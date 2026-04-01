English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் அனுப்பிய தவெக... விஜய்க்கு என்னென்ன பாதுகாப்பு குறைபாடு? - லிஸ்ட் போட்ட சிடிஆர்

TVK Letter To Amit Shah: விஜய்யின் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவதில்லை என்றும் விஜய்யின் கூட்டத்தில் நிலவும் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் குறித்தும் தவெக துணைப் பொதுச் செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 1, 2026, 03:32 PM IST
  • விஜய் இரண்டு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
  • கடந்த மார்ச் 30இல் விஜய் பிரச்சார கூட்டத்தில் குழப்பம்.
  • இதனால், பிரச்சாரத்தை பாதியில் ரத்து செய்தார் விஜய்.

Trending Photos

TVK CTR Nirmalkumar Letter To Amit Shah: 234 தொகுதிகள் கொண்ட தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைடபெற இருக்கிறது. மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

3வது பெரிய கட்சி

இந்த தேர்தலில் பெரும்பாலானோரின் கவனம் பிரபல நடிகரான விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீதுதான் உள்ளது. 1967ஆம் ஆண்டில் இருந்து திமுக, அதிமுக என இருப் பெருந்திராவிட காட்சிகள் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி செய்து வருகின்றன. தேசிய கட்சிகளை தவிர்த்து 3வது மாநில கட்சி என்பது பெரியளவில் தமிழ்நாட்டிலும் இருந்தது இல்லை.

தமிழ்நாட்டில் சமீபத்திய உதாரணமாக தேமுதிகவை சொல்லலாம். 2006ஆம் ஆண்டில் முதல்முறையாக தேர்தலை சந்தித்த தேமுதிக 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு 8% வாக்குகளை பெற்று, 1 இடத்திலேயே வென்றது. 2009 மக்களவை தேர்தலில் 10% வாக்குகளை பெற்றது, ஆனால் ஒரு இடத்திலும் வெல்லவில்லை. 2011இல் அதிமுகவுடன் கூட்டணி சேர்ந்து 41 இடங்களில் போட்டியிட்டு 29 இடங்களை வென்றது. இதுதான் தேமுதிகவின் உச்சமாக உள்ளது. இதற்கு பின் முற்றிலும் தேமுதிக தேய்ந்துவிட்டது. இன்னும் களத்தில் திமுக vs அதிமுக என்றே உள்ளது. நாம் தமிழரும் 10 ஆண்டுகளாக தேர்தலை சந்தித்தும் இன்னும் ஒரு வெற்றியை கூட பதிவு செய்யவில்லை. 

ஆனால், விஜய்யின் தவெக நிச்சயம் இந்த 2026 தேர்தலில் குறைந்தபட்சம் 1-2 தொகுதிகளில் வெல்லலாம் என பலராலும் கணிக்கப்படுகிறது. விஜய் சென்னையின் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். செங்கோட்டையன் அவரது கோட்டையான கோபிசெட்டிபாளையத்தில் களம் காண்கிறார். இந்த மூன்று இடங்களில் 1-2 தொகுதிகளை தவெக வெல்லலாம் என கூறப்படுகிறது. 234 தொகுதிகளிலும் விசில் சின்னத்தில் இருப்பதால் 10% அளவிற்கு வாக்கு சதவீதம் பெற வாய்ப்புள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது.

விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம்

தவெகவுக்கு பெரிய பிளஸ் மற்றும் மைனஸ் என்றால் அது விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம்தான். நிச்சயமாக அவர் பெரும் திரை நட்சத்திரம் என்பதாலும், பெரும் கவர்ச்சி இருப்பதாலும் கூட்டம் கூடுகிறது. ஆனால், அதேநேரத்தில் இளைஞர்கள், பெண்கள் என பலரும் ஒன்றிணைந்து கூடுவதால் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு கூட்டம் கூடுகிறது. கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் தவெகவுக்கு மட்டுமின்றி தமிழக அரசியல் கட்சிகளுக்கு பெரிய காயத்தை ஏற்படுத்தியது என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.

அமித்ஷாவுக்கு தவெக கடிதம் 

இந்நிலையில், விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துவிட்டு தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், விஜய் Y பிரிவு பாதுகாப்பு பெற்றவராக இருந்தாலும், அவருக்கு போதுமான பாதுகாப்பு அளிக்கவில்லை என கூறியும், உரிய பாதுகாப்பு வழங்கிட வேண்டும் என தவெகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார், மத்திய உள்துறை அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அவர் கடிதத்தின் ஹைலைட்ஸை இங்கு காணலாம்.

சிடிஆர் நிர்மல்குமார் கடிதம் ஹைலைட்ஸ்

- கடந்த மார்ச் 30ஆம் தேதி சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் கொளத்தூரில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் கடுமையான பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் ஏற்பட்டது. 

- பெரம்பூரில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பின்னர், கொளத்தூருக்கு சென்றபோது VIP வாகனத்திற்கு போலீஸ் எஸ்கார்ட் மற்றும் பாதை பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை.

- இதனால் பெரியளவில் கூடியிருந்த பொதுமக்கள் கூட்டத்தில் வாகனம் நீண்ட நேரம் சிக்கிக் கொண்டது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

- விஜய்யின் உயிருக்கும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கும் பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தியது.

- முன்கூட்டியே பல முறை கோரிக்கை வைத்திருந்தபோதும், போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை என குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். 

- அதிலும் விஜய்யின் கொளத்தூர் பிரச்சாரத்தில் போலீசார் மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் இருந்தது. இதனால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை உருவானது.

- பேரிகேட், கூட்ட கட்டுபாட்டு அமைப்புகள், சரியான நுழைவு/வெளியேற்ற வழிகள் எதுவும் அமைக்கப்படவில்லை.

- பாதுகாப்பு விதிகளின்படி இருக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு வளையம் அமைக்கப்படாததால், மக்கள் நேரடியாக வாகனத்தை சூழ்ந்தனர். இதனால் விஜய் பயணம் செய்த வாகனம் முழுமையாக கூட்டத்தால் சூழப்பட்டு ஆபத்தான வகையில் கூட்டநெரிசல் ஏர்பட்டது. 

- போலீசார் ஆடியோ சிஸ்டத்தை அகற்றி மின்சாரத்தை துண்டித்ததால், கூட்டம் விஜய்யின் உரையை கேட்க முடியாமல் குழப்பமடைந்தனர்.

- நிகழ்விடத்தில் மூத்த போலீஸ் அதிகாரிகள் இல்லை, இதுவே ஒருங்கிணைப்பு குறைவுக்கு காரணமாக இருந்தது. 

- VIP பாதுகாப்புக்கான வழிகாட்டுதல்களில் உள்ள பாதை பாதுகாப்பு, கூட்ட கட்டுப்பாடு, பாதுகாப்பு வளையம், அவசர வெளியேற்றம் போன்ற நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை. மேலும்ஸ பொதுமக்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு பெறுபவர்களுக்கு விதிமுறையின்படி இருக்க வேண்டிய 10 மீட்டர் தூரம் கூட அங்கு இல்லை. 

- இது ஒருமுறை நடந்த சம்பவம் அல்ல. இதற்கும் முன்பும் இதேபோன்ற பாதசுகாப்பு குறைபாடுகள் ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து ஏற்கெனவே முதன்மை தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

- தற்போது இந்த பிரச்னையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தலையிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. 

- VIP பாதுகாப்புக்கான Yellow Book வழிகாட்டுதல்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த பாதுகாப்பு தவறுகள் தொடர்ந்தால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பொறுப்பு மற்றும் நடவடிக்கை ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. 

- இத்தகைய அலட்சியம், பெரிய அரசியல் கூட்டங்களில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்னைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும். 

- உடனடி நடவடிக்கையாக பாதுகாப்பு பலப்படுத்தல், கூட்ட கட்டுபாடு, விதிமுறைகள் கடைப்பிடிப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓய்வுபெற்ற செயலாளருக்கு கடிதம்...! 

சிடிஆர் நிர்மல்குமார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு மட்டுமின்றி, மத்திய உள்துறை செயலாளர் என குறிப்பிட்டு அஜய் குமார் பல்லாவுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார். இதில் குறிப்பிட வேண்டியது என்னவென்றால், அஜய் குமார் பல்லா கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உள்துறை செயலாளர் பதவியில் இருந்து ஓய்வுபெற்றுவிட்டார். தற்போது அவர் கடந்த ஓராண்டாக மணிப்பூர் ஆளுநராக பதவி வகித்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மத்திய உள்துறை செயலாளர் மாறியது தெரியாமல் முந்தைய செயலாளருக்கு தவெக தரப்பில் கடிதம் அனுப்பியிருப்பது இணையத்தில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

...Read More

tvk vijayctr nirmalkumarAmit ShahTN Assembly ElectionTamil News

Trending News