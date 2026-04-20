விஜய் செய்தது முறைகேடு... சொன்னது ஹைகோர்ட் - வேட்புமனுவில் ரூ.100 கோடியை காணோம்!

TN Assembly Election 2026, TVK Vijay Latest News: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 களம் மிகவும் பரபரப்பாக காணப்படுகிறது. இந்த தேர்தலின் ஸ்பெஷலே விஜய்தான்... விஜய்யின் தவெக எத்தனை தொகுதிகளை கைப்பற்றும்?, எவ்வளவு வாக்குகளை ஒட்டுமொத்தமாக பெறும்?, திமுக - அதிமுக - நாதக உள்ளிட்ட அணிகளில் யாருக்கு விஜய்யால் அதிக சேதம் உள்ளிட்ட கேள்விகள் அனைவரிடத்திலும் உள்ளது.
இதற்கான பதிலை மக்கள் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் தேர்தல் வாக்குப்பதிவிலேயே தெரிவித்துவிடுவார்கள். வரும் மே 4ஆம் தேதிதான் அத்தனை கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைக்கும். தவெக 233 தொகுதிகளில் களம் கண்டுள்ள நிலையில், தவெகவில் மொத்தமே 232 வேட்பாளர்கள்தான்.
சொத்து விவரத்தில் முரண்பாடு
காரணம் தவெக தலைவர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். ஏற்கெனவே, விஜய்யை சுற்றி கரூர் கூட்டநெரிசல் வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை, விவாகரத்து வழக்கு என சிக்கல்கள் சுற்றி நிற்கின்றன.
இந்தச் சூழலில், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு இரு தொகுதிகளிலும் விஜய் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் முன்னுக்குப்பின் முரணான தகவல்கள் இடம் பெற்றுள்ளதாக உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது புதிய சிக்கலை அவருக்கு உருவாக்கி உள்ளது.
பெரம்பூர் தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் சொத்துக்கணக்கை மறைத்துள்ளதாகவும் கூறி, வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்த பெரம்பூர் வாக்காளரான விக்னேஷ் என்பவர்தான் இந்த மனுவை அளித்திருக்கிறார்.
சுமார் 100 கோடி ரூபாய் குறைவு
"பெரம்பூர் தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், தனது சொத்து மதிப்பு, 115 கோடியே 13 லட்சத்து 63 ஆயிரம் ரூபாய் என விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார். தொடர்ந்து, திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கான வேட்புமனுவில், 220 கோடியே 15 லட்சத்து 62 ஆயிரம் ரூபாய் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்" என உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மனுவின் நோக்கம் என்ன?
மேலும் அதில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்ட சொத்து மதிப்பை விட, பெரம்பூரில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் குறைவாக காட்டியது உண்மைத் தகவலை மறைத்ததற்கு சமம் என்பதால், விஜய் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் தெரிவித்துள்ள சொத்து விவரங்கள் முழுமையானவையா? உண்மையானவையா என விசாரிக்க, வருமான வரித்துறைக்கும், தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
நீதிபதிகள் உத்தரவு
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஜே. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (ஏப்ரல் 20) விசாரணைக்கு வந்தது.
இந்த மனு மீதான விசாரணையின் போது, 'இரண்டு தொகுதிகளில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தவர், ஒரு தொகுதியில் 100 கோடி ரூபாய் வரை குறைத்து காட்டியது முறைகேடானது' என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். பின்னர், இந்த வழக்கு தொடர்பாக பதில் அளிக்கும்படி வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை அடுத்த வாரத்திற்கு தள்ளி வைத்துள்ளனர்.
விவாகரத்து வழக்கு விசாரணை
முன்னதாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரி அவரது மனைவி சங்கீதா கடந்த பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதின்றத்தில் மனு அளித்திருந்தார். இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி விஜய் மற்றும் சங்கீதா இருவரும் காணொளி மூலம் ஆஜராக கோரிக்கை வைத்த நிலையில், நீதிமன்றம் அதற்கு அனுமதி அளித்தனர்.
