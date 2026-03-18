  • TVK Vijay: முதல்வர் பதவி வேண்டாம்! நிராகரித்த விஜய் - என்ன காரணம்? புதிய ட்விஸ்ட்!

இந்த முறை விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகை திமுக மற்றும் அதிமுக போன்ற பெரிய கட்சிகளுக்கு மிகப் பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 18, 2026, 02:10 PM IST
  • எந்த பேரத்திற்கும் அடிபணியாத விஜய்!
  • முதல்வர் பதவியைத் தூக்கியெறிந்த விஜய்..
  • பின்னணி என்ன?

தமிழக அரசியல் களம் 20206 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஆட்சியை பிடிக்கும் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களுடன் சில கட்சிகளை கூட்டணிக்கு வைத்துக் கொள்வது வழக்கம். இதற்காக திரைக்கு  முன்னாலும், பின்னாலும் பல்வேறு பேச்சு வார்த்தைகள் நடக்கும். இதில் பல்வேறு சமரசங்களும் நடப்பதும் இயல்பான ஒன்றுதான். இந்த முறை திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், தேமுதிக உட்பட 20க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. தங்களது ஆட்சியை எப்படியாவது தக்க வைத்துக்கொள்ள திமுக அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. மறுபுறம் அதிமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளது. அவர்கள் கூட்டணியில் பாமக உள்ளிட்ட சில கட்சிகளும் இணைந்துள்ளது. கடந்த முறை ஆட்சியை தவறவிட்ட அதிமுக இந்த முறை மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்க பல்வேறு வியூகங்களை அமைத்து வருகிறது.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் 

இந்த முறை விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகை திமுக மற்றும் அதிமுக போன்ற பெரிய கட்சிகளுக்கு மிகப் பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் யாருடைய ஓட்டை பிரிக்கப் போகிறார் என்பது தெரியாமல் இரண்டு பெரிய கட்சிகளும் திணறி வருகின்றன. இந்நிலையில் திமுகவை தனது அரசியல் எதிரி என்று நிலை நிறுத்தியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், தொடர்ந்து அந்த கட்சிக்கு எதிராக பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. தனது கொள்கை எதிரியாக பாஜகவை அறிவித்துள்ளார் விஜய். இருப்பினும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுகவை பெரிதாக விமர்சனம் செய்வதில்லை. காரணம் அவர்கள் இந்த களத்தில் இல்லை என்று விஜய் பலமுறை தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் பாஜக மற்றும் அதிமுக உள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்  கழகத்தை இணைக்க பேச்சு வார்த்தைகள் நடைபெற்றதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. 

முதலமைச்சர் ஆஃபர் 

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் விஜய்யே இணைக்க பல்வேறு ஆபர்கள் வழங்கப்பட்டதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. முதலில் 90 சீட்டுகளும், துணை அமைச்சர் பதவியும், முக்கிய அமைச்சர்களின் துறையும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஒதுக்க பேச்சு வார்த்தைகள் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இரண்டரை வருடம் விஜய்க்கு சிஎம் பதவி வழங்குவதாகவும் பேச்சு வார்த்தை நடைபெற்றதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. தமிழகத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருக்கும் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் இதுபோன்ற ஆஃபர்கள் வழங்கப்படாத நிலையில், விஜய்க்கு இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஆபர் கட்சி தொடங்கிய மூன்றாவது ஆண்டிலேயே வருவதை பலரும் ஆச்சரியமாக பார்த்து வருகின்றனர். ஆனாலும் விஜய் இந்த ஆபர் அனைத்தையும் துளியும் யோசிக்காமல் நிராகரித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

விஜய் நிராகரித்ததற்கான காரணம்?

விஜய் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையாததற்கு தீர்க்கமான அரசியல் கணக்குகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விஜய் அதிமுகவின் இடத்தை பிடிக்கவே கடுமையாக போராடி வருகிறார் என்றும், அவர்களது கூட்டணியில் இணைந்து மீண்டும் அதிமுகவை வளர்க்க அவர் விரும்பவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும் எந்த ஒரு பெரிய கட்சியின் தயவில், அவர்களின் முதுகில் சவாரி செய்து முதலமைச்சராக அமர விஜய் விரும்பவில்லை. அதற்கு பதில் நேரடியாக மக்களிடம் வாக்குகளை பெற்று அந்த சக்தியில் ஒரு நிலையான அரசியல் தலைவராக தன்னை நிலை நிறுத்திக்கொள்ள விஜய் விரும்புவதாகவும் கூறப்படுகிறது. எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தன்னை நம்பி தனக்கு பின்னால் இருக்கும் பெண்களின் சக்தியையும், இளைஞர்களின் சக்தியையும் கூட்டணி என்ற பெயரில் இழக்க வேண்டாம் என்பதில் விஜய் உறுதியாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. முதலமைச்சர் பதவிக்காக தங்களது கொள்கைகளை சமரசம் செய்து கொள்ள விஜய் விரும்பவில்லை என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. 

திமுக - அதிமுகவிற்கு நெருக்கடி 

விஜய் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்தால் நிச்சயம் திமுக 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் தோற்கும் என்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் விஜய் தனித்து நின்றால் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு பெரிய கட்சிகளின் வாக்குகளும் சிதறும் என்ற அச்சமும் இரண்டு கட்சிகளுக்கும் உள்ளது. இளைஞர்கள் அனைவரும் விஜய்யின் பின்னால் இருப்பதால் எந்த ஒரு கட்சியும் தனிப்பெரும் பான்மையாக ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை ஏற்படவும் அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். விஜய் கட்சி ஆரம்பித்த முதலிலேயே தங்களுடன் கூட்டணிக்கு வரும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என்று தெரிவித்திருந்தார். மேலும் தற்போது வரை விஜய்யை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஒத்துக்கொள்ளும் கட்சிகளுடன் கூட்டணியில் இணைய தயார் என்றும் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆனாலும் விஜய் தனியாக நின்றாள் ஆட்சியைப் பிடிக்க முடியாது என்றும், நல்ல ஓட்டுக்களை வேண்டுமானால் வாங்கலாம் என்றும், முதல் தேர்தலிலேயே முதலமைச்சராவது மிகவும் கடினம் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இன்னும் அதற்கு 30 நாட்கள் உள்ளது. இந்த 30 நாட்களுக்குள் என்ன வேண்டுமானாலும் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்பதால், அடுத்த சில நாட்கள் சுவாரசியமாக இருக்கும்.

