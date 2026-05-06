விஜய்க்கு நடிகராக ரூ.275 கோடி சம்பளம்..முதல்வராக இத்தனை லட்சம் தானா?

Vijay Salary As CM : நடிகராக மட்டும் இருந்த விஜய், இப்போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எனும் நிலை வரை உயர்ந்து இருக்கிறார். இவர், சினிமாவில் நடித்து வந்த போது கோடி கோடியாக சம்பாதித்தார். ஆனால், அவர் அரசியலுக்கு வந்தவுடன் அவருடைய சம்பளம் அப்படியே குறையப்போகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பாரப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 6, 2026, 05:51 PM IST
Vijay Salary As CM : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருந்த விஜய், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சினிமாவில் இருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக்கழம் எனும் கட்சியை தொடங்கியுள்ளார். அந்த கட்சி தொடங்கிய போது யாருக்கும் இந்த கட்சி, இரண்டு வருடங்களில் இவ்வளவு பெரிதாக வளரும்–ஆட்சியை பிடிக்கும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், அவரது தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி 234 இடங்களில் 108 இடங்களை வென்றது. அதிலும் குறிப்பாக, இவர் கட்சி சார்பாக நிற்க வைத்த நிர்வாகிகளில் பெரும்பாலானோர் சாதாரண சாமானியனர்களாக இருக்கின்றனர். இன்னும் 11 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், பிற கட்சிகளின் ஆதரவும் இவருக்கு பெருகி வருகிறது. காங்கிரஸ் கட்சி, இவரது கட்சிக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவையும் வழங்கி இருக்கிறது.

நடிகராக விஜய் வாங்கிய சம்பளம்!

விஜய், கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திரையுலகில் மிக முக்கிய நடிகராக இருந்தார். லட்சங்களில் சம்பளம் வாங்கிக்கொண்டிருந்த இவர், தனது திரையுலகின் உச்சியில் இருக்கும் போது பல கோடிகளில் சம்பளம் வாங்கிக்கொண்டிருந்தார். இவர், கடைசியாக நடித்த படம் ஜனநாயகன். தனது முதல் படத்தில் சுமார் ரூ.500 விஜய் சம்பளமாக கூறப்படும் நிலையில், தனது கடைசி படத்தில் நடிப்பதற்காக அவர், சுமார் ரூ.275 கோடி வரை சம்பளம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.

முதலமைச்சருக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள்:

எந்த மாநிலங்களாக இருந்தாலும், அதன் முதலமைச்சராக இருப்பவர்களுக்கென்று பல சலுகைகள் இருக்கின்றன. விஜய், நடிகராக ரூ.275 கோடி வரை சம்பளம் வாங்கியிருந்த நிலையில், அவருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக கிடைக்கப்போகும் சம்பளம் என்ன, சலுகைகள் என்ன என்பது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருக்கு சுமார் ரூ.2,05,00 வரை மாத சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பளத்தை தவிர அவருக்கு பலவித சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

தங்குமிடம்..

தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு, மாத சம்பளத்தை தாண்டி, இதர சலுகைகளும் கொடுக்கப்படுகின்றன. தங்கும் இடம், தொலைப்பேசி, மின்சாரம், தண்ணீர் உள்ளிட்டவை தமிழக அரசால் வழங்கப்படுகிறது. 

முதலமைச்சர் தங்குவதற்கான பிரத்யேக அரசு இல்லம், சென்னையில் உள்ள கிரீன்வேஸ் சாலையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதற்கான பராமரிப்பு செலவுகளையும் அரசே ஏற்றுக்கொள்ளும்.

தமிழ்நாடு முதல்வருக்கு உயர்மட்ட Z+ பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது. இவருக்கு, ஆயுதமேந்திய காவலர்கள் மற்றும் கமாண்டோக்கள் பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது.

முதலமைச்சருக்கு, புல்லட் புரூப் கார்கள் உள்ளிட்ட உயர்தர அரசு வாகனங்கள் மற்றும் கார் கான்வாய்கள் வசதி வழங்கப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், முதலமைச்சர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு அரசு செலவில் உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சை வசதிகள் வழங்கப்படுகிறது. அரசு பணிகளுகாக, பயணம் செய்கையில் விமானம், ரயில் மற்றும் கார் பயணங்களுக்கான செலவுகளை அரசே ஏற்றுக்கொள்ளும்.

முதலமைச்சருக்கான தனி செயலாளர் (Personal Assistant), ஆலோசகர், கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட்டர்கள், ஓட்டுநர்கள் மற்றும் வீட்டு பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பெரிய குழுவின் உதவியுடன் செயல்படும் வசதி செய்து தரப்படும். இந்த சலுகைகள் அனைத்தும், முதலமைச்சரின் அலுவலக பணிகளை தடங்கலின்றி செய்வதற்காக சட்டப்பூர்வமாக வழங்கப்படுபவையாக இருக்கிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : விஜய் எப்போது அரசியலுக்கு வந்தார்?

பதில் : விஜய், சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சினிமாவை விட்டு விலகி அரசியலுக்கு வந்தார்.

கேள்வி : விஜய் தொடங்கிய கட்சியின் பெயர் என்ன?

பதில் : அவர் தொடங்கிய கட்சி தமிழக வெற்றிக்கழகம்.

கேள்வி : சட்டமன்ற தேர்தலில் அவரது கட்சி எத்தனை இடங்கள் வென்றது?

பதில் : 233 இடங்களில் போட்டியிட்டு, அவரது கட்சி 108 இடங்களை வென்றதாக கூறப்படுகிறது.

கேள்வி : நடிகராக விஜய் எவ்வளவு சம்பளம் பெற்றார்?

பதில் : விஜய் தனது கடைசி படமான ஜனநாயகன் படத்திற்காக சுமார் ரூ.275 கோடி வரை சம்பளம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.

கேள்வி : தமிழக முதலமைச்சரின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு?

பதில் : தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு சுமார் ரூ.2,05,000 மாத சம்பளம் வழங்கப்படும்

விஜய் பதவியேற்பது எப்போது? மே 7ஆம் தேதி நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் பதவியேற்பு விழா நடைபெறுகிறது.
விஜய்யின் தவெக கட்சி எத்தனை இடங்களில் வென்றது? தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி, மொத்தம் 108 இடங்களில் வென்றது.
விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்த கட்சி எது? விஜய்க்கு தற்போது காங்கிரஸ் கட்சி நிபந்தனையற்ற ஆதரவு வழங்கியுள்ளது.

 

