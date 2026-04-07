நெல்லையில் விஜய் எப்போது பேசுகிறார்? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தனது அடுத்தகட்ட பிரச்சாரத்திற்காக தென் மாவட்டங்களை நோக்கி படையெடுக்கிறார் விஜய். அதன்படி, நாளை ஏப்ரல் 8 திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அவர் மாபெரும் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 7, 2026, 07:12 AM IST
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் உச்சக்கட்ட பரபரப்பை எட்டியுள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தமிழகம் முழுவதும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து களமிறங்கியுள்ள தனது கட்சியின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். சென்னையில் நேற்று ஏப்ரல் 6 தி.நகர் மற்றும் வில்லிவாக்கம் பகுதிகளில் நடைபெறவிருந்த அவரது பிரச்சாரம், தேர்தல் ஆணையத்தின் நேரக் கட்டுப்பாடுகளால் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், தனது அடுத்தகட்ட பிரச்சாரத்திற்காக தென் மாவட்டங்களை நோக்கி படையெடுக்கிறார் விஜய். அதன்படி, நாளை ஏப்ரல் 8 திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அவர் மாபெரும் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 

நெல்லையில் குவியும் தொண்டர்கள்

திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து, ஏப்ரல் 8-ம் தேதி விஜய் பிரம்மாண்டமான வாகன பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்ற உள்ளார். இதற்காக நெல்லை மாநகரம் முழுவதும் தவெக கொடிகளாலும், தோரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு வருகிறது. தனது தலைவரின் வருகையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நெல்லை மாவட்ட தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள், அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர். இந்த பரப்புரைக்கான அதிகாரப்பூர்வ அனுமதியை காவல்துறையிடம் கட்சி நிர்வாகிகள் முறையாக பெற்றுள்ளதாகவும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விஜய் நெல்லையில் கட்டுப்பாடுகளுடன் பிரசாரம் செய்யவும், வாகனத்தில் இருந்தபடியே மக்களை சந்திக்கவும் காவல்துறையினர் அனுமதி அளித்துள்ளது. பிரசாரம் நடைபெறவுள்ள கேடிசி நகர் பகுதியை போலீஸ் அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்த பின்னர் அனுமதி அளித்துள்ளனர்.

வேட்பாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் எதிர்பார்ப்பு

நெல்லையில் விஜய்யின் பிரச்சாரத்திற்காக மூன்று முக்கிய இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த மாபெரும் பரப்புரை கூட்டத்தில் நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்த அனைத்து தவெக சட்டமன்ற வேட்பாளர்களும், மாவட்ட, ஒன்றிய, மற்றும் நகர நிர்வாகிகளும் முழுமையாக கலந்து கொள்ள உள்ளனர். குறிப்பாக, இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக புதிய அரசியல் களத்தை அமைக்கும் நோக்கில் தவெக செயல்பட்டு வருவதால், விஜய்யின் இந்த பிரச்சாரம் தென் மாவட்டங்களில், குறிப்பாக முதல்முறை வாக்காளர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என தவெக வேட்பாளர்கள் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர். "மக்கள் எங்களை சிறப்பான முறையில் வெற்றிபெற செய்வார்கள்" என நெல்லை சட்டமன்ற வேட்பாளர் தனது பிரச்சாரத்தின் போது உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார். 

சென்னையில் ஏற்பட்ட ஏமாற்றம் நெல்லையில் தீருமா?

சென்னையில் நேற்று 3 மணி நேரத்திற்குள் 2 தொகுதிகளை கடந்து செல்ல முடியாது என்ற நடைமுறை சிக்கலால் விஜய்யின் பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்பட்டது சென்னை தொண்டர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அந்த ஏமாற்றத்தை தீர்க்கும் வகையிலும், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் வேகத்தை மீண்டும் அதிகரிக்கும் வகையிலும் நெல்லையில் நடைபெற உள்ள இந்த பரப்புரை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. நெல்லை பிரச்சாரத்தை முடித்துக்கொண்டு, தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மற்ற தென் மாவட்டங்களிலும் விஜய் தனது வாக்கு சேகரிப்பை தொடருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை சினிமா திரையில் மட்டுமே விஜய்யை பார்த்து ரசித்த தென் மாவட்ட மக்கள், தற்போது ஒரு முழு நேர அரசியல் தலைவராக அவரை நேரில் காண காத்திருக்கின்றனர். விஜய்யின் இந்த மாற்று அரசியல் முழக்கம், தென் மாவட்டங்களில் நீண்ட காலமாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் மற்ற கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியில் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

ஆதவ் அர்ஜுனாவின் குற்றச்சாட்டு

விஜய்யின் பரப்புரை ரத்து செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, தவெக தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளரான ஆதவ் அர்ஜுனா நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தி.நகரில் எங்கள் தலைவர் விஜய் மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை, மொத்தம் 4 மணி நேரம் பிரச்சாரம் செய்ய முதலில் காவல் துறை தரப்பில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், அடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே அந்த உத்தரவு திரும்ப பெறப்பட்டு, வெறும் 1 மணி நேரம் மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் எனத் திட்டமிட்டே கெடுபிடி செய்கின்றனர்" என்று குற்றம் சாட்டினார்.

போலீஸ் கமிஷனர் மாற்றம்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எங்கள் தலைவர் விஜய் எந்த சூழலிலும் மக்கள் மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்துவிட கூடாது என்ற ஒற்றை நோக்கத்தோடுதான் சில காவல் துறை அதிகாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றனர். விஜய் பரப்புரைக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட இந்த விவகாரத்தின் முழு பின்னணியிலும் சென்னை மாநகரக் காவல் ஆணையர் உள்ளார். எனவே, உடனடியாக சென்னை காவல் ஆணையர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டால் மட்டுமே, தலைநகரில் தேர்தல் ஜனநாயக முறைப்படி நியாயமாக நடக்கும். இந்த விவகாரத்தை இத்தோடு விடப்போவதில்லை; டெல்லிக்கு சென்று இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் நேரில் முறையிட உள்ளோம்" என்று அதிரடியாக அறிவித்தார்.

