மீண்டும் தொடங்கும் விஜய்யின் சுற்றுப்பயணம்! நிர்மல்குமார் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

நேற்று திங்கட்கிழமை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கரூரில் உயிரிழந்த குடும்பத்தினரை சென்னையில் சந்தித்து பேசினார். கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூரில் சென்று சந்திக்காமல், மாமல்லபுரத்திற்கு அழைத்து சந்தித்தது குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்தன. "விஜய் கரூருக்கு செல்ல பயப்படுகிறாரா?" என்பது போன்ற கேள்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், தவெக-வின் துணைப் பொதுச்செயலாளர் CTR நிர்மல் குமார், அதன் பின்னணியில் உள்ள உண்மைகளையும், பாதுகாப்பு சார்ந்த காரணங்களை விரிவாக விளக்கியுள்ளார்.
பாதுகாப்புக்கு முதலிடம்
இது குறித்து பேசிய நிர்மல் குமார், "கரூர் சம்பவம், கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தால் ஏற்பட்ட ஒரு பெரும் துயரம். தலைவர் விஜய் மீது மக்கள் வைத்திருக்கும் அன்பின் காரணமாகவே அந்த கூட்டம் கூடியது. இந்த நிலையில், அவர் மீண்டும் கரூருக்கு சென்றால், அதைவிட பெரிய கூட்டம் கூடும். இது, ஏற்கெனவே நீக்க முடியாத துயரத்தில் இருக்கும் அந்த குடும்பங்களுக்கு மேலும் மன உளைச்சலையும், சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தும். அவர்களின் துக்கத்திலும், கண்ணீரிலும் நாங்கள் அரசியல் செய்ய விரும்பவில்லை" என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
மேலும் அவர், "பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் தனியுரிமைக்கும், அவர்களின் மனநிலைக்கும் நாங்கள் மரியாதை கொடுக்க விரும்புகிறோம். ஒரு அமைதியான, தனிப்பட்ட சூழலில், ஒவ்வொரு குடும்பத்துடனும் தனித்தனியாக பேசி, அவர்களின் துக்கத்தில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்பதே தலைவரின் விருப்பம். அதற்காகவே, அவர்களை சென்னைக்கு அருகில் உள்ள மாமல்லபுரத்திற்கு அழைத்து, அனைத்து வசதிகளுடன் தங்க வைத்து, இந்த சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இது பயத்தால் எடுக்கப்பட்ட முடிவு அல்ல; பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீதுள்ள பாசத்தாலும், அக்கறையாலும் எடுக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்பான முடிவு" என்று விளக்கமளித்தார்.
விஜய் அளித்த வாக்குறுதி
இந்த சந்திப்பின்போது, தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரிடமும் தனிப்பட்ட முறையில் பேசி, அவர்களின் உடனடி மற்றும் நீண்டகால தேவைகளை கேட்டறிந்தார். வெறும் நிதியுதவியுடன் நின்றுவிடாமல், அவர்களின் எதிர்கால வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்வதாக உறுதியளித்துள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. "உயிரிழந்தவர்களின் பிள்ளைகளின் கல்வி கட்டணம் முதல், அவர்களின் பட்டப்படிப்பு வரையிலான அனைத்து செலவுகளையும் கழகம் ஏற்கும். காயமடைந்தவர்களின் அனைத்து மருத்துவ செலவுகளையும் கழகமே கவனித்துக்கொள்ளும். பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும், தகுதிக்கேற்ப ஒருவருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும்" என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாக்குறுதிகள், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு, தங்களின் எதிர்காலம் குறித்த ஒரு நம்பிக்கையையும், தங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர ஆதரவு இருக்கிறது என்ற ஒரு மனநிலையையும் அளித்துள்ளது.
விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி
"ஆளும் கட்சி தலைவர்கள் ரோடு ஷோ நடத்தும் போது இல்லாத கட்டுப்பாடுகள், எங்களுக்கு மட்டும் ஏன்?" என்று கேள்வி எழுப்பிய நிர்மல் குமார், "எங்களின் நோக்கம், அரசியல் செய்வது அல்ல. பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் கண்ணீரை துடைப்பதே. அதற்காக நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களை நாங்கள் மதிக்கிறோம். எதிர்காலத்தில், நீதிமன்றம் வகுக்கும் புதிய விதிமுறைகளின்படி, எங்களின் கூட்டங்கள் நடத்தப்படும். நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல் வந்த பிறகு மீண்டும் விஜய் சுற்றுப்பயணம் தொடங்குவார்" என்று தெரிவித்தார். மொத்தத்தில் இந்த மாமல்லபுரம் சந்திப்பு, அரசியல் விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நலனை மட்டுமே மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதநேயமிக்க, தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட நடவடிக்கையாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
