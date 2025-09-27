English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வாய் திறக்காமல் சென்ற விஜய்; சைலண்ட்டாக சென்னை புறப்பட்டார் விஜய்

TVK Vijay: கரூர் கூட்டநெரிசலில் சுமார் 34 பேர் உயிரிழந்திருக்கும் நிலையில், திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் விஜய் சென்னை புறப்பட்டார். சென்னை விமான நிலையத்தில் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்க மறுத்துவிட்டார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 27, 2025, 11:01 PM IST

TVK Vijay: கரூர் கூட்டநெரிசலில் சுமார் 36 பேர் உயிரிழந்திருக்கும் நிலையில், திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் விஜய் சென்னை புறப்பட்டார். சென்னை விமான நிலையத்தில் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்க மறுத்துவிட்டார். விஜய் தனது பிரைவேட் ஜெட் மூலம் திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, இன்று இரவு சென்னை வந்தடைந்தார்.

தவெக தரப்பில் இருந்து இன்னும் இரங்கல் செய்தி கூட தெரிவிக்கப்படவில்லை. தவெக தரப்பில் இருந்து எவ்வித விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை. அவர் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் எவ்வித பதிலும் சொல்லாமல் போனது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளாகி உள்ளது. குறிப்பாக, அவர் கரூரிலேயே இருந்திருக்க வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவிட கோரியும், களத்தில் செயலாற்ற கோரியும் தவெக தொண்டர்களுக்கு அவர் வலியுறுத்தியிருக்க வேண்டும் என்றும் பலரும் அவர் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். விஜய் ஒரு அரசியல் தலைவராக முதிர்ச்சியடைந்திருந்தால் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசியிருக்க வேண்டும் என்றும் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். 

விஜய் சென்னை புறப்பட்ட நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்றிரவு சென்னையில் இருந்து கரூர் புறப்படுகிறார். துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது துபாய் பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு தமிழகம் திரும்புகிறார். குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினரைச் சந்திக்கவும், தனது இரங்கலைத் தெரிவிக்கவும், மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களைப் பார்க்கவும் இன்றிரவு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கரூர் செல்வதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவர், "இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து தலா ரூ.10 லட்சம் வழங்கவும், மருத்துவமனைகளில் தீவிர மருத்துவ சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன். மேலும், முழுமையான விசாரணை நடத்தி அரசுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க, ஓய்வுபெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு உறுப்பினர் விசாரணை ஆணையம் உடனடியாக அமைக்கப்படும்" என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

