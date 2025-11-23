English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
TVK Vijay: விஜய்யின் இன்றைய கூட்டம் நடந்த அரங்கம்தான் கல்வியாளர் ஜேப்பியாரும், அவரது மருமகன் மரிய வில்சனும் கைதானதற்கு காரணம் என சமூக வலைதளங்களில் பதிவு ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 23, 2025, 06:16 PM IST
  • மரிய வில்சன் தற்போது தவெகவில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
  • மரிய வில்சன் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் வந்துள்ளது.
  • பேஸ்புக் பதிவு தற்போது பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

விஜய் கூட்டம் நடத்திய அரங்கு... பிரபலம் கைதாக காரணமே அதுதான்! - 2012இல் நடந்த பெரிய சம்பவம்

TVK Vijay - Jeppiaar - Marie Wilson: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் 55 நாள்களுக்கு பின் இன்று முதல்முறையாக மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வில் கலந்துகொண்டார். 

Add Zee News as a Preferred Source

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள ஜேப்பியார் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வளாகத்தில் இருக்கும் உள் அரங்கத்தில் விஜய்யின் இந்த மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் விஜய் பேசியது அரசியல் தளத்தில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. 

TVK Vijay: 2000 பேருக்கு அனுமதி

இந்நிகழ்ச்சியில் நுழைவுச்சீட்டுகள் வழங்கப்பட்ட 2000 பேருக்கு மட்டுமே நிகழ்ச்சியில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. அதில் 1000 பேர் பெண்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. பொதுவெளியில் பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி மறுக்கப்படுவதால், உள் அரங்கில் பிரச்சாரக் கூட்டத்தை நடத்த விஜய் முடிவெடுத்துள்ளார். அந்த வகையில், இன்று முதல் கூட்டம் காஞ்சிபுரம் ஜேப்பியார் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வளாகத்தில் இருக்கும் உள் அரங்கில் நடைபெற்றது.

TVK Vijay - Jeppiaar: ஜேப்பியார் கைதாக காரணமாக உள் அரங்கம்

ஆனால், இன்று விஜய்யின் கூட்டம் நடந்த அரங்கத்திற்கு ஒரு கருப்பு வரலாறு இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் பதிவு ஒன்று வைரலாகி வருகிறது. கல்வியாளரும், சத்யபாமா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் வேந்தருமான ஜேப்பியார் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டில் கைது செய்யப்பட்டதற்கு, விஜய் இன்று கூட்டம் நடத்திய உள் அரங்கம்தான் காரணம் என அப்பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதனை உறுதி செய்யும் விதமாக Times Of India இணையதளத்தில் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட செய்தியின் ஸ்கிரீன்ஷாட்களும் பகிரப்பட்டுள்ளது.

TVK Vijay - Jeppiaar: இணையத்தில் பரவும் பதிவு

நார்வே நாட்டில் வசிக்கும் தமிழரான சேஷாத்ரி தனசேகரன் அவரது பேஸ்புக் பக்கத்தில் இதுகுறித்து பதிவிட்டுள்ளார். ஆராய்ச்சியாளர் மற்றும் வட ஆர்க்டிக் நார்வே பல்கலைகழகத்தில் உடல்நலத் தகவியல் துறையில் பணிபுரிபவருமான சேஷாத்ரி தனசேகரன் அவரது பேஸ்புக் பக்கத்தில் அரசியல், சினிமா, தொழில்நுட்பம் என பல்வேறு துறை சார்ந்து தொடர்ச்சியாக பதிவிடக்கூடியவர். 

சேஷாத்ரி தனசேகரன் இன்று போட்ட பதிவில், ஜேப்பியார் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் உள் அரங்கம் குறித்தும், ஜேப்பியார் கைது செய்யப்பட்டது குறித்தும், தற்போது தவெக நிர்வாகக் குழு உறுப்பினராக இருக்கும் ஜேப்பியாரின் மருமகனான மரிய வில்சன் குறித்தும் பல்வேறு தகவல்களையும், குற்றச்சாட்டுகளையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த பதிவை நூற்றுக்கணக்கானோர் லைக் செய்துள்ள நிலையில், 40க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களின் பக்கத்திலும் பகிர்ந்துள்ளனர். X தளத்திலும் பலர் இந்த பதிவை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

Jeppiaar - Marie Wilson: ஜேப்பியார் மருமகன் மரிய வில்சன்

விஜய் இன்று கூட்டம் நடத்திய அந்த இடம் தான் 13 வருடங்களுக்கு முன்னர் (2012) ஜேப்பியாரையும், ஜேப்பியார் மருமகன் மரிய வில்சன் இருவரையும் கைது செய்ய காரணமாக இருந்தது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மரிய வில்சன், ஜேப்பியார் ரெமிபாய் கல்வி அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அறங்காவலராகவும், ஜேப்பியார் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் நிறுவனராகவும் உள்ளார்.

Jeppiaar: 2012இல் நடந்தது என்ன?

விஜய் இன்று கூட்டம் நடத்திய அரங்கு கடந்த 2012ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டு வந்தபோது, ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி மதியம் 3.30 மணிக்கு, 40 அடி உயர சுவரின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்தது. இதில் வட இந்திய தொழிலாளர்கள் 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அங்கு 50 தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்த நிலையில், தரமற்ற கட்டுமான பொருள்களை கொண்டு கட்டடத்தை கட்டியதால் சுவர் இடிந்ததாகவும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. கான்கிரீட் போதுமான நேரம் உலர்த்தப்படவில்லை என தொழிலாளர்கள் எச்சரித்தும் கூட, அவர்களை கட்டாயப்படுத்தி கட்டுமானப் பணியை செய்ய வைத்துள்ளனர் என்று நிர்வாகத்தின் மீது குற்றமற்ற கொலை உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்தே ஜேப்பியார் மற்றும் அவரது மருமகன் மரிய வில்சன் கைது செய்யப்பட்டனர்.

Marie Wilson: மரிய வில்சன் மீதான குற்றச்சாட்டு

ஆனால், இதுவிட முக்கியம், இன்று வரை Jeppiaar institute of technology கல்லூரிகளின் பல்வேறு கட்டுமானங்களுக்கு முறையான அனுமதி இல்லை என  சேஷாத்ரி தனசேகரன் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இன்று வரை இழப்பீடு கொடுக்காத மரிய வில்சன் தான், கரூரில் உயிரிழந்தவர்களுக்கும் மாதம் ரூ.5 ஆயிரம் கொடுப்பதாக கூறியிருக்கிறார் என சேஷாத்ரி தனசேகரன் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.  

மேலும் அவர் தனது பதிவில், தவெக தலைவர் விஜய்க்கு கோரிக்கையும் வைத்துள்ளார். "முதலில் அங்கே இறந்த குடும்பங்களுக்கு நஷ்ட ஈடாவது வாங்கி கொடுங்க விஜய். இதையும் கருத்தில் கொண்டு கூட்டம் நடத்துங்கள் விஜய். சும்மா யாரும் இங்கே கொடுப்பதில்லை" என குறிப்பிட்டுள்ள அவர், மரிய வில்சன் உங்களை வைத்துதான் விளையாடுகிறார் என்றும் குற்றம் சுமத்தியிருக்கிறார்.

TVK Marie Wilson

Jeppiaar: யார் இந்த ஜேப்பியார்?

முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி. ராமசந்திரனால் வளர்த்துவிடப்பட்டவர் என கூறப்படும் ஜேப்பியார், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள முட்டம் என்ற ஊரில் பிறந்தவர். தொடக்க காலத்தில் காவல்துறையில் பணியாற்றியிருக்கிறார். தொடர்ந்து, எம்ஜிஆர் காலத்திலேயே அவர் அதிமுகவில் இணைந்துள்ளார். மேலும், அதிமுகவில் ஒருங்கிணைந்த சென்னை மாவட்டத்தின் செயலராகவும், எம்ஜிஆர் ஆட்சிக்காலத்தில், சட்ட மேலவை அரசு கொறடாவாக இருந்தார். மேலும், குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாரிய தலைவராகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார். 

அதன்பின், தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கிக்கொண்டு கல்விப் பணியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்டார். சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள சத்யபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் உள்பட பல கல்வி நிறுவனங்கள் இவருக்கு சொந்தமானதாகும். 2012ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி சுவர் இடிந்து விபத்துக்குள்ளான நிலையில், ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி இடைக்கால ஜாமீன் பெற்றுள்ளார்.

2012ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், ஜேப்பியார் மற்றும் அவரது மனைவி ரெமிபாய் மீதான வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. அந்த கல்லூரியின் அன்றாட விவகாரங்களிலோ அல்லது உள் அரங்கத்தை கட்டும் முடிவிலோ அவருக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்பதால் அவர்கள் மீதான வழக்கு ரத்தானது. இதைத் தொடர்ந்து, 2016ஆம் ஆண்டில் ஜேப்பியார் அவரது 85வது அகவையில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார்.

வாசகர்கள் கவனத்திற்கு

பதிவர் 2013ஆம் ஆண்டில் ஜேப்பியார் கைது செய்யப்பட்டார் என பிழையாக குறிப்பிட்டுள்ளார், ஜேப்பியார் 2012ஆம் ஆண்டில் கைதானது பல்வேறு செய்திகளின் மூலம் தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது. அதேபோல், 13 பேர் உயிரிழந்ததாக அவர் பதிவில் குறிப்பிட்டாலும், 10 பேர் உயிரிழந்ததாகவே அந்த காலகட்டத்தில் வெளியான பல செய்திகளில் காண முடிகிறது.

மேலும் படிக்க | பூந்தமல்லி பைபாஸ் - போரூர் மெட்ரோ... டிசம்பரில் வராது? - தாமதத்திற்கு பின்னணி என்ன?

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கடை போறீங்களா? இத்தனை நாட்கள் விடுமுறை - அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | இன்னும் 7 நாள்! உருவாகப்போகும் புயல்.. சென்னைக்கு பாதிப்பா? வெதர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

tvk vijayKancheepuramJeppiaarMarie WilsonTVK

