இபிஎஸ், விஜய்க்காக கூட்டணி ஆட்சிக்கும் ஒப்புக்கொண்டு, துணை முதல்வர் பதவியையும் விட்டுககொடுப்பாரா என்பது அவருக்கே வெளிச்சம். வழக்கம்போல், இதிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி பிடிவாதம் பிடிக்கவே அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது.
திமுகவை வீழ்த்த பலமான கூட்டணி வேண்டுமென்றால், ஒத்திசைவோடு இருப்பதும் அவசியம். அதிமுக + தவெக + பாஜக என்பதை விட, அதிமுக + தவெக என்பதும் ஓரளவு சாத்தியமானதாக தோன்றுகிறது. இருப்பினும், கூட்டணிக்கு இழுக்கும் விசையாக பாஜகவே இருப்பதால்தான் அதற்கான வாய்ப்புகளும் குறைவாக இருக்கிறது.
விஜய்க்கு இது லாபமா?
மேலும், பாஜகவுடன் கைக்கோர்த்தால் கிறிஸ்துவர்களின் வாக்கு, பட்டியலின சமூகத்தின் வாக்கு, இஸ்லாமியர்களின் வாக்கை தவெகவும் இழக்க நேரிடும். எனவே, விஜய் இந்த கூட்டணியை ஒப்புக்கொள்வாரா என்பது புரியாத புதிர் தான். கூட்டணி ஆட்சி ஏற்பட்டாலும் முதல்வர், துணை முதல்வர் உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் மட்டுமின்றி, மத்தியில் இருந்து பாஜக கொடுக்கும் அழுத்தத்தையும் தவெகவால் தாங்கிக்கொள்ள முடியுமா என்பதும் விஷயம். இதில் விஜய்க்கு லாபத்தை விட நஷ்டம்தான் அதிகம் என்றும் கூறப்படுகிறது. பாஜகவுக்கு மட்டுமே இதில் அதிக லாபம் இருப்பதாக தெரிகிறது. இப்படி எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பிரச்னையாக இருக்கும் சூழலில், இந்த கூட்டணி அமையாமல் போவதற்கும் அனைத்து வாய்ப்புகளும் இருப்பதாக ஒரு சிலர் கூறுகின்றனர்.
திசை திருப்புகிறதா தவெக?
விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து பிரச்னை, நடிகை உடன் உறவு உள்ளிட்ட விஷயங்களால் விஜய்க்கு ஓரளவுக்கு பின்னடைவு இருப்பதால், அந்த பின்னடைவை சரிக்கட்டவும் விஜய் தரப்பில் இருந்து இப்படி செய்திகளை கசியவிடுவதாக சிலர் தகவல் தெரிவிக்கின்றனர். அதாவது, பாஜக அழுத்தம் கொடுத்தும் நாங்கள் அந்த கூட்டணிக்கு போகவில்லை பாருங்கள் என்பதை தேர்தல் நேரத்தில் சொல்லிக்காட்டி, பாஜக எதிர்ப்பை கூர்மைப்படுத்தி, இதன்மூலம் பாஜக எதிர்ப்பு வாக்குகளை சம்பாதிக்கலாம் என்றும் தவெக தரப்பு திட்டமிட்டிருக்கலாம் என பேசப்படுகின்றன. சட்ட ஒழுங்கு பிரச்னை அதிகமாக இருக்கும் சூழலில், இது திமுக கிளப்பிவிடும் வதந்தி என்றும் தவெகவினர் சிலர் சொல்லி வருகிறார்கள்.
இப்படி தேர்தல் களம் சீன் பை சீன் திரில்லிங்காக சென்று கொண்டிருக்கிறது. தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு எனும் இன்டர்வல் வருவதற்குள், நிச்சயம் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் களத்தில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கும். அந்த ட்விஸ்ட் நாம் எதிர்பார்த்த ட்விஸ்ட்டா, எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்டா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்ததுதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | தவெக-வின் சகுனி.. ’ஸ்லீப்பர் செல்’ ஆக செயல்படும் ஆதவ் அர்ஜுனா.. விஜய்யை எச்சரிக்கும் உறவினர்!
மேலும் படிக்க | யார் இந்த காளியம்மாள்? இபிஎஸ் கொடுக்கும் முக்கிய பொறுப்பு.. மயிலாடுதுறையில் போட்டி?
மேலும் படிக்க | திமுகவை இறங்கி அடித்த பிரதமர் மோடி! இந்த 4 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வாரா?
