நாங்கள் ஆட்சி வந்தா இதையெல்லாம் செய்வோம்.. நாமக்கல்லில் லிஸ்ட் போட்ட விஜய்!

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கடந்த 13ஆம் தேதியில் இருந்து வாரம்தோறும் சனிக்கிழமை மக்களை சந்திக்கும் பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். 2026ஆம் ஆண்டு நடக்க இருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலை மனதில் வைத்து மக்களிடம் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். கடந்த இரண்டு வாரங்களில் திருச்சி, நாகப்பட்டினம், அரியலூர், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அந்த வகையில், இந்த வாரம், இன்று (செப்டம்பர் 27) நாமக்கல் மற்றும் கரூருக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இன்று காலை திருச்சி வந்தடைந்த தவெக தலைவர் விஜய், முதலில் நாமக்கல் சென்று மக்களை சந்தித்து பேசினார். எப்போதும் திமுக மற்றும் பாஜகவை தாக்கி பேசும் விஜய், இன்று அதிமுகவை தாக்கி பேசினார். மேலும், திமுகவின் வாக்குறுதிகளை குறிப்பிட்டு சொன்னாங்களே செஞ்சாங்களா என கேட்டார்.
விஜய் பேச்சு
அவர் பேசியதாவது, நம்முடைய நாமக்கல் மாவட்டம் இங்க லாரி பாடி காட்டுகிற தொழிலில் இருந்து இன்னும் நிறைய தொழில்கள் செய்யக்கூடிய மாவட்டம் நம்முடைய நாமக்கல் மாவட்டம் அது மட்டுமல்லாமல் நாமக்கல் மாவட்டத்தினுடைய இந்த முட்டை உலகமும் ( Egg city) கூட பிரசித்தி பெற்றது. தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சத்தான முட்டை கொடுக்கின்ற ஊர் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு உணர்ச்சிகளை ஊட்டுகின்ற மண்ணும் கூட நாமக்கல் மாவட்டம்.
இதை ஏன் இங்கு சொல்கிறேன் என்றால் இரண்டு வரிகளை சொன்னால் உங்கள் அனைவருக்கும் எளிதாக தொடர்புபடுத்திக் கொள்ள முடியும். தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. நம்முடைய நாடி நரம்புகளில் ரத்தம் பாய்ச்சுகின்ற இந்த வரிகளை எழுதினது யார் என்று தெரியுமல்லவா... விஜயகாந்த் சார் சொன்னாரு.... விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல நம்முடைய அனைவருக்கும் இந்த வரிகளை எழுதியது யாரென தெரியுமல்லவா. நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மேகனூரில் பிறந்த நாமக்கல் கவிஞர் திரு ராமலிங்கம் பிள்ளை.
தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு உரிமையை வழங்கின இதே நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த திருச்செங்கோடு பகுதியில் இருக்கிற ஒருத்தர்... நம்முடைய சென்னை மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக இருந்த சுப்பராயன் அவர்கள் தான். அந்த மாபெரும் மனிதர் தமிழக மக்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு உரிமையை வழங்கினதில் இவருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு இதுதான் கம்யூனல் ஜி ஓ 1071. அதைக் கொண்டு வந்து பட்டியிலன மக்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் இதை வழங்கினார் அதனால்தான் அவர் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு அவர் செய்த மிகப்பெரிய செயல்.
திமுக சொல்லி செய்யாதவை
தமிழர் அப்படி பெருமையோடு சொல்றது மட்டுமல்லாமல் இதை நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அவருக்கு என்று மணிமண்டபம் கட்டுவோம் என்று வாக்குறுதி எண் 456 கொடுத்தது யாரு?? சொன்னார்களே செய்தார்களா. அதாவது ஒரு படத்தில் வடிவேலு ஒன்றுமில்லாத பாக்கெட்டை எடுத்துக்காட்டுவது போல தான்.
ஒவ்வொரு வாக்குறுதியும் படித்துவிட்டு அந்த ஒன்றுமில்லாத பாக்கெட்டை நமக்கு காட்ட வேண்டியதுதான் இவர்களின் வேலை.
திமுக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் என்னென்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னார்களோ அதை தற்போது பார்ப்போம். ஒவ்வொரு ஒன்றியத்திலும் தானிய சேமிப்பு கிடங்குகள் அமைக்கப்படும் இவை உலர் கலங்களுடன் கூடிய கொள்முதல் நிலையங்களுடன் இணைக்கப்படும் திமுக வாக்குறுதி எண்.-50 . கொப்பரைத் தேங்காயை தமிழக அரசே கொள்முதல் செய்யும் அதிலிருந்து தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்து நியாய விலை கடைகளில் மூலம் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் திமுக வாக்குறுதி எண் -66 .
நியாய விலைக் கடைகளில் நாட்டு சர்க்கரை வெல்லம் ஆகியவை விநியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் வாக்குறுதி என் - 68 அரசு ஊழியர்கள் மட்டும் ஆசிரியர்கள் மட்டுமல்லாமல் போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கும் பழைய ஓய்வு திட்டத்தை செயல்படுத்தப்படும் வாக்குறுதி எண் - 152.
சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு மட்டும் திமுக என்னென்ன வாக்குறிதிகளை வழங்கினார்கள் என பார்ப்போம். ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கோடி முட்டைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு உலகம் முழுவதும் ஏற்றுமதியாக இந்த நாமக்கல் மாவட்டத்தில் முட்டைகள் வீணாகாமல் பாதுகாப்பாக வைக்க முட்டை சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்கப்படும் என்று கோரிக்கையையும் பாக்டீரியா மற்றும் பயோலாஜிக்கல் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கப்படும் என்ற கோரிக்கையும் பல ஆண்டுகளா இருக்கு ஆனா இதுவரை ஆண்ட கட்சிகளும் சரி இப்பொழுது ஆளும் கட்சிகயும் சரி அதை பற்றி சற்றும் சிந்திக்கவில்லை.
கிட்னி திருட்டு
திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு சொந்தமான மருத்துவ கல்லூரியில் நடைபெற்ற கிட்னி திருட்டு அதுதான் நாடறிந்த விஷயம் ஆயிற்றே அதை ஏற்கனவே திருச்சியில் பேசியிருந்தேன். ஆனால் நாமக்கல்லை சேர்ந்தவர்கள் தான் அதிகமாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் என சொல்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பா விசைத்தறையில் பணிபுரியும் ஏழை பெண்களை குறி வைத்து இந்த கிட்னி திருட்டை நடந்திருக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள்.
இந்த விஷயத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஆட்சி அமைந்ததும் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள். இந்த கிட்னி திருட்டு எங்கிருந்து தொடங்கியது என்று பார்த்தால் கந்துவட்டி கொடுமையில் இருக்கிறது அதாவது விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் வாழ்க்கை தரத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் எந்த ஏற்றமும் இல்லாமல் செய்துள்ள இந்த மாடல் அரசு மேம்படுத்தாத காரணத்தினால் அவர்கள் கிட்னியை விற்கும் அளவிற்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை.
விசைத்தறி தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த தேவையான தேர்வுகளை யோசித்து உறுதியாக தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்வோம் என பேசினார்.
