  • சூடுபிடிக்கும் தவெக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை.. முக்கிய தலைக்கு போன் போட்ட விஜய்!

சூடுபிடிக்கும் தவெக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை.. முக்கிய தலைக்கு போன் போட்ட விஜய்!

TVK Vijay Latest News: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முக்கிய நபருக்கு போன் செய்து பேசியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 30, 2025, 12:54 PM IST
  • தவெக - பாமக கூட்டணி?
  • அன்புமணியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய விஜய்
  • முழு விவரம்

சூடுபிடிக்கும் தவெக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை.. முக்கிய தலைக்கு போன் போட்ட விஜய்!

Tamil Nadu Politics Latest News: தமிழகத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் எதிர்வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி தீவிரமாக பயணிக்க தொடங்கி உள்ள நிலையில், நாளுக்கு நாள் அரசியல் களம் சூடுபிடித்து வருகிறது. குறிப்பாக திமுகவை தனது ஒரே எதிரி என கர்ஜித்து வரும் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் மீது வரும் தேர்தலில் எவ்வளவு சதவீத வாக்கை வாங்க இருக்கிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. 

Tamilaga Vetri kazhagam Latest News: தவெக யாருடன் கூட்டணி? 

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு பின்னர் சற்று மெளனமான தவெக தற்போது மீண்டும் மக்கள் சந்திப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அக்கட்சியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இணைந்துள்ளது அக்கட்சிக்கு ஒருவித பலத்தை அளித்திருக்கிறது. பின்னர் நாஞ்சில் சம்பத் போன்ற மூத்த பேச்சாளர் இணைந்தார். இந்த சூழலில், தவெக தனியாக வரும் 2026 தேர்தலை சந்திக்க போகிறதா? அல்லது சிறு சிறு கட்சிகளை தங்களது கூட்டணியில் இணைத்துக்கொள்ள இருக்கிறாதா? என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது. 

TVK Alliance News: கைகோருக்கும் டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் 

நேற்று முன்தினம் (டிசம்பர் 28) ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த செங்கோட்டையன், 2026 பொங்களுக்கு முன்பாக ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்துக்கொள்ள இருப்பதாக கூறினார். இந்த தகவல் அரசியல் களத்தில் கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் அன்புமணி ராமதாஸை தொடர்பு கொண்டு பேசியதாக தகவல் வெளியாகி கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

TVK Vijay & PMK Anbumani Alliance Talk:அன்புமணிக்கு போன் போட்ட விஜய்

தகவலின்படி, தவெக தலைவர் விஜய் பாமகவின் அன்புமணி ராமதாஸை தொடர்பு கொண்டுள்ளாராம். இது அவரது அரசியல் ஆலோசகரான ஜான் ஆரோக்கியசாமி மூலம் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த உரையாடலில், அன்புமணி மற்றும் விஜய் திமுகவை எதிர்க்க வேண்டிய அவசியத்தை குறித்து பேசியதாக தெரிகிறது. அதே நேரத்தில் விஜய் கூட்டணிக்கு அழைப்பு விடுத்ததாகவும் ஆனால் அதற்கு அன்புமணி ராமதாஸ் பெரிதாக பிடிகொடுக்காமல் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. அதனால் இப்போதைக்கு தவெக - பாமக கூட்டணி இல்லை என கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: திருநெல்வேலியில் பயங்கரம்: கேஸ் பங்க் அருகே தீப்பிடிப்பு, சிலிண்டர் வெடித்ததால் பரபரப்பு.

மேலும் படிக்க: சொந்த நிலம் உள்ளவர்கள், புதிதாக வாங்கப்போகிறவர்கள் கவனத்திற்கு!

