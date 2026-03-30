விஜய்யிடம் ரூ.500 கோடி சொத்துதானா? விவசாய நிலம், TVS XL இருக்கு.. முழு விவரம்!

TVK Vijay Net Worth Latest News: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதங்களே உள்ளன. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேட்பு மனு தாக்கல் இன்று தொடங்குகிறது. வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கிய முதல் நாளே தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் இன்று (மார்ச் 30) வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடும் நிலையில், அங்கு அவர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
விஜய்யின் சொத்து எவ்வளவு?
இதனை அடுத்து, தற்போது அவரின் சொத்து மதிப்பு விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, விஜய்யின் அசையா சொத்து மதிப்பு ரூ.404.58 கோடியும், சுயமாக வாங்கிய அசையா சொத்து மதிப்பு ரூ.92 கோடி என வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். விஜய்யின் அசையும் சொத்தின் நடப்பு சந்தை மதிப்பு ரூ.115.13 கோடியாக உள்ளது. மேலும், விஜய் கையிலுள்ள ரொக்க தொகை ரூ.2 லட்சம், வங்கிக் கணக்கில் உள்ள வைப்புத் தொகை இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் ரூ.213,36,15,943, ஆக்சிஸ் வங்கியில் ரூ.57,92,9447, எச்டிஎஃப்சி வங்கியில் ரூ.77,22,449, ஸ்டேட் பங்க் வங்கியில் ரூ.16,205, ஐசிஐசிஐ வங்கியில் ரூ.4,99,320, தேர்தல் செலவுக்காக தொடங்கப்பட்ட வங்கி கணக்கில் ரூ.1,00,000, தொகையை வைத்துள்ளார் என வேட்பு மனுவில் வைத்துள்ளார்.
நகைகள், தங்கம், வெள்ளி மற்றும் மதிப்புமிக்க பொருட்கள் குறித்தும் விஜய் வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். விஜய் தனது பெயரில் ரூ.1.20 கோடி மதிப்பிலான 883 கிராம் தங்கம் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். ரூ.15,00,000 கோடி மதிப்பில் வெள்ளி பொருட்களும் வைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், மனைவி சங்கீதாவிடம் வெள்ளி 2 கிலோ, தங்கம் 3132 கிராம் வைத்துள்ளார். மேலும், வைரம் 134.91 கேரட் வைத்துள்ளார் என விஜய் வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
விவசாய நிலம், குடியிருப்பு விவரங்கள்
மேலும், விஜய் கையிலுள்ள ரொக்க தொகை ரூ.2 லட்சம், வங்கிக் கணக்கில் உள்ள வைப்புத் தொகை இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் ரூ.213,36,15,943, ஆக்சிஸ் வங்கியில் ரூ.57,92,9447, எச்டிஎஃப்சி வங்கியில் ரூ.77,22,449, ஸ்டேட் பங்க் வங்கியில் ரூ.16,205, ஐசிஐசிஐ வங்கியில் ரூ.4,99,320, தேர்தல் செலவுக்காக தொடங்கப்பட்ட வங்கி கணக்கில் ரூ.1,00,000, தொகையை வைத்துள்ளார் என வேட்பு மனுவில் வைத்துள்ளார்.
கொடைக்கானல் வில்பட்டி கிராமத்தில் வேளாண்மை நிலமும் வைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். வேளாண் நிலம் அல்லத பிற சொத்து போரூர், சாலிகிராமம், நீலாங்கரையில் வைததுள்ளார். வணிகக் கட்டிடங்களை பொறுத்தவரை, பாடிகிராமம், தியாகராய நகர், சோளிங்கநல்லூர், கொப்பூரில் வைத்துள்ளார். மேலும், நீலாங்கரை, சாலிகிராமம் (2), மயிலாப்பூர், கொரட்டூர், சோளிங்கநல்லூர் (2), ஊரூர் கிராமத்திலும் குடியிருப்புகளை வைத்துள்ளார் என விஜய் வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டு உள்ளார். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதிகபட்சமாக 2021 - 2022 ஆம் நிதி ஆண்டு ரூ.237.4 கோடி வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார் விஜய்.
விஜய்யிடம் இருக்கும் வாகனங்கள்
விஜயிடம் ரூ.80,54,119 கோடி மதிப்ப்பில் BMW530, ரூ.3,01,57,881 மதிப்பில் Toyoto Lexus, ரூ.1,63,45,118 மதிப்பில் Car Toyoto Vellfire, ரூ.2,00,64,296 மதிப்பில் Car BMW 17, ரூ.5,35,000 மதிப்பில் Car Maruti Swift, ரூ.67,400 மதிப்பில் TVS XL Super வைத்திருப்பதாக வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் படிக்க: பழனி TVK வேட்பாளருக்கு கடும் எதிர்ப்பு.. “யாருனே தெரியாது” நிர்வாகிகள் அதிருப்தி!
மேலும் படிக்க: உங்க விஜி நான் வரேன்.. 17 தொகுதியில் விஜய் போட்டி.. தவெக வேட்பாளர் பட்டியலில் சுவாரஸ்யம்!
மேலும் படிக்க: பாமக வேட்பாளர் பட்டியல்: பெரம்பூரில் திலகபாமா, தருமபுரியில் சௌமியா.. களம் எப்படி?
