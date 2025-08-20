தவெக மாநாட்டில் பரபரப்பு! சரிந்து விழுந்த 100 அடி கொடுக்கம்பம்..யாருக்கு என்ன ஆச்சு?

TVK Madurai Maanaadu 100 Feet Flagpole Fell : தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் “அரசியலைப் புரட்டிப் போடும் புரட்சி நிகழும்... தமிழ்நாட்டின் மாற்று சக்தி அல்ல, நாமே முதன்மை சக்தி” என்று சூளுரைத்து வருகிறார். இந்த நிலையில், கட்சி தொடங்கி ஓராண்டுக்கு பின் 2வது மாநாடு மதுரையில் நடக்க இருக்கிறது. அங்கு ஒரு விபத்து நடந்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
மாநாட்டு திடலில் விபத்து!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தற்போது 'வாகை சூடும் வரலாறு திரும்புகிறது, வெற்றிப் பேரணியில் தமிழ்நாடு' என்ற தலைப்பில் இரண்டாவது மாநாட்டை நடத்துகிறார். விக்கிரவாண்டியில் நடத்தப்பட்ட தவெகவின் முதல் மாநாட்டிற்கு மக்கள் மத்தியில் கிடைத்த வரவேற்பும், நடிகர் என்ற பிம்பத்தால் மக்கள் திரண்டதும், தனியார் நிறுவனங்களின் கருத்துக் கணிப்புகளும் விஜய்க்கு சாதகமாக இருக்கலாம் என்றும், ஆனால், கள யதார்த்தம் வேறுவிதமாக அமைந்துள்ளதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இதையடுத்து, மாநாடு நடக்கும் திடலில் 100 அடி கொடிக்கம்பத்தை நிலை நிறுத்தியபோது அது சரிந்து விழுந்தது. இந்த கம்பம், 20 லட்சம் மதிப்புள்ள யுனோவா கார் மீது விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. விழுந்ததில், அந்த காரின் மேற்பகுதி சுக்கு நூறாக சிதறி இருக்கிறது. நாளை மாநாடு நடக்கவிருக்கும் சமயத்தில் இப்படியொரு விபத்து நிகழ்ந்திருப்பது பயங்கர அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. நல்ல வேலையாக அந்த கம்பம் விழுந்த போது யாருக்கும் எந்த அடியும் ஏற்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. கம்பம் சரிந்து விழுந்த போது, காரிலும் யாரும் இல்லை என்றும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
