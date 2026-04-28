  • கடக ராசிக்காரர் விஜய்... முதல்வர் பதவியை அடைய... அடுத்து போகும் 5 கோயில்கள்!

கடக ராசிக்காரர் விஜய்... முதல்வர் பதவியை அடைய... அடுத்து போகும் 5 கோயில்கள்!

TVK Vijay: தவெக தலைவர் விஜய் இன்று திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் வழிபாடு மேற்கொண்டார். இந்நிலையில், முதலமைச்சர் பதவியை குறிபார்க்கும் விஜய், அடுத்த இந்த 5 கோயில்களுக்குச் செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 28, 2026, 09:22 AM IST
  • இன்று விஜய் திருச்செந்தூர் திடீர் விசிட்.
  • மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வருகிறது.
  • தமிழ்நாடு முழுவதும் விஜய்க்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.

கடக ராசிக்காரர் விஜய்... முதல்வர் பதவியை அடைய... அடுத்து போகும் 5 கோயில்கள்!

TVK Vijay Temple Visit Latest News: தமிழ்நாட்டில் இப்போது எங்கு திரும்பினாலும் ஒரே பேச்சு... பாஸ்சிடிவாகவும் சரி, நெகடிவ்வாகவும் சரி தமிழகம் எங்கும் விஜய் குறித்து மட்டும்தான் பேச்சு.

ஹிட்டான விசில் சின்னம்

கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு தொடர்ச்சியான மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சாரங்கள் செய்யவில்லை, வழக்கமான அரசியல் கட்சிகளின் வழியில் பிரச்சார பொதுக்கூட்டங்கள் எதுவும் அதிகமாக நடைபெறவில்லை, பல பிரச்சார சுற்றுப்பயணங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன. இத்தனை பிரச்னை இருந்தும் விஜய்யும், தவெகவும், தவெகவின் சின்னமான விசிலும் தமிழ்நாட்டின் பட்டித் தொட்டியில் எல்லாம் ஹிட் அடித்திருக்கிறது.

விஜய்க்கு காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ்

இளைஞர்கள், முதல்முறை வாக்காளர்கள், இளம்பெண்கள், மாற்றத்தை விரும்புபவர்கள் உள்ளிட்டோர் கணிசமாக விஜய்க்கு வாக்களித்திருப்பதாக தெரிகிறது. ஒரு தரப்பினர் விஜய்க்கு 15%-20% அளவுக்கு வாக்குச் சதவீதம் கிடைக்கும், 2-3 தொகுதிகளில்தான் வெற்றிபெறுவார் என்கிறார்கள், 

இன்னொரு தரப்பினர் விஜய்யின் தவெக, அதிமுகவை காலிசெய்துவிடும் என்றும் 30% மேல் வாக்குகளை பெற்று பிரதான எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை பெற்றுவிடும் என்றும கணிக்கிறார். இன்னொரு தரப்பினர் விஜய் முதலமைச்சராகிவிடுவார் என்றும் நம்பி வருகிறார்கள். இதில் எது நடந்தாலும் விஜய்க்கு வரலாற்று வெற்றிதான். ஆனால், மக்கள் என்ன நினைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை மே 4ஆம் தேதி அனைவருமே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

திருச்செந்தூரில் விஜய்

இந்தச் சூழலில், வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு இன்னும் 6 நாள்களே இருக்கும் நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது ஆன்மீகச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாக தெரிகிறது. முதல்கட்டமாக, திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் விஜய் இன்று அதிகாலை தரிசனம் மேற்கொண்டார்.

திருச்செந்தூர் கோயில் சார்பில் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை வழங்கப்பட்டது. பட்டி வேட்டி, சட்டை அணிந்துவந்த விஜய் கடற்கரைக்குச் சென்றும் வழிபாடு நடத்தினார். விஜய்யின் இந்த திடீர் ஆன்மீக விசிட் பலரையும் புருவத்தை தூக்க வைத்திருக்கிறது. 

தேர்தல் முடிந்த பின்...

திருச்சியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது, தேவாலயம், மசூதி, கோவில் என மும்மதங்களின் வழிப்பாட்டுத் தலங்களும் சென்றார். அது தேர்தலுக்கு முன் நடந்தது என்பதால் அதை 'தேர்தல் நேர ஸ்டண்ட்' என பலரும் விமர்சித்திருந்தார்கள். ஆனால், இப்போது தேர்தல் முடிந்துவிட்ட நிலையில், விஜய்யின் இந்த ஆன்மீக சுற்றுப்பயணம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது.

விஜய்யின் ராசி, நட்சத்திரம்

விஜய் கிறிஸ்துவர் என்றாலும் அவர் அனைத்து மதங்களையும் பின்பற்று நபராகவே பொதுவெளியில் பார்க்கப்படுகிறார். விஜய் பூச நட்சத்திரம், கடக ராசி என்றும் பொதுவெளியில் அறியப்படுகிறது. வரும் ஜூன் 2ஆம் தேதி கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சி இருப்பதால் இந்தாண்டு கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் என ஜோதிடர்களும் கணிக்கிறார்கள்.

திருச்செந்தூருக்கு விஜய் சென்றது ஏன்?

அப்படியிருக்க, தங்களின் அரசியல் அதிகாரங்களை நிறைவேற்ற கடலோரத் தலமான திருச்செந்தூரில் முருகனை வழிபடுவது கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் தயங்களைப் போக்கி வெற்றிக்கான வேகத்தை கொடுக்கும்  என நம்பப்படுகிறது.

எதிரிகளை வெல்லும் ஆற்றலையும் சம்ஹார மூர்த்தியான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி வழங்குவார். எனவேதான் விஜய் தனது ஆன்மீகச் சுற்றுலாவை திருச்செந்தூரில் இருந்து தொடங்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

விஜய்யின் ஆன்மீகச் சுற்றுலா

இந்நிலையில், விஜய் தொடர்ச்சியாக ஆன்மீக சுற்றுலாவை மேற்கொள்ள இருக்கிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக முதலமைச்சர் பதவி கிடைப்பதற்கும், தான் விரும்பும் அரசியல் அதிகாரங்களை பெறவும் விஜய் சில முக்கிய வழிபாட்டு தலங்களுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

விஜய் செல்ல வாய்ப்புள்ள 5 கோயில்கள்

அந்த வகையில், திருச்செந்தூரை தொடர்ந்து இந்த 5 திருக்கோயில்களுக்கு இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விஜய் அடுத்து எந்தெந்த கோயில்களுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது? அங்கு தரிசனம் செய்வதால் அவருக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன என்பதை இங்கு காணலாம்?

1. திருவாரூர் தியாகராஜர் திருக்கோவில்: அரசியலில் அதிகாரத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் வணங்க வேண்டிய மிக முக்கியமான திருத்தலமாக திருவாரூர் தியாகராஜர் திருக்கோயில் உள்ளது. இங்கே உள்ள மனுநீதிச் சோழன் தொடர்பான வரலாறு, தியாகராஜரின் அருள், நீதி தவறாத ஆளுமை திறனை வழங்கும் என நம்பப்படுகிறது. 

2. திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோவில்: தமிழ்நாடு அரசியலில் அண்ணாமலையார் வழிபாடு என்பது மிகவும் பிரபலமான ஒன்றும். அதிகாரம், ஆதிக்கம், ஆளுமை உள்ளிட்டவைக்கு சூரிய பகவான் முக்கிய காரணம் என ஜோதிடத்தில் நம்பப்படுகிறது. அப்படியிருக்க, அக்னி ஸ்தலமான திருவண்ணாமலை திருக்கோயிலை வணங்குவது, எதிர்ப்புகளை தாண்டி வெற்றியை அடைய உதவும். 

3. பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவில்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பகவான் உகந்தவர். செவ்வாயின் பலம் இருந்தால்தான் அதிகாரம் நிலைக்கும். பழனி மலை ஏறி முருகனை தரிசித்தால் நிர்வாகத் திறனும், போராட்ட குணமும் அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகிறது. 

4. மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன் கோவில்: அரசியல் ரீதியான எதிர்ப்புகள், மறைமுகச் சதித் திட்டங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் இருந்து தற்காத்துக்கொள்ள மயிலாடுதுறையில் உள்ள வைத்தீஸ்வரன் கோயிலில் செல்வ முத்துக்குமார் சுவாமி (முருக) வழிபாடு அவசியமானது. அதேபோல், செவ்வாய் பகவானுக்கு உரிய முக்கிய பரிகாரத் தலமாகும். 

5. சென்னை காளிகாம்பாள் திருக்கோவில்: வரலாற்று ரீதியாகவே இது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திருத்தலமாக கருதப்படுகிறது. சத்திரபதி சிவாஜி போன்ற மாவீரர்கள் வழிபட்ட தலம் இது. சென்னையில் அரசியல் களம் காண்பவர்கள் காளிகாம்பாள் வழிபாட்டை மேற்கொள்வார்கள். இங்கு வழிபாடு மேற்கொண்டால் ஆளுமை திறன் அதிகரிக்கும்.

விஜய் வருவாரா?

இந்த கோயில்களுக்கு விஜய் வருகிறார் என அதிகாரப்பூர்வமாக ஏதும் சொல்லப்படவில்லை. ஜோதிடத்தின்படி, அதிகாரத்திற்கு செல்ல விரும்புபவர்கள் இந்த 5 கோயில்களிலும் வழிபாடு நடத்துவார்கள் என்பதால், திருச்செந்தூரை தொடர்ந்து விஜய் இநத் கோயில்களுக்கு வர வாய்ப்புள்ளது என்பதே கூறப்பட்டுள்ளது. 

2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி, தான் சந்திக்கும் முதல் தேர்தலிலேயே 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிருக்கிறார், விஜய். தமிழ்நாடு முழுவதும் இவருக்கு வரவேற்பு இருந்தாலும் தவெக என்ற கட்சி அரசியல் அதிகாரத்தை பிடிக்குமா?, அரசியல் களத்தில் தொடர்ந்து செயலாற்றுமா?, திமுக, அதிமுக போன்ற முன்னணி கட்சிகளுக்கு இணையாக வளர்ச்சி பெறுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

