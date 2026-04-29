“விஜய் மாமா CM கனவு பலிகாவிட்டால் விபரீதம்” - நக்கீரன் கோபால் எச்சரிக்கை! மே 4 உஷார்..

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில முடிவுகள் உள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக்கழக தலைவர் விஜய் குறித்து நக்கீரன் கோபால் கூறியுள்ள கருத்துக்கள் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த சூழலில், வாக்குப்பதிவு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மே 4 அன்று தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ளன. இதனை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தே தமிழகம் உள்ளன. வழக்காமான தேர்தலாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் இல்லை. இம்முறை நடிகர் விஜய் களமிறங்கி இருப்பதால், தமிழக அரசியல் இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கிறது. காரணம், விஜய்க்கு பின்னால் இருக்கும் இளைஞர்கள் பலம். அவர் தமிழக முழுவதும் சென்ற இடமெல்லாம் கூடிய கூட்டம் அவர் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்க செய்திருக்கிறது.
விஜய் மீதான எதிர்பார்ப்பு
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார். ஒரு தொகுதியில் மட்டும் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்துவிட கூடாது என்ற பார்வையுடன் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார். அதேசமயம் தனது ரசிகர்கள் படையை வைத்து எப்படியாவது முதலமைச்சர் ஆகிவிட வேண்டும் என்ற திட்டத்துடனும் செயல்பட்டு வருகிறார். இதனால், இந்த தேர்தலில் அவரின் தாக்கம் எந்த அளவிற்கு இருக்கும் எத்தனை தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற போகிறது, விஜய் இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுவாரா? போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.
குழந்தைகள் உளவியல் ரீதியாக பாதிப்பு
இந்த நிலையில், விஜய்க்கு இத்தேர்தல் முடிவுகள் சாதகமாக வராவிட்டால் என்னவாகும் என்ற நக்கீரன் கோபால் கூறிய கருத்துக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி விவாதங்களை கிளப்பி உள்ள்ன. விஜய் தனது தேர்தல் பரப்புரையில் குட்டி நண்பா, நண்பீஸ் என்று குழந்தைகளை பேசுவது, அவர்கள் தங்கள் பெற்றோரிடம் அடம் பிடித்து விசில் சின்னத்திற்கு ஓட்டு போட சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதை அவர் கடுமையாக சாடுகிறார். இது குழந்தைகளை உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கும் ஒரு அயோக்கியத்தனம் என்றும் அவர் கூறுகிறார். அதேபோல் கோவையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகி ஒருவர் காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டி இது ஒரு பிள்ளையார் சுழி என்று கூறி உள்ளார்.
பெற்றோருக்கு எச்சரிக்கை
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய நக்கீரன் கோபால், விஜய் அண்ணா தான் CM என்ற கனவில் இருப்பவர்களுக்கு, ஒருவேளை தேர்தல் முடிவுகள் சாதகமாக வரவில்லை என்றால் அதை தாங்கி கொள்ளும் மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு உள்ளதா? விஜய் தோல்வியடையும் பட்சத்தில், அந்த பிள்ளைகள் தவறான முடிவுகளை எடுத்து விட கூடாது. இதற்கு முன்பு புளூ வேல் விளையாட்டால் பல குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டனர். அப்படி இந்த விஷயத்தில் அவர்கள் யாரும் பாதிக்கப்பட கூடாது. அதனால் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் மே 4 அன்று பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை கவனமாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
கனவு அமைச்சரவை
தொடர்ந்து பேசிய நக்கீரன் கோபால், வாட்ஸ்அப்பில் உலா வரும் விஜய்யின் கனவு அமைச்சரவை பட்டியலை எள்ளி நகையாடினார். இது பகல் கனவு காண்பது போன்றது என்றும் அளும் கட்சிகளோ அல்லது எதிர்கட்சிகளோ செய்யாத ஒரு விஷயத்தை தவெக இப்போதே செய்கிறது என்றும் மே 4 அன்று தேர்தல் முடிவுகள் வரும்போது இந்த பானை உடைந்துவிடும் என்றும் கிண்டல் செய்யும் விதமாக விமர்சித்தார்.
கரூர் சம்பவம்
கரூர் சம்பவத்திற்கு விஜய் தாமதமாக வந்ததுதான் காரணம். ஆனால் அதை அவர் இப்போது வரை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. அதற்காக ஒரு மண்ணிப்பு கேட்டிருக்கலாம். ஆனால் மாறாக தொடர்ந்து திமுக மீது பழியை சுமத்தி வருகிறார் என கூறினார்.
வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் 85% வாக்கு பதிவாகி உள்ளது. இதற்கு விஜய்தான் காரணம் என பலரும் கூறுகின்றனர். அது அப்படி அல்ல. விஜயின் வருகையோ அல்லது விசில் சின்னத்தாலோ ஏற்பட்ட மாற்றம் கிடையாது. இது தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தினால் (SIR) ஏற்பட்ட ஒரு கணக்கீட்டு மாற்றம் மட்டுமே என்று நக்கீரன் கூறினார்.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) விஜய் ஏன் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார்?
விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார். ஒரு தொகுதியில் தோல்வியடைந்தாலும், மற்றொரு தொகுதி கைக்கோடுக்கும் என்ற பாதுகாப்பு கருதி போட்டியிட்டுள்ளார்.
2) நக்கீரன் கோபால் பொற்றோருக்கு விடுத்த எச்சரிக்கை என்ன?
தேர்தல் முடிவுகளை தாங்கிக்கொள்ளும் சக்தி தவெகவினருக்கும் இல்லை என்றும் அதேபோல் விஜய்யின் பேச்சு குழந்தைகளை உளவியல் ரீதியாக பாதிப்பதால், மே 4 அன்று பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை கண்காணிக்க வேண்டும் என கூறி உள்ளார்.
3) 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 85% வாக்குப்பதிவானதற்கு விஜய் காரணமா?
இம்முறை 85% வாக்குப்பதிவானதற்கு விஜய் காரணம் அல்ல என்றும் SIR தான் அதற்கு காரணம் என்றும் நக்கீரன் கோபால் கூறி உள்ளார்.
மேலும் படிக்க: தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு அண்ணாமலைக்கு கிடைக்க போகும் முக்கிய பதவி!
மேலும் படிக்க: தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு திமுகவில் இருந்து தாவும் 20 முக்கிய புள்ளிகள்?
