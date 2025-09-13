திக்குமுக்காடிய திருச்சி; 7 மணிநேர காத்திருப்பு - பிரச்சாரத்தில் விஜய் பேசியது என்ன?

TVK Vijay Trichy Campaign: திருச்சி மரக்கடை பகுதியில் காலை 10:30 மணிக்கு பேச அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், மாலை 3 மணிக்குதான் விஜய் வந்தடைந்தார். 7 கிலோமீட்டர் தூரத்தை அவர் 5 மணிநேரம் கடக்க வேண்டியதாயிற்று.
அந்தளவிற்கு வழிநெடுகிறலும் தவெக தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் விஜய்யை காண குவிந்ததால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. பெரும் மக்கள் கூட்டம் காரணமாக திட்டமிட்டப்படி பிரச்சாரம் நடைபெறவில்லை. சுமார் 7 மணிநேரம் மக்கள் விஜய் பேச்சுக்கு காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது.
பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய விஜய், "திருச்சியில் தொடங்கும் அனைத்தும் திருப்புமுனையாக அமையும். தேர்தலில் நிற்க அண்ணா முடிவு செய்த இடம் திருச்சி, எம்ஜிஆர்-ன் முதல் மாநாடு நடந்ததும் திருச்சியில்தான்.திருச்சிக்கு என ஒரு வரலாறு உள்ளது. பெரியார் வாழ்ந்த இடம், மத சார்பின்மைக்கு பெயர்போன இடம்.
'வரப்போகும் தேர்தலில் திமுகவுக்கு ஓட்டுப்போடுவீர்களா?' என விஜய் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், 'மாட்டோம், மாட்டோம்' என தொண்டர்கள் சப்தம் எழுப்பினர். 'சொன்னீர்களே, செய்தீர்களா' என திமுகவை நோக்கி தொண்டர்கள் மத்தியில் கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து பேசிய விஜய், "நாங்கள் நடைமுறைக்கு சாத்தியமான விஷயங்களை மட்டுமே செய்து காட்டுவோம். அடிப்படை வசதிகள் செய்வதில், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதில், சட்டம் ஒழுங்கில் No Compromise. திருச்சியில் இரண்டு அமைச்சர்கள் இருந்தும் பயனில்லை. போருக்கு போகும் முன்பு குலசாமியை கும்பிடுவார்கள். அதேபோல் இங்கு மக்களுக்கு ஒரு கும்பிடு.
மகளிர் இலவச பயணத்திட்டத்தை கொண்டுவந்துவிட்டு, அதை ஓசி என சொல்லி பெண்களை அவமதிக்கின்றனர். மகளிர் உரிமைத்தொகை எல்லோருக்கும் கிடைக்கவில்லை. உதவி செய்துவிட்டு கொச்சைப்படுத்துகிறார்கள்" என்றார். மேலும், நாமக்கல் கிட்னி திருட்டு குறித்தும் அவர் கடுமையாக பேசினார். தூய்மை பணியாளர்கள், அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் கவனிக்கப்படவில்லை என விஜய் சுட்டிக்காட்டினார்.
மேலும், விஜய் பேசிக்கொண்டிருந்தபோதே, பிரச்சார இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஸ்பீக்கர்களில் கோளாறு ஏற்பட்டது. இதனால் விஜய் பேசியது சுற்றியிருந்த மக்களுக்கு பெரிதாக கேட்கவில்லை. கேட்கல, கேட்கல... என மக்கள் விஜய்யை நோக்கி குரல் எழுப்பினர். தொடர்ந்து அதிக தூரத்திற்கு பேசுவது கேட்கவில்லை என்பதாலும், தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாகவும் விரைவாகவே விஜய் தனது பேச்சை முடித்துக்கொண்டார்.