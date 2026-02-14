English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும்... விஜய் வெளியிட்ட பரபரப்பு அறிக்கை!

திருச்சியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை காணாமல் போய் உள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில் விஜய் கண்டன அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 14, 2026, 03:20 PM IST
  • குழந்தை திருட்டு.
  • விஜய் அறிக்கை.
  • நடவடிக்கை வேண்டும்.

அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும்... விஜய் வெளியிட்ட பரபரப்பு அறிக்கை!

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற்றுள்ள குழந்தை திருட்டு சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. துறையூர் பகுதியை சேர்ந்த விக்னேஷ் என்பவர் மனைவி சுகன்யா கடந்த 11ஆம் தேதி பிரசவத்திற்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அன்றே அவருக்கு ஆண் குழந்தையும் பிறந்துள்ளது. இந்நிலையில் அதே பிரிவில் வேறு சிகிச்சைக்காக வந்த பெண் ஒருவர் சுகன்யாவிடம் நட்பாக பழகியுள்ளார். இன்று காலையில் குழந்தைக்கு தடுப்பூசி செலுத்த போகிறேன் என்று அந்த பெண்ணிடம் சுகன்யா கூறியுள்ளார். ஆனால் நான் சென்று தடுப்பூசி செலுத்தி வருகிறேன், நீங்கள் ஓய்வு எடுங்கள் என்று குழந்தையை அந்த மர்ம பெண் வாங்கி சென்றுள்ளார். 

மேலும் படிக்க: அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவமா? உங்களுக்குக் காத்துக்கொண்டிருக்கும் செம சர்ப்ரைஸ் - இதோ விவரம்

காவல் நிலையத்தில் புகார்!

ஆனால் நீண்ட நேரம் ஆகியும் அந்த பெண் திரும்பி வராததால் சுகன்யா மருத்துவமனையில் புகார் அளித்தார். ஆனால் எங்கு தேடியும் கிடைக்காததால், காவல் நிலையத்தில் உடனடியாக புகார் அளித்தனர். இதனை அடுத்து மருத்துவமனையில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து குழந்தையை கடத்திச் சென்ற பெண்ணை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். திருச்சியில் மத்தியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையிலேயே குழந்தை திருட்டு சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது அந்த பகுதி மக்களிடம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.

விஜய் அறிக்கை!

விஜய் தனது அறிக்கையில், "திருச்சியில் அரசுப் பொது மருத்துவமனையில், பிறந்து மூன்று நாட்களே ஆன ஆண் குழந்தையை, மர்ம நபர் ஒருவர் தடுப்பூசி போடுவதாக ஆசைவார்த்தை கூறிக் கடத்திச் சென்றிருப்பதாகச் செய்திகள் வந்திருப்பது, மிகுந்த அதிரச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கிறது. "மக்களுக்கான அரசு" என்று மார்தட்டிக்கொள்ளும் இந்த ஆட்சியில், அரசு மருத்துவமனையிலேயே ஒரு தாயின் மடியிலிருந்து குழந்தை பறி போகும் அவல நிலை என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. இது ஏழை எளிய மக்களுக்குப் பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஆகும்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ஸ்டாலின் அவர்கள், இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும். குழந்தையை விரைவாக மீட்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்தப் பிஞ்சுக் குழந்தையைப் பிரிந்து தவிக்கும் பெற்றோருக்கு நீதி கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும். மேலும், இந்தக் குழந்தைக் கடத்தல் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது தயவு தாட்சண்யமின்றி மிகக் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 

அத்தோடு உடனடியாகத் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும், குறிப்பாகப் பிரசவ வார்டுகளில், எவராலும் ஊடுருவ முடியாத அளவிற்குப் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும். இதை உறுதி செய்ய, பயோ-மெட்ரிக் முறை அல்லது அடையாள அட்டை சரிபார்ப்பு போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் எழுதலாம்? முக்கிய அப்டேட்

