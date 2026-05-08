English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • முதல்வராகிறார் விஜய்... நாளை காலை பதவியேற்பு? - முடிவுக்கு வந்தது இழுபறி!

முதல்வராகிறார் விஜய்... நாளை காலை பதவியேற்பு? - முடிவுக்கு வந்தது இழுபறி!

TVK Vijay: தவெக தலைவரும், தவெக சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவருமான விஜய் நாளை (மே 9) காலை 11 மணிக்கு சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 8, 2026, 07:59 PM IST
  • மே 4இல் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகின.
  • மே 6இல் காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்தது.
  • இன்று தவெகவுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைத்தது.

Trending Photos

மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு.. குடியரசு தலைவர் ஆட்சி உறுதி? முழு விவரம்
camera icon7
President Rule
மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு.. குடியரசு தலைவர் ஆட்சி உறுதி? முழு விவரம்
7 முதலமைச்சர்களுடன் நடித்த ஒரே நடிகை! தமிழ்நாட்டில் பெரிய ஆள்..யார் தெரியுமா?
camera icon8
Tamil Actress
7 முதலமைச்சர்களுடன் நடித்த ஒரே நடிகை! தமிழ்நாட்டில் பெரிய ஆள்..யார் தெரியுமா?
மே 7 வியாழக்கிழமை ராசிபலன் : மேஷம் முதல் மீனம் வரை..!
camera icon12
Rasipalan
மே 7 வியாழக்கிழமை ராசிபலன் : மேஷம் முதல் மீனம் வரை..!
CSK vs LSG: சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய மாற்றம்.. வெளியேறும் பவுலர்!
camera icon6
CSK vs LSG
CSK vs LSG: சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய மாற்றம்.. வெளியேறும் பவுலர்!
முதல்வராகிறார் விஜய்... நாளை காலை பதவியேற்பு? - முடிவுக்கு வந்தது இழுபறி!

TVK Vijay Swearing In Ceremony Latest News Updates: தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைத்திருக்கும் நிலையில், நாளை (மே 9) காலை சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்ற சிபிஐ, சிபிஎம், ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு அளிக்கப்பட்டது. 

120 மெஜாரிட்டி உடன் தவெக

இதைத் தொடர்ந்து, தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை, ஆளுநர் மாளிகையில் தவெக தலைவரும், சட்டப்பேரவைக்கு குழுத் தலைவருமான விஜய் இன்று (மே 8) நேரில் சந்தித்தார். அப்போது, சிபிஐ, சிபிஎம், ஐயூஎம்எல் கட்சிகளின் ஆதரவு கடிதங்களுடன் ஆளுநரிடம் அளித்தார். 

மேலும் படிக்க | தவெகவுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு... விசிகவும் வருது? - ஆளுநரை சந்திக்கும் விஜய்

இதனால், 3வது முறையாக ஆளுநரை சந்தித்த நிலையில், தவெக ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இருப்பதாக ஆளுநரிடம் தெரிவித்து, ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார்.

நாளை காலை பதவியேற்பு

இதை தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய் நாளை (மே 9) காலை முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதன்மூலம், நாளை காலை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் பதவியேற்பு மற்றும் பதவி பிரமாணம் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை அமைச்சரவையும் பதவியேற்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பெரும்பான்மை இல்லை

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. பிரதான கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக முறையே இரண்டாம் இடம் மற்றும் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளி உள்ளது. இந்த சூழலில் தவெகவுக்கு அறுதிப் பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டாலும், தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.

அவசரப்படுத்திய காங்கிரஸ்

விஜய்தான் அடுத்த முதல்வர் என அக்கட்சி தொண்டர்கள் ஆராவாரம் செய்த நிலையில், அதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு கடந்த சில நாட்களாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவி வந்தன. கடந்த மே 4ஆம் தேதி முதல் நிலவி வந்த நிச்சயமற்ற தன்மை தற்போது விலகி உள்ளது. வரும் மே 10ஆம் தேதிக்குள் ஆட்சியமைக்காவிட்டால், குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி ஏற்பட்டுவிடும் என்பதாலும், பாஜகவின் ஆளுகை தமிழ்நாட்டிற்குள் வந்துவிடும் என்பதாலும் சிபிஎம், சிபிஐ உள்ளிட்ட கட்சிகளை காங்கிரஸ் அவசரப்படுத்தியதாக தெரிகிறது.

மேலும் படிக்க | திருமாவுக்கு துணை முதல்வர்... திருச்சி கிழக்கில் வாய்ப்பு - தவெகவின் வாக்குறுதிகள்

கிடைத்தது விடை

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 234 தொகுதிகள் ஆகும். இதில் ஆட்சியமைப்பதற்கு 118 இடங்கள் பெரும்பான்மை தேவை. ஆனால் தவெக 108 இடங்களில் மட்டுமே வென்றது. விஜய் 2 இடங்களில் வென்ற நிலையில், அவர் ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். எனவே, தவெகவுக்கு 11 இடங்கள் தேவைப்பட்டன. இதற்காக கடந்த சில நாட்களாக போராடி வந்த நிலையில், அதற்கு இன்று விடை கிடைத்துள்ளது. 

நேற்றைய நேற்று முன்தினம் (மே 6) தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தனது ஆதரவு கரத்தை நீட்டியது. இதனால் 5 எம்எல்ஏக்கள் கூடுதலாக கிடைத்தனர். இதன் மூலம் 112 எம்எல்ஏக்களுடன் இருந்த தவெகவிற்கு இன்னும் 6 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்பட்டனர்.

ஆளுநரை சந்தித்த விஜய்

இதற்காக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்களுடனும், விசிக உடனும் தவெக தரப்பு தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தனர். இருப்பினும் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று சட்டசபையில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு தமிழக ஆளுநர் அவரை ஆட்சியமைக்க அழைப்புவிடுக்கவில்லை. அவருக்கு 118 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கடிதம் வேண்டும் என ஆளுநர் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, சிபிஐ, சிபிஎம், ஐயூஎம்எல் அளித்த ஆதரவு கடிதங்களின் மூலம், ஆளுநரை மூன்றாவது முறையாக இன்று சந்தித்தார் தவெக தலைவர் விஜய்.

மேலும் படிக்க | திமுக - அதிமுக கூட்டணி... கனிமொழி சொன்ன நச் பதில் - எதிரிகள் நண்பர்கள் ஆவார்களா?

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

tvk vijayTVKTN Assembly ElectionVijay swearing in ceremonyTamil News

Trending News