English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கரூருக்கு திரும்ப போகாதது ஏன்? மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த விஜய்!

TVK Vijay Response To Karur Stampede Issue : கரூரில் 41 பேர் உயிரை காவு வாங்கிய தவெக தேர்தல் பரப்புரை பிரச்சனையில், விஜய் முதன்முறையாக வாய்திறந்துள்ளார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 30, 2025, 04:26 PM IST
  • கரூர் விவகாரம் : வீடியோ வெளியிட்ட விஜய்!
  • மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதில்!
  • என்ன சொல்லியிருக்கிறார்?

Trending Photos

பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
camera icon10
Mathi Angadi Application
பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
camera icon10
Highest collection movie
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
ரஜினி படம் இல்லை.. 2025ல் ஓடிடியில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட படம் இதுதான்!
camera icon6
Highest Selling Tamil Movies
ரஜினி படம் இல்லை.. 2025ல் ஓடிடியில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட படம் இதுதான்!
கரூருக்கு திரும்ப போகாதது ஏன்? மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த விஜய்!

TVK Vijay Response To Karur Stampede Issue : கரூரில் தேர்தல் பரப்புரையின் போது பெண்கள் குழந்தைகள் உள்பட, மொத்தம் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது. ஒரு அரசியல் நிகழ்வில் இப்படிப்பட்டி சம்பவம் நடந்தது, இந்திய அளவில் கடும் எதிர்ப்புகளையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சம்பவம் நடந்து 3 நாட்கள் கழித்து, விஜய் தற்போது ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

விஜய் வெளியிட்ட வீடியோ!

நடிகரும் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவருமான விஜய், கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதியன்று கரூர் மற்றும் நாமக்கல்லில் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, மூச்சுத்திணறியும், அடிப்பட்டும் கிட்டத்தட்ட 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். பலர் இன்னும் சிகிச்சையில் உள்ளனர். இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், மக்கள் மனங்களில் இருந்த சில கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்து இருக்கிறார்.

கரூருக்கு திரும்ப போகாதது ஏன்?

கரூரில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு மக்கள் இறக்க ஆரம்பித்த செய்திகள் வெளிவந்த போது, விஜய் கரூரில் இருந்து கிளம்பவில்லை. ஆனால், அதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு பின்தான் அவர் அங்கிருந்து கிளம்பினார். அப்போது பத்திரிகையாளர்கள் பலியான உயிர்கள் குறித்து கேள்வி கேட்ட போது அதற்கு பதிலளிக்காமல் சென்று விட்டார். இது, பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. தற்போது வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோவில், தான் கரூருக்கு திரும்ப போகாதது ஏன் என்பதற்கு பதிலளித்திருக்கிறார்.

“நானும் மனிஷன்தானே..அந்த நேரத்தில் அத்தனை பேர் அப்படி உயிரிழந்து இருக்கும் போது என்னால் எப்படி அப்படியே கிளம்பி வர முடியும்? நான் திரும்ப அங்கே போக வேண்டும் என்று யோசித்தால், அதை காரணமாக வைத்து அங்கு வேறு சில பதற்றமான சூழ்நிலைகள் உருவாகலாம். வேறு அசம்பாவிதம் நடக்கலாம். அதனால்தான் அதை அப்போது தவிர்த்தேன்” என்று பேசியிருக்கிறார்.

அரசியல் தலைவர்களுக்கு நன்றி!

கரூர் தேர்தல் பரப்புரையின் போது பலர் உயிரிழந்ததற்கு விஜய்தான் காரணம் என்று கூறி, ஒரு சிலர் அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று கண்டன குரல்களை எழுப்பினர். அப்போது, நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, விசிக தலைவர் தொ.திருமாவளவன் உள்ளிட்ட பலரிடம் “விஜய் கரூருக்கு போகாமல் இருப்பது சரியா?” என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அப்போது, அவர்கள் அனைவரும் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசினர். ராகுல் காந்தியும் விஜய்யிடம் போனில் பேசியதாக கூறப்பட்டது. இன்றைய வீடியோவில் இது குறித்து பேசியிருக்கும் விஜய், தனக்கு ஆதரவு தெரிவித்த அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

நிர்வாகிகள் கைது குறித்து பேச்சு!

கரூரில் நடந்த சம்பவம், முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்டது என்றும், இதற்கு பின்னால் பெரிய தலைகள் இருப்பதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டு வந்தது. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இப்படி அவதூறு பரப்ப வேண்டாம் என்று நேற்று ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார். இதையடுத்து, இப்படி அவதூறு பரப்பியவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. பிரபல யூடியூபர் கைது செய்ப்பட்டார். தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் மற்றும் நகர செயலாளர் பவுன்ராஜ் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இது குறித்து பேசிய விஜய், “சிஎம் சார், பழி வாங்க வேண்டும் என்றால், என்னை வேண்டுமானாலும் பண்ணுங்க..என் மக்கள் மேல மட்டும் கை வைக்காதீங்க. நான் ஒன்னு ஆஃபிஸ்ல இருப்பேன், இல்ல வீட்ல இருப்பேன்..” என்று கூறினார்.

மேலும் படிக்க | கரூர் விவகாரம்: பிரபல யூடியூபர் கைது! கூடவே 2 முக்கிய தவெக நிர்வாகிகளும்..

மேலும் படிக்க | கரூர் துயர சம்பவம்.. வீடியோ வெளியிட்ட விஜய்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

About the Author
tvk vijayKarur Stampedetvk stampedeVijay VideoVijay Stampede Issue

Trending News