நாளை மெக்கா செல்கிறாரா விஜய்? வைரலாகும் புது தகவல்.. என்ன மேட்டர்?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
TVK Vijay Mecca Visit: திருச்செந்தூர், ஷீரடியை தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் மெக்கா செல்ல உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. இஸ்லாமியர்களின் புனித தளமான மெக்காவுக்கு செல்வது என்பது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் இல்லை. எனவே, விஜய் மெக்காவுக்கு செல்வதாக தகவல்கள் கசிந்து வருவதாக  பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 30, 2026, 10:27 AM IST
  • திருச்செந்தூர், ஷீரடியில் விஜய் தரிசனம்
  • இதனை தொடர்ந்து, மெக்கா செல்ல உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது
  • ஆனால், மெக்காவுக்கு இஸ்லாமியர்கள் அல்லாதவர்கள் செல்ல முடியாது.

Trending Photos

TVK Vijay Mecca Visit: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் வரலாறு காணாத அளவில் வாக்குகள் பதிவானது. அதாவது, ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடந்த வாக்குப்பதிவில்  85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது. இதில் பதிவான வாக்குகள்  மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. தமிழக தேர்தல் எப்போது இல்லாத அளவுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.  இதற்கு காரணமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசியல் வருகை தான். 

Add Zee News as a Preferred Source

மெக்கா செல்கிறாரா விஜய்?

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த தேர்தலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என  அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறி வருகிறது. அதற்கு ஏற்ற வகையில், வரலாறு காணாத அளவில் வாக்குகளும் பதிவாகி உள்ளது. மேலும், இளைஞர்கள், பெண்களின் வாக்குகளும் விஜய் ஆதரவாக இருக்கிறது.  இன்னும் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு மூன்று நாட்களே இருக்கிறது.  

இதற்கிடையில், தேர்தல பரபரப்புரை முடிவடைந்ததை அடுத்து, அனைத்து கட்சி தவைலர்களுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு  பயணம் மேற்கொண்டு இருக்கின்றனர். அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறது. தேர்தல் வெற்றிக்காக வேண்டி தவெக தலைவர் விஜய் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்வதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அந்த வகையில், விஜய் ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் தரிசனம் செய்தார்.

 வேஷ்டி சட்டை அணிந்து அதிகாலையிலேயே விஜய் தரிசனம் மேற்கொண்டார்.  தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஷீரடி சாய்பாபா கோயிலுக்கு தரிசனம் மேற்கொண்டார். இது சம்பந்தமான வீடியோவும், போட்டோவும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. திருச்செந்தூர், ஷீரடியை தொடர்ந்து, விஜய் மெக்காவுக்கு செல்ல இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன.

உண்மை என்ன? 

மத நல்லிணக்கத்தை  வலியுறுத்தும் வகையில், அனைத்து  புனித தலங்களுக்கும் அவர் செல்ல இருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.  ஆனால், மெக்காவுக்கு இஸ்லாமியர்களை தவிர வேறு மதத்தினர் செல்ல முடியாது என தெரிகிறது.  இஸ்லாமியர்களின் புனித தளமாக கருதப்படும் மெக்காவிக்கு  இஸ்லாமியர் அல்லாதோர் செல்ல அனுமதி கிடையாது. 

இதற்கு சில கட்டுப்பாடுகளும் இருக்கின்றனர்.  இஸ்லாமியோர் அல்லாதோர் மெக்காவிற்குள் சென்றால் அபராதம் விதிக்கப்படலாம் அல்லது சவூதி அரேபியாவில் இருந்து திருப்பி அனுப்பப்படலாம். எனவே, விஜய் மெக்காவுக்கு செல்வது என்பது கடினமான விஷயம் தான். ஆனால், விஜய்  நாளை (மார்ச் 1) மெக்காவுக்கு செல்வதாக சமூக வலைதளங்களில்  தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருக்கிறது. இதுகுறித்து தவெக தரப்பில் உறுதியான தகவல்கள் இல்லை.

சமீபத்தில் திருச்சில் நடந்த பிரச்சாரத்தின்போது தவெக தலைவர் விஜய் புனித அந்தோணியார் ஆலயத்திற்கு சென்று  மண்டியிட்டு நடந்தவாறே பிரார்த்தனை செய்தார்.  அதனை தொடர்ந்து, திருச்சி கிழக்கில் மசூதிக்கு சென்று தொழுகையிலும் ஈடுபட்டார். சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளை கவர, விஜய் இவ்வாறு செய்து வருகிறார். பரபப்புரை முடிந்த நிலையில்,  கடந்த இரண்டு நாட்களாக திருச்செந்தூர், ஷீரடி என பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறது. அடுத்த எங்கு  செல்வார்கள் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. 

தவெக வேட்பாளர்களுடன் இன்று ஆலோசனை

சென்னை பனையூரில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் பகல் 1 மணிக்கு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்த உள்ளார். தேர்தலில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார். வேட்பாளர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.  அனைத்து வேட்பாளர்களும் அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளில் பெறப்பட்ட 17சி படிவத்தை கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  இந்த படிவத்தில் அந்தந்த வாக்குச்சாவடியில் பதிவான வாக்குகளின் எண்ணிக்கையாகும். இதனை தேர்தல் அலுவலர் வேட்பாளர்களிடம் வழங்குவார்கள். இதனை ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் தவெக தலைமையிடம் இருந்து அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
tvk vijayTVK Vijay tiruchendur Shirdi VisitVijay Mecca VisitTN Assembly Election Results

Trending News