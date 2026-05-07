தமிழக முதல்வராகும் விஜய்! ஆட்சி அமைக்க உத்தரவிட்ட ஆளுநர்..குஷியில் தவெகவினர்!

TVK Vijay To Form Government : கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியன்று நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலின் முடிவுகள், மே 4ஆம் தேதி வெளியானது. இதில், விஜய் தலைமையிலான தமிழகம் வெற்றிக்கழகம் கட்சி, 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. தேர்தலில் வெற்றி பெற்றாலும், ஆட்சியமைப்பதில் இந்த கட்சி பெரும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது தமிழ்நாட்டின் பொறுப்பு ஆளுநர் விஜய்க்கு ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்:
தமிழ்நாடு கடந்த 60 வருடங்களாக திராவிட கட்சிகள் ஆண்ட மாநிலமாக இருந்தது. தமிழ்நாடு மட்டுமன்றி, நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் மூன்று மாநிலங்களில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில், 5 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த திமுக இம்முறை 72 இடங்களை பெற்று, எதிர்கட்சி அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளது. எதிர்கட்சியாக இருந்த அதிமுக 54 இடங்களை பெற்று மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றுள்ளது.
இந்த தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, புதிதாக கட்சி தொடங்கி அடுத்த தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்ற இரண்டாவது நடிகர் என்ற பெருமைக்கு விஜய் சொந்தக்காரர் ஆகியிருக்கிறார். எம்.ஜி.ஆர், 1967ல் தான் நின்ற முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்றார். அப்போது அவருடைய அதிமுக கட்சிக்கு, 33.4 சதவீத வாக்குகள் கிடைத்தது. இம்முறை விஜய்க்கு, 34.5 சதவீத வாக்குகள் கிடைத்திருக்கிறது. இதனால், எம்.ஜி.ஆரின் சாதனையை விஜய் முறியடித்திருக்கிறார்.
ஆட்சி அமைப்பதில் சிக்கல்!
விஜய், தேர்தலில் வெற்றி பெற்றும் அவரால் இப்போது வரை ஆட்சியமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சி தமிழ்நாட்டில் 233 தொகுதிகளில் நின்று 108 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. இவர்கள் பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 11 இடங்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், திமுக கட்சியின் கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் விஜய்க்கு (5 இடங்கள்) ஆதரவு தெரிவித்தது. இதனால் தற்போது தவெகவிற்கு இன்னும் 6 சீட்கள் தேவைப்படுகிறது. இது இல்லாமல், கட்சியின் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
உத்தரவளித்த ஆளுநர்! முதவராகும் விஜய்..
விஜய், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 15 நாட்கள் ஆளுநரிடம் அவகாசம் கேட்டிருந்தார். இதற்கு இன்னும் ஆளுநர் தரப்பில் கிரீன் சிக்னல் வராமல் இருப்பதால், 108 சீட்களுடன் ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல் எழுந்தது. விஜய், இரண்டாவது நாளாக தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கரை நேரில் சந்தித்தார். இதையடுத்த், அவர் விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பெரும்பான்மையை நிருப்பிக்க, விஜய்க்கு ஆளுநர் உத்தரவிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அதிமுக-திமுக கூட்டணி என பரவிய பொய் தகவல்!
விஜய், ஆட்சிக்கு வரப்போவதை அடுத்து அவருக்கு எதிராக அதிமுகவும் திமுகவும் கூட்டணி அமைக்கப்போவதாக நேற்று இரவு முதல் சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவியது. குறிப்பாக, ஒரு சில கைதேர்ந்த பத்திரிகையாளர்கள் இது குறித்து பதிவிட்டதை அடுத்து இது போன்ற தகவல்கள் உண்மையில்லை என்று திமுக மறுத்தது. திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இது குறித்து ஒரு பிரபல பத்திரிகைக்கு பேட்டியளித்திருந்தார். அதில், ”தவெக ஆட்சியமைப்பதை தடுக்க மாட்டோம்” என்று கூறினார். மேலும், பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த கொண்டு வரப்பட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தை தவெக தடையின்றி வழங்க வேண்டும் என்றும், தற்போது நிதிச்சுமை அதிகம் உள்ள காரணத்தால், ஒரு வேளை ரூ.2,500 கொடுக்க முடியாமல் போனாலும், நாங்கள் கொடுத்த அந்த ரூ.1,000-வது தொடர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் என கூறியிருக்கிறார்.
பதவியேற்பது எப்போது?
மே 7ஆம் தேதியான இன்று காலைதான் விஜய்யின் பதவியேற்பு விழா நடைபெறுவதாக இருந்தது. ஆனால், ஆளுநரிடம் இருந்து ஒப்புதல் வராத காரணத்தினால், காலை நடைபெற இருந்த பதவியேற்பு விழா நடக்கவில்லை. மேலும், நேற்றிரவு விஜய்க்கு கொடுக்கப்பட்ட Z பிரிவு பாதுகாப்புகள், கான்வாய்கள் உள்ளிட்டவை வாபஸ் வாங்கப்பட்டிருந்தது. விழாக்கோலம் பூண்டிருந்த அவரது இல்லமும் கலையிழந்தது. நேரு ஸ்டேடியத்தில் பதவியேற்பு விழா நடைபெறுவதாக இருந்த நிலையில், எதுவும் நடைபெறாததால் விஜய்யை பார்க்க அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் ஏமாற்றத்தில் திரும்ப சென்றனர். தற்போது, விஜய் பதவியேற்பு விழா நடைபெறுவது எப்போது என்கிற கேள்விதான் பலர் மனங்களில் எழுந்துள்ளது. ஆளுநர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த பின்னர் இன்று மாலை அல்லது நாளை காலை பதவியேற்பு விழா நடக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.