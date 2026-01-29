English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 'வாய்கூசாமல் பொய் சொல்லும் முதல்வர்...' சென்னை குற்றச் சம்பவங்கள் - விஜய் சாடல்

'வாய்கூசாமல் பொய் சொல்லும் முதல்வர்...' சென்னை குற்றச் சம்பவங்கள் - விஜய் சாடல்

Chennai Crime News: சென்னை நந்தனம் அரசு கலைக்கல்லூரியில் பெண்ணுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை, அடையார் பகுதியில் பீகாரைச் சேர்ந்த குடும்பத்தினர் கொலை என தமிழகத்தை அதிரவைத்த இரண்டு குற்றங்களை குறிப்பிட்டு திமுகவை கடுமையாக சாடிய தவெக தலைவர் விஜய்...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 29, 2026, 05:42 PM IST
  • அடையார் சம்பவத்தில் குழந்தை உள்பட மூவர் கொலை
  • நந்தனம் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு வயது 22.
  • நந்தனம் சம்பவத்தில் இதுவரை 3 பேர் கைது.

'வாய்கூசாமல் பொய் சொல்லும் முதல்வர்...' சென்னை குற்றச் சம்பவங்கள் - விஜய் சாடல்

Chennai Crime News Updates: அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 22 வயதுடைய பெண் ஒருவர் சென்னையில் தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து வேலை தேடியிருக்கிறார். இந்த நிலையில் தனது நண்பர் உதவியுடன் சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள அரசு கலைக் கல்லூரியில் கேண்டீனில் உதவியாளராக கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன்பாக பணிக்கு சேர்ந்திருக்கிறார்.

Chennai Crime News: கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை

இந்த நிலையில், அவர் கல்லூரி கேண்டீனில் தொடர்ந்து பணிபுரிந்து வந்தபோது, அந்த கேண்டினின் உரிமையாளர் முத்து செல்வம், சமையல் மாஸ்டர், கேன்டின் பணியாளர் என மூன்று பேர் சேர்ந்து அந்தப் பெண்ணை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கி உள்ளனர். இது தொடர்பாக அந்த பெண் அழுது கொண்டு சென்று அந்த கல்லூரி காவலாளி ஒருவரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், அந்தக் காவலாளியின் உதவியுடன் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தரப்பில்
சமூக நல அலுவலகத்தின் ஒன் ஸ்பாட் மைய நிர்வாக அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து சமூக நலத்துறை அதிகாரிகள் சென்னை சைதாப்பேட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்தனர்.

Chennai Crime News: மூன்று பேர் கைது

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் அரசு கலைக் கல்லூரி கேண்டீன் உரிமையாளர் முத்து செல்வம், சமையல் மாஸ்டரும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவருமான குணசேகரன், கேண்டீனில் பணிபுரிந்து வரும் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட மூன்று பேரையும் சைதாப்பேட்டை மகளிர் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். கேண்டீன் உரிமையாளர் முத்து செல்வன் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக நந்தனம் அரசு கலைக்கல்லூரியில் நேரடியாக கான்டீன் ஒப்பந்தத்தை எடுத்து நடத்தி வருவதாக தெரியவந்துள்ளது.

Chennai Crime News: பாதிக்கப்பட்ட பெண் மனநலம் குன்றியவர்

மேலும், போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் சற்று மனநலம் குன்றியவர் என தெரியவந்துள்ளது. இதை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு முத்து செல்வம், குணசேகரன், கார்த்திகேயன் ஆகிய மூன்று பேரும் சேர்ந்து அந்த பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை ஆளாக்கியது தெரியவந்துள்ளது. மேலும் அந்தப் பெண்ணை மருத்துவமனையில் அனுமதித்து அவரிடமும் இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

முத்து செல்வம், குணசேகரன், கார்த்திகேயன் ஆகிய மூவர் மீதும் பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் மூன்று பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக புலன் விசாரணையை தீவிரமாக மேற்கொண்டு கூடிய விரைவில் குற்றவாளிகள் மூன்று பேருக்கும் அதிகபட்ச தண்டனையை பெற்று தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. 

Chennai Crime News: விஜய் சாடல் 

இச்சம்பவம் தமிழக அரசியலிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் சட்ட ஒழுங்கு மோசமாகிவிட்டதாக கூறி எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து திமுக அரசை விமர்சித்து வருகின்றனர்.  சென்னை நந்தனம் பாலியல் வன்முறை சம்பவம் குறித்தும், அடையார் பகுதியில் நடந்த பீகார் தொழிலாளியின் ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்தும் தவெக தலைவர் விஜய் கடுமையாக சாடி உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள X பதிவில், "தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்துவிட்டது என்பதற்குச் சான்றாக நாள்தோறும் குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
தலைநகர் சென்னையில் அடுத்தடுத்த பாலியல் வன்கொடுமைச் சம்பவங்களால் தமிழகமே அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Chennai Crime News: தமிழக மக்களுக்கும் பாதுகாப்பில்லை...

மேலும், "சென்னை அடையாறு பகுதியில் காவலாளியாக வேலை பார்த்து வந்த பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளியும் அவர் மனைவியும் குழந்தையும் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவமும், நந்தனத்தில் அரசுக் கல்லூரி கேண்டீனில் பணிபுரிந்த இளம்பெண் பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சம்பவமும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கின்றன. இச்சம்பவங்கள், கடும் கண்டனத்திற்கு உரியவை" என விஜய் அவரது கண்டனத்தையும் பதிவு செய்துள்ளார். மேலும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை, பிழைப்புக்காகத் தமிழ்நாட்டை நம்பி வந்தவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை என்ற சூழலைத்தான் இந்தக் கபட நாடகத் திமுக அரசு உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது என கடுமையாக சாடி உள்ளார். 

Chennai Crime News: குற்றஞ்சாட்டும் பொதுமக்கள்

கொள்ளை அடிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதால், பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றச் செயல்களைத் தடுப்பதிலும், சட்டம் ஒழுங்கைக் காப்பதிலும் இந்த ஆட்சியாளர்கள் கவனம் செலுத்துவதில்லை என்றும் இதனால்தான் கல்வி நிறுவனங்களிலும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைச் சம்பவங்கள் அதிகரிக்கின்றன என்றும் விஜய் அவரது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். "குற்றவாளிகளுக்குக் கடும் தண்டனை வாங்கிக் கொடுக்க வேண்டிய அரசு, மெத்தனப் போக்கைக் கடைப்பிடிப்பதால்,  கொடுங்குற்றங்களில் ஈடுபடச் சமூக விரோதக் கும்பல்களுக்குத் துணிச்சல் வருவதாகப் பொதுமக்கள் குற்றசாட்டுகின்றனர்" என்றும் தெரிவித்துள்ளார். 

Chennai Crime News: "வாய்கூசாமல் பொய் சொல்லும் முதல்வர்"

"குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்குத் தண்டனை பெற்றுத் தர உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆனால், முதல்வர் கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாமல் பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பான மாநிலம் தமிழ்நாடு என்றும், எந்தக் கொம்பனாலும் குறை சொல்ல முடியாத ஆட்சி என்றும் வாய்கூசாமல் பொய்யையே திரும்பத் திரும்ப கூறி வருகிறார்" என முதல்வர் ஸ்டாலினை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

Chennai Crime News: விஜய் வைத்த கோரிக்கை 

ஆட்சியின் இறுதிக் கால நாள்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் முதல்வர், இனி இருக்கும் கொஞ்சம் நாள்களிலாவது சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க, தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். மக்களுக்கு எதிரான, மக்களுக்குக் கொஞ்சமும் பாதுகாப்பே இல்லாத, இந்த வெற்று விளம்பர மாடல் ஆட்சிக்கு முடிவுரை எழுதத் தமிழக மக்கள் தயாராகிவிட்டார்கள் என்றும் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

tvk vijayMK StalinChennaiNandanamAdyar

