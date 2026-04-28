English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Vijay: விஜய்யின் திடீர் திருச்செந்தூர் பயணத்திற்கு காரணம் இது தான்!

Vijay: விஜய்யின் திடீர் திருச்செந்தூர் பயணத்திற்கு காரணம் இது தான்!

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டுள்ளது. பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் விஜய்க்கு அதிகப்படியான வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 28, 2026, 08:03 AM IST
  • திருச்செந்தூரில் விஜய்!
  • திடீர் ஆன்மீக பயணம்!
  • என்ன காரணம்?

Trending Photos

Vijay: விஜய்யின் திடீர் திருச்செந்தூர் பயணத்திற்கு காரணம் இது தான்!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று அதிகாலையில் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்துள்ளார். அரசியல் கட்சி தொடங்கி கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும் விஜய்யின் முதல் ஆன்மீகப் பயணம் இதுவாகும். அதுவும் தேர்தலுக்கு முன்பு இல்லாமல் தேர்தல் முடிந்த பின்பு விஜய் இந்த ஆன்மீக பயணத்தை மேற்கொள்வதால், இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் அதிகாலையிலேயே சுவாமி தரிசனம் முடித்துவிட்டு தற்போது சென்னை திரும்பியுள்ளார் விஜய். விஜய் உடன் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் அவரது மேலாளர் உடன் சென்றுள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

அதிகாலையில் சுவாமி தரிசனம்

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டுள்ளது. பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் விஜய்க்கு அதிகப்படியான வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது. வரும் மே நான்காம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ள நிலையில், தற்போது விஜய் திருச்செந்தூர் கோவிலுக்கு திடீர் விசிட் அடித்துள்ளார். இன்று செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலையில் தனது நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் தூத்துக்குடியில் உள்ள திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலுக்கு விஜய் வருகை தந்தார். அதிகாலையில் அங்கு நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் கலந்து கொண்டு மூலவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி, சண்முகர், வள்ளி, தெய்வானை, தட்சிணாமூர்த்தி ஆகிய சன்னதிகளில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

விஜய்யை காண குவிந்த மக்கள்

தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதால் பலரும் குடும்பங்களாக கோவிலுக்கு செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில் திருச்செந்தூர் கோவிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் ஏற்கனவே அதிக அளவில் இருந்தது. இந்நிலையில் விஜய் வருகிறார் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டதும், அங்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்திருந்த பக்தர்களும் உள்ளூர் பொதுமக்களும் அவரை பார்க்கக் கோவிலில் குவிந்தனர். தரிசனம் முடித்துவிட்டு வெளியே வந்த விஜய்யை பார்த்து ரசிகர்கள் பலரும் கோஷமிட்டனர். கூட்ட நெரிசலில் காரில் இருந்த விஜய், ரசிகர்களை பார்த்து காரில் இருந்து வெளியே வந்து கையசைத்தார். பின்பு, காவல்துறையினர் மற்றும் கோவில் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் விஜய்யை பத்திரமாக கோயிலை விட்டு வெளியே வர உதவினர்.

ஆன்மீக அரசியலை கையில் எடுக்கிறாரா விஜய்?

விஜய் தனது எந்த ஒரு படங்களின் வெளியீட்டிற்கும் முன்பாக கோவிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டவரில்லை. இருப்பினும் வேளாங்கண்ணி கோவிலுக்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறை விஜய் செல்வார் என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது முழு நேர அரசியல்வாதியாகியுள்ள விஜய், திருச்செந்தூருக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்திருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் விஜய்யை யாரும் ஒரு மத சாயம் பூசி பார்ப்பதில்லை; அனைவரும் தங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராகவே பார்த்து வருகின்றனர். தனது அரசியல் நிலைப்பாட்டில் பலவற்றை திராவிட அரசியலில் இருந்து விஜய் பின்பற்றினாலும், ஒருவரின் தனிப்பட்ட ஆன்மீக உணர்வுகளில் தலையிட மாட்டோம் என்று விஜய் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார்.

தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி உள்ளது?

கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தீவிர சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட விஜய்க்கு தமிழகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருந்தது. அவர் செல்லும் இடமெல்லாம் மக்கள் அலை வீசியது. ஆரம்பத்தில் 10 முதல் 15 சதவீதம் மட்டுமே விஜய்க்கு ஓட்டு விழும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், தேர்தலுக்கு பின்பு அது 25 முதல் 30 சதவீதமாக மாறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, விஜய் எத்தனை எம்.எல்.ஏ-க்களை வெல்வார், அவர் முதல்வர் ஆவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதா என்ற கேள்விகளும் தொடர்ந்து எழுந்து வருகின்றன. இதற்கெல்லாம் மே நான்காம் தேதி வெளியாகும் தேர்தல் முடிவுகள்தான் பதில் சொல்லும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
tvk vijayTiruchendurMurugan Templespiritual tourvijay

Trending News