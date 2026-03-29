இது வேட்பாளர் அறிவிப்பு இல்லை - விஜய் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் இன்று சென்னையில் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. முன்னதாக வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறவிருந்த இந்த கூட்டம், சில காரணங்களால் ஒத்திவைக்கப்பட்டு இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் 234 வேட்பாளர்களையும் ஒரே மேடையில் அறிமுகம் செய்து வைத்த தவெக தலைவர் விஜய், மக்களுக்கான சில முக்கியமான தேர்தல் வாக்குறுதிகளையும் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். இந்த விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சில தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்ட விஜய், தமிழகத்தில் உள்ள வேலையில்லா பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு மாதம் 4,000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்ற முக்கிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு, பெருமளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. மேலும், கட்சியின் முழுமையான தேர்தல் அறிக்கை மற்றும் பல அதிரடி வாக்குறுதிகள் அடுத்தடுத்த நாட்களில் வெளியாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
விஜய்யின் உருக்கமான உரை
தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிடுகிறது. இதற்கான வேட்பாளர்களை இன்று ஒரே மேடையில் பிரம்மாண்டமாக அறிமுகம் செய்து வைத்தார் விஜய். வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்து தொண்டர்கள் மத்தியில் மிகவும் உணர்ச்சிப்பூர்வமாக பேசினார். "எனக்கு இருந்த மிகப்பெரிய சினிமா கேரியரையும், நான் சம்பாதித்த அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு உங்களுக்காக மட்டும்தான் நான் இப்போது தேர்தலில் நிற்க வந்துள்ளேன். பல நெருக்கடிகளையும், பல வழிகளையும் தாண்டித்தான் இந்த இடத்திற்கு வந்துள்ளேன். எனக்காகவும், நமது கட்சியின் வெற்றிக்காகவும் நீங்கள் உழைக்க வேண்டும்" என்று விஜய் உருக்கமாக பேசியுள்ளார்.
"இந்த கூட்டம் வெறுமனே வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்தும் கூட்டம் மட்டுமல்ல; இது மக்களுக்கான காப்பாளர்களை அறிமுகம் செய்யும் கூட்டம். எல்லா நேரத்திலும், எல்லா இடங்களிலும் நானே நேரடியாக சென்று நிற்க முடியாது என்பதால், என் சார்பில் எனது பிரதிநிதிகளாக இந்த வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்துள்ளேன். ஒவ்வொரு வேட்பாளரையும் நான் பார்த்துப் பார்த்து, பல கட்ட நேர்காணல்களுக்கு பிறகே தேர்வு செய்துள்ளேன். இவர்களை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டியது கட்சி தொண்டர்களாகிய உங்களின் பொறுப்பு" என்று நிர்வாகிகளுக்கு உத்வேகம் அளித்தார்.
எம்.எல்.ஏ என்றால் எப்படி இருக்க கூடாது?
ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ-க்களின் செயல்பாடுகளை மறைமுகமாக சாடும் வகையில் விஜய்யின் உரை அமைந்திருந்தது. ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்பவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை விட, எப்படி இருக்க கூடாது என்பதற்கு அவர் சில உதாரணங்களை கூறினார். "ஒரு எம்.எல்.ஏ என்றால், தனக்கு இருக்கும் அரசியல் அனுபவத்தை வைத்துக்கொண்டு ஊழல் செய்து கொள்ளை அடிப்பவர்களாக இருக்கக் கூடாது. அதேபோல, சமூக நலன் சார்ந்து தைரியமாக கேள்வி கேட்கும் பத்திரிகை நிருபர்களைத் தாக்கும் எம்.எல்.ஏ-வாகவும் இருக்க கூடாது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அனுபவத்தை மூலதனமாக கொண்டு தமிழ்நாட்டின் கனிம வளங்களைக் கொள்ளை அடிப்பவர்களாக ஒருபோதும் இருக்க கூடாது" என்று விஜய் மிக கடுமையாக விமர்சித்தார். கனிம வளக் கொள்ளை மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் மீதான தாக்குதல் குறித்து விஜய் பேசியது, நேரடியாக ஆளுங்கட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட விமர்சனமாகவே அரசியல் விமர்சகர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.
நேரடி மோதல்: நமக்கும் ஸ்டாலினுக்கும்தான் போட்டி!
மேலும் பேசிய விஜய், "இந்த தேர்தலில் பல கட்சிகள் களத்தில் இருந்தாலும், இது ஒரு இருமுனை போட்டிதான். இந்த தேர்தலில் உண்மையான போட்டி என்பது, மக்கள் கூட்டணியான நமக்கும், ஸ்டாலின் சார் தலைமையிலான கூட்டணிக்கும்தான்" என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். ஏற்கனவே, பல்வேறு மேடைகளில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ஆட்சி குறித்தும், ஊழல் மற்றும் லஞ்சம் குறித்தும் விஜய் கடுமையாக விமர்சித்து வந்த நிலையில், இன்று வேட்பாளர் அறிமுக மேடையிலும் "ஸ்டாலின் கூட்டணிக்கு எதிராகத்தான் நமது அரசியல் போர்" என்று அவர் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார். விஜய்யின் இந்த அனல் பறக்கும் பேச்சு, தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், விஜய்யின் இந்த நேரடித் தாக்குதல் தமிழக அரசியல் களத்தை மேலும் சூடாக்கியுள்ளது.
