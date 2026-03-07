சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு: மௌனம் கலைத்தார் விஜய்... என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

TVK Vijay About Sangeetha Divorce Issue: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மகளிர் தின கொண்டாட்ட நிகழ்வு இன்று மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் தவெகவின் ஏராளமான பெண் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும் இதில் பங்கேற்று பேசினார். இந்த நிகழ்வில், மகளிருக்கான தவெகவின் வாக்குறுதிகளை விஜய் மேடையில் அறிவித்தார். அதில் முக்கிய அறிவிப்புகளை இங்கு காணலாம்.
பாஜக முக்கிய வாக்குறுதிகள்
மதிப்புமிகு மகளிர் திட்டம் என்ற பெயரில், மகளிருக்கு மாதந்தோறும் உரிமை தொகை ரூ.2500 வழங்கப்படும். 60 வயது வரையிலான பெண்களுக்கு மட்டும் இந்த உரிமை தொகை வழங்கப்படும். அதேநேரத்தில், மத்திய, மாநில ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட மாட்டாது.
அன்னபூரணி சூப்பர் சிக்ஸ் திட்டம் என்ற பெயரில் கட்டணமின்றி வருடத்திற்கு 6 கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார். பெண்கள், குழந்தைகள், முதியோர்களுக்கான தனி இலாகா உருவாக்கப்படும் என்றும் அவை தனது நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் என்றும் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
அண்ணன் சீர் என்ற திட்டத்தின்கீழ், திருமணமாகும் அனைத்து பெண்களுக்கும் 8 கிராம் (1 பவுன்) மற்றும் தரமான பட்டுப்புடவை வழங்கப்படும். தாய்மாமன் சீர் வழங்கும் திட்டம் வழங்கப்படுகிறது. கூடவே பேபி வெல்கம் டு வழங்கப்படும்.
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின்கீழ், தமிழகத்தில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஒரு தங்க மோதிரம் வழங்கப்படுகிறது.
அனைத்து அரசுப் பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயணம்.
காமராஜர் கல்வி உறுதி திட்டத்தின்கீழ் கல்வி இடைநிற்றல் இருக்கக் கூடாது என்பதற்காக பொருளாதார குறைபாடு உள்ள மாணவியின் தாய்க்கும், பாதுகாவலருக்கும் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை ஆண்டுதோறும் ரூ.15 ஆயிரம் பொருளாதார உதவி செய்து தரப்படும். உள்ளிட்ட பல வாக்குறுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விவாகரத்து குறித்து விஜய் பேச்சு
மேலும், சங்கீதா விவாகரத்து குறித்தும் விஜய் முதல்முறையாக வாய்திறந்தார். ஆனால், பெயர் குறிப்பிடாமல் விஜய் பேசினார். அதில் அவர், "சமீபத்திய நிறைய பிரச்னைகளில், ஒரு சில பிரச்னைகள் இருக்கிறது அல்லவா...(விவாகரத்து பிரச்னை), அதற்கெல்லாம் போராடி காயப்படுவதை நான் பார்த்தேன், அதையெல்லாம் பார்க்க எனக்கு மனது காயப்படுகிறது. அதையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன். நாம் எல்லோரும் இணைந்து மக்களின் பிரச்னைகளுக்காக போராடுவோம். நீங்கள் காயப்படாதீர்கள், எனக்கு எந்த வருத்தமும் கிடையாது" என்றார்.
சமீபத்தில், விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரி அவரது மனைவி சங்கீதா, செங்கல்பட்டு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். மேலும் அந்த மனுவில் விஜய், ஒரு நடிகையுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருப்பதாகவும் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். தொடர்ந்து, விஜய், நடிகை திரிஷா உடன் திருமண நிகழ்வில் பங்கேற்றதும் சமூக வலைதளங்களில் கடுமையாக விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. அந்த வகையில், இதுவரை இதுகுறித்து விஜய் பேசாத நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து விஜய் தற்போது பேசி உள்ளார்.
மேலும் படிக்க | வீடு இல்லாமல் தவிக்கிறேன்.. நீலாங்கரை வீடு வேணும் - விஜயிடம் டிமாண்ட் வைக்கும் சங்கீதா!
மேலும் படிக்க | "என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க..." சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?
மேலும் படிக்க | கள்ள உறவில் இருப்பது தான் தூயசக்தியா? - கோடங்கி ஆவேசம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ