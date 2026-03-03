English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நாங்குநேரி சம்பவம்: நம்பர் 1 மாநிலத்தின் லட்சணம் இதுதான்? - விஜய் கேட்கும் முக்கிய கேள்விகள்

நாங்குநேரி சம்பவம்: நம்பர் 1 மாநிலத்தின் லட்சணம் இதுதான்? - விஜய் கேட்கும் முக்கிய கேள்விகள்

Nanguneri Perumpathu Attack: நாங்குநேரி அருகே ரவுடி கும்பலால் 2 பேர் கொல்லப்பட்ட, பலரும் படுகாயம் அடைந்திருக்கும் நிலையில், ஆளும் திமுக அரசை கண்டித்து தவெக தலைவர் விஜய் சராமாரியாக கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 3, 2026, 10:51 AM IST
  • 9 பேரில் 6 பேர் கைதாகி உள்ளனர்.
  • போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.
  • திமுக அரசுக்கு கடும் கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன.

Trending Photos

தங்கம் விலை இன்று - நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon9
Gold price today
தங்கம் விலை இன்று - நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
102 வருடங்களுக்குப் பின் சந்திர கிரகணம்: இந்த ராசிகளுக்கு கவனம், இதோ பரிகாரம்
camera icon6
lunar eclipse
102 வருடங்களுக்குப் பின் சந்திர கிரகணம்: இந்த ராசிகளுக்கு கவனம், இதோ பரிகாரம்
பட்ஜெட் விலையில் பாண்டிசேரி டூர்: 3 நாட்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா.. IRCTC பேக்கேஜ்!
camera icon7
IRCTC
பட்ஜெட் விலையில் பாண்டிசேரி டூர்: 3 நாட்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா.. IRCTC பேக்கேஜ்!
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் குடும்ப அலகு, எகிறப்போகும் அடிப்படை சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் குடும்ப அலகு, எகிறப்போகும் அடிப்படை சம்பளம்
நாங்குநேரி சம்பவம்: நம்பர் 1 மாநிலத்தின் லட்சணம் இதுதான்? - விஜய் கேட்கும் முக்கிய கேள்விகள்

Tirunelveli Nanguneri Perumpathu Attack, TVK Vijay: திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரியை அடுத்த கடம்போடுவாழ்வு பகுதியில்  9 பேர் கொண்ட கும்பல் நேற்றிரவு (மார்ச் 2) கஞ்சா போதையில் இருந்துள்ளனர். அப்போது, அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு நபர்களை அவர்கள் அரிவாளால் வெட்டி உள்ளனர். அவர்களின் இருசக்கர வாகனத்தையும் பறித்துக் கொண்டனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

இதையடுத்து, மூன்று இருசக்கர வாகனங்களில் 9 பேர் கொண்ட இந்த கும்பல் நாங்குநேரி பெரும்பத்து பகுதியை அடைந்துள்ளனர். அங்கு தேநீர் கடையில் பெட்ரோல் குண்டை இவர்கள் வீசியுள்ளனர். தேநீர் குடிக்க கூடியிருந்த நபர்கள் அதிர்ச்சியில் அங்கிருந்து தப்ப முயன்ற நிலையில், போதையில் இருந்த ரவுடி கும்பல் கூடியிருந்தவர்களை தாங்கள் வைத்திருந்த அரிவாள்களால் சராமாரியாக வெட்டியுள்ளனர்.

இருவர் பலி

இதில் சம்பவ இடத்திலேயே ஜான் என்ற மாற்றுத்திறனாளி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். செங்கல்சூளையில் பணியாற்றி வந்த வடமாநில தொழிலாளி படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரும் வழியில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

காயமடைந்தோர் மருத்துவமனையில் அனுமதி

மேலும் அங்கு கூடியிருந்த பெரும்பத்து பகுதியைச் சேர்ந்த நெல்சன், பிரபாகரன், ராமசாமி, புளியங்குளத்தைச் சேர்ந்த சசிகுமார், மற்றும் வீராங்குளத்தை சேர்ந்த கணேசன் ஆகிய நபர்கள் படுகாயம் அடைந்தனர். இவர்களில் நெல்சன் மற்றும் கணேசன் ஆகிய இருவரும் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

போலீசார் தீவிர விசாரணை

மற்றவர்கள் நாங்குநேரி மற்றும் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். கஞ்சா போதையில் தேநீர் கடையில் நின்றவர்கள், சாலையில் சென்றவர்கள் என பலரை வெட்டிய கும்பலை பிடிக்க காவல்துறை சார்பில் மூன்று தனிப்படைகளை அமைத்தது. சம்பவ இடத்தில் திருநெல்வேலி சரக டிஐஜி சரவணன் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பிரசன்ன குமார் உள்ளிட்டோர் விசாரணை நடத்தினர்.  மேலும் மோப்பநாய் வரவழைக்கப்பட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

காரணம் தெரியவில்லை...  

கஞ்சா போதையில்  கொலை சம்பவம் நடைபெற்றதா அல்லது ஜாதிய மோதலா என்பது குறித்து காவல்துறை தீவிர விசாரணை செய்து வருகின்றனர். அப்பாவி பொதுமக்கள் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நெல்லையில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாங்குநேரி வட்டாரத்தில் பதற்றம்

இக்கொலை சம்பவத்தை அடுத்து  உயிரிழந்தவர்கள் காயம் பட்டவர்களின் உறவினர்கள் சமுதாய அமைப்பினர் நாங்குநேரி பகுதியில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் காவல்துறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி  குற்றவாளிகள் கைது செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருவதாக கூறி கலைந்து போக செய்தனர். நாங்குநேரி சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பிற்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

6 பேர் கைது

தொடர்ந்து, நாங்குநேரி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கருதப்படும் ஆறு பேரைப் பிடித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பிரசன்ன குமார் தெரிவித்துள்ளார். தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில் இந்த சம்பவம், அரசியல் களத்திலும் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு மோசமாகிவிட்டதாக எதிர்க்கட்சிகளும் தமிழ்நாடு அரசின் மீது குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.

இரங்கல் தெரிவித்த விஜய்

இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நாங்குநேரி தாக்குதல் சம்பவத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசை கடுமையாக சாடி உள்ளார். இதுகுறித்து அவரது X பதிவில், "திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி அருகே பெரும்பத்து கிராமத்தில் நேற்றிரவு இருசக்கர வாகனங்களில் சென்ற 9 பேர் கொண்ட கும்பல், சாலையில் சென்றவர்கள், டீக்கடை அருகே நின்றவர்கள் மீது ஆயுதங்களால் சரமாரியாகத் தாக்கியதில் இருவர் உயிரிழந்தனர்.

5 பேர் வெட்டுக் காயம் அடைந்தனர் என்று வெளியான செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இந்தக் கொலைவெறித் தாக்குதல், கடும் கண்டனத்திற்கு உரியது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, படுகாயம் அடைந்தவர்கள் விரைந்து குணமடைய விழைகிறேன்" என உயிரிழந்தவர்களுக்கு தனது இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். 

விஜய்யின் சராமாரி கேள்விகள்

தொடர்ந்து, "உலக நாடுகளுடன் போட்டி போடும் ஓர் ஆட்சியில் பொதுமக்களின் உயிருக்கு உத்தரவாதம் எங்கே...?; இந்தியாவின் டாப் மாநிலத்தில் காவல் துறைக்குச் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி எங்கே...?; நம்பர்1 மாநிலம் என்று தம்பட்டம் அடித்துக்கொள்ளும் ஆட்சியின் சட்டம் ஒழுங்கு லட்சணம் இதுதானா?; போதைக் கும்பல் சுதந்திரமாக வன்முறை நிகழ்த்த இடம் தந்த பொறுப்புமிக்க ஆட்சி இதுதானா?; பொதுமக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புலம்பித் தவித்துக் கோபத்தில் கொந்தளித்துக் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். ஆட்சியே முடியப் போகிறது. இப்போதாவது காவல் துறையைக் கையில் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சர் தூக்கத்தில் இருந்து எழுவாரா?" என அடுக்கடுக்காக விஜய் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். இறுதியாக, மக்கள் நலன்களை, அவர்தம் பாதுகாப்பைத் துளியும் யோசிக்காத இந்தத் திமுக ஆட்சி, வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் தூக்கி எறியப்படுவது உறுதி உறுதி உறுதி என்றும் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவும் கண்டனம்

அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ X பக்கத்திலும் நாங்குநேரி சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு திமுக அரசை கண்டித்து பதிவிடப்பட்டுள்ளது. அதில், "நாங்குநேரி மாவட்டம் பெரும்பட்டு கிராமத்தில் அரங்கேறியுள்ள கொடூரம் ஏற்க முடியாத பெருங்குற்றம். பட்டியலின மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் அந்த கிராமத்திற்குள் புகுந்த 9 பேர் கொண்ட அடையாளம் தெரியாத கும்பல், அங்குள்ள தேநீர் கடை மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசி நடத்திய கொலைவெறித் தாக்குதலில் இருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்து, 6 பேர் படுகாயத்துடன் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

'பட்டியலின மக்கள் அச்சம்'

சட்டம் ஒழுங்கை ஒரு பொருட்டாக கருதாமல் விளம்பர ஆட்சி நடத்திய விடியா திமுக அரசின் அலட்சிய போக்கின் விளைவு தான் இந்த கொடூரக் கொலைகள். இது தங்கள் சமூகத்தைக் குறிவைத்து நடந்த தாக்குதல் எனவும், தங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எனவும் அச்சத்துடன் போராடி வருகின்றனர் அக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த பட்டியலின மக்கள்..." என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

கேள்விகளும் சந்தேகங்களும்

மேலும் அதில், "இதே நாங்குநேரி தொடங்கி, தென் மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து நடக்கும் சமூக ரீதியான மோதல்களை தடுக்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது திமுக அரசு? வேடிக்கை மட்டும் தானே பார்த்துக்கொண்டு இருந்தது?. தொடர்ந்து இப்பகுதியை பதற்ற நிலையிலேயே வைத்திருக்க வேண்டுமென்பது தான் திமுக அரசின் எண்ணமா? தேர்தல் நேர அறுவடைக்கு சமூக மோதல்களை வளர்த்து விடுகிறதா திமுக? என்ற கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் மக்களிடையே எழுகிறது.

வாய்கிழிய மேடைகளில் சமத்துவம் என்று பேசும் திமுக, தனது ஆட்சியில் சமூக மோதல்களைக் கட்டுப்படுத்தாமல் வேடிக்கை பார்ப்பது வெட்கக்கேடானது; கடும் கண்டனத்திற்குரியது. பெரும்பட்டு தாக்குதலில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகள் அனைவர் மீதும் மிகக் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென ஸ்டாலின் மாடல் திமுக அரசை வலியுறுத்துகிறோம்" என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

மேலும் படிக்க | இனி இந்த 6 உதவித்தொகை பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | கெடு விதித்த திமுக.. காங்கிரஸின் அடுத்த மூவ் என்ன? பிளான் பி'-யை கையில் எடுத்த ஸ்டாலின்!

மேலும் படிக்க | திருநெல்வேலி : அரசு வேலை, கை நிறைய சம்பளம், தேர்வு இல்லை - உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

tvk vijayNanguneri AttackNanguneriTIRUNELVELICrime News

Trending News