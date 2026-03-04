English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விவசாயிகளின் பிள்ளைகளுக்கு இலவச உயர்கல்வி... விஜய் கொடுத்த 7 வாக்குறுதிகள்

விவசாயிகளின் பிள்ளைகளுக்கு இலவச உயர்கல்வி... விஜய் கொடுத்த 7 வாக்குறுதிகள்

TVK Vijay Speech in Thanjavur: தஞ்சாவூரில் நடந்த தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய விஜய், தவெக ஆட்சி அமைந்தால் விவசாயிகளுக்கான வாக்குறுதிகளை அவர் பட்டியலிட்டார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 4, 2026, 12:43 PM IST

விவசாயிகளின் பிள்ளைகளுக்கு இலவச உயர்கல்வி... விஜய் கொடுத்த 7 வாக்குறுதிகள்

Thanjavur TVK Meeting, Vijay Speech: தஞ்சாவூர் தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டம் இன்று (மார்ச் 4) நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற தவெக தலைவர் விஜய் நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் உரையாற்றினார். 

தஞ்சாவூர் கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "மற்றவர்களுக்கு வேண்டுமானால் இது எலக்சன், ஆனால் எனக்கும் என்னை நேசிக்கும் மக்களுக்கும் இது எமோஷன், அதுவும் பெருங்கடல் அளவிலான எமோஷன். ஊழலற்ற, உண்மையான சமூகநிதியை நிலைநாட்டு நமது ஆட்சியை அமைப்போம். ஓம்சக்தி, பராசக்தி, திமுக ஒரு தீயசக்கி என சிறுவர்கள் கூட பேசத் தொடங்கிவிட்டார்கள்.

கிரிக்கெட்டில் சிஎஸ்கே, தமிழ்நாட்டில் தவெக

கிரிக்கெட்டில் விசில் போடுவது சிஎஸ்கே; அதேபோல், தமிழ்நாட்டில் விசில் போடுவது தவெக. அடுத்த ஜென்மத்தில் நான் விவசாய குடும்பத்தில் பிறக்க விரும்புகிறேன். எனக்கு விவசாயம் பற்றி தெரியாததுதான்; ஆனால் நான் மற்றவர்களை (முதல்வர் ஸ்டாலின்) போல நானும் டெல்டாகாரன்தான் என சொல்லி, உங்களின் காதில் டால்டாவை ஊற்ற மாட்டேன். விவசாயிகளை குண்டர் சட்டத்தில் போட்டது திமுக அரசு. பெரிய திட்டங்களை ஏன் ஆட்சி முடியும்போது தொடங்குகிறீர்கள்...? 

திமுக 2வது முறையாக ஆட்சி அமைத்ததாக சரித்திரமே இல்லை. அவரது தந்தை கருணாநிதியாலேயே அது முடியவில்லை. நீட் தேர்வை மாநில அரசால் ஒழிக்கவே முடியாது என தெரிந்திருந்தும், திமுக அந்த பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்தனர்" என்றார். தொடர்ந்து, விவசாயிகளுக்கான வாக்குறுதிகளையும் விஜய் பட்டியலிட்டார்.

விஜய் அளித்த வாக்குறுதிகள்

- உரத் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளப்படும். 

- 5 ஏக்கர் வரை நிலம் உள்ள விவசாயிகள் வேளாண் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கிய பயிர் கடன் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும். 

- 5 ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் உள்ள விவசாயிகள் வேளாண் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கிய பயிர் கடனை 50% அளவில் ரத்து செய்யப்படும். இவற்றை ரத்து செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்ந்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்போம். 

- 2 ஏக்கர் வரை நிலம் உள்ள விவசாயிகள் மற்றும் நிலம் அற்ற விவசாயிகளுக்கு, அவர்களது குடும்பத்தில் யாரும் மாநில மற்றும் மத்திய அரசில் பணியாற்றவில்லை என்றால், பொறியியல், மருத்துவம் போன்ற தொழிற்கல்வி முதல் அனைத்து வகை படிப்புகளுக்கான முழு செலவையும் அரசே ஏற்கும்.

- விவசாயிகளின் விருப்பதற்கு எதிராக எந்த திட்டமாக இருந்தாலும், ஒன்றிய அரசின் அழுத்தம் இருந்தாலும், அதை தவெக ஆட்சி முழுமையாக நிராகரிக்கும். எப்போதும் விவசாயிகளின் பக்கமே தவெக ஆட்சி நிற்கும். 

- நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில், முறையாக நெல் மூட்டைகள் பாதுகாக்கப்படும். போதுமான நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும். 

- கொள்முதல் நிலையங்களில் கொள்முதல் செய்வதற்கோ, மூட்டை ஏற்றி இறக்கவோ ஒரு பைசா கமிஷன் வாங்காமல் பார்த்துக்கொள்ளப்படும். அப்படி கமிஷன் வாங்குவது யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். 

- 500 ரேசன் கார்டுகளுக்கு ஒரு ரேசன் கடை என்ற வரையறை நிர்ணயம் செய்யப்படும்

தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால்...

கிராமங்களிலும் எடையாளர் நியமிக்கப்படுவார். பெண் விற்பனையாளருக்கு பெண் எடையாளர், ஆண் விற்பனையாளருக்கு ஆண் எடையாளர் என பின்பற்றப்படும்.

ரேசன் கடைகளில் அரிசி தவிர அனைத்து பொருட்களும் பாக்கெட் செய்து விநியோகிக்கப்படும். 

மீனவர்களுக்கு ஒன்றிய அரசு சட்டப்படியான பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். அதற்கான உண்மையான உணர்வுப்பூர்வமான அழுத்தத்தை தவெக ஆட்சி கொடுக்கும். 

கல்வி, மருத்துவம், ரேஷன், சாலை வசதி, பேருந்து வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளுக்கே தவெக ஆட்சி முக்கியத்துவம் கொடுக்கும். 

குழந்தைகள், பெண்கள், இளைஞர்கள் வாழ்க்கைக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும். அரசு வேலைவாய்ப்புகள் மட்டுமின்றி தனியார் வேலைவாய்ப்புக்கான வழியையும், உத்தரவாதத்தையும் உருவாக்குவோம். உண்மையான ஒப்பந்தம் போட்டு, வெள்ளை அறிக்கை  வெளியிட்டு, அதை செயல்படுத்துவோம்

மேலும் படிக்க | 27 +2.. திமுகவின் டீலை ஏற்குமா காங்கிரஸ்? விஜய்யை வைத்து ராகுல் காந்தி போடும் கணக்கு என்ன?

மேலும் படிக்க | தமிழக விவசாயிகளுக்கான 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்: பிஎம் கிசான் டூ இ-நாம் திட்டம் வரை

மேலும் படிக்க | மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! மார்ச் 8ல் வெளியாகும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை?

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

tvk vijayThanjavurTVK Thanjavur MeetingTVKTN Assembly Election 2026

