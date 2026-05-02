ஏன் விஜய் வேளாங்கண்ணி செல்லவில்லை? கடைசி நிமிட ரத்திற்கு காரணம்?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வரும் மே நான்காம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், விஜய் வேளாங்கண்ணியில் உள்ள பேராலயத்திற்கும், நாகூர் தர்காவிற்கும் புனிதப் பயணம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், இது கடைசி நிமிடத்தில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு அதிகாலையில் சென்று அவர் வழிபட்டு வந்தார். இது பெரும் பேசுபொருளான நிலையில், அடுத்த நாளே சீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கும் சென்றிருந்தார் விஜய். வாக்குப்பதிவு முடிந்த பின்பு விஜய் ஆன்மீகத் தலங்களுக்கு செல்வது தமிழகத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இந்நிலையில், அடுத்ததாக நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள வேளாங்கண்ணி பேராலயத்திற்கு செல்லவும், நாகூர் தர்காவிற்கு செல்லவும் விஜய் திட்டமிட்டிருந்தார் என்று தகவல்கள் வெளியாகின. கடந்த 30ம் தேதி தனது வேட்பாளர்களை அழைத்து விஜய் பேசியிருந்தார். இந்நிலையில், கடைசி நிமிடத்தில் அவரது பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான காரணங்கள் தெரியாமல் பலரும் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.
தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில தினங்களில் வெளியாக உள்ள நிலையில், விஜய் பல்வேறு மதங்களை சேர்ந்த ஆன்மீக தலங்களுக்கு சென்று வருவது அவரது மத நல்லிணக்க அணுகுமுறையை வெளிப்படுத்துவதாக ரசிகர்களும் அரசியல் விமர்சகர்களும் தெரிவித்து வந்தனர். மேலும், இந்த பயணங்கள் அவரது அரசியல் பயணத்தில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் கூறப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. 234 தொகுதிகளிலும் விஜய் கூட்டணி இல்லாமல் தனியாக தேர்தலை சந்தித்துள்ளார். மேலும், அவர் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார். வாக்குபதிவிற்கு முன்பு விஜய் திருச்சியில் பேராலயத்திற்கு சென்று வழிபட்டார். அந்த வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரல் ஆனது. சமீபத்தில் வெளியான தேர்தலுக்கு பிந்திய கருத்துக்கணிப்புகளிலும் விஜய்க்கு சாதகமான முடிவுகள் வந்துள்ளன.
இறுதியான முடிவுகள் மே 04
இருப்பினும், இறுதியான முடிவுகள் மே நான்காம் தேதி வெளியாகின்றன. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முன்பு விஜய் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். வேட்பாளர்களை அழைத்து பேசிய அவர், மே நான்காம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதும் வெற்றி பெற்றவர்கள் உடனடியாக பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டும் என்று கூறியதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. வெற்றி பெறும் வேட்பாளர்களை மற்ற கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் விலைக்கு வாங்கி விடக்கூடாது என்பதற்காகவே இப்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த சூழ்நிலையில் விஜய்யின் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்பி வருகிறது. வேளாங்கண்ணி பேராலயம் கிறிஸ்துவ மக்களின் முக்கிய தலமாகவும், நாகூர் தர்கா இஸ்லாமிய மக்களின் புண்ணிய தலமாகவும் அறியப்படுகின்றன. இருப்பினும், விஜய் இங்கு செல்லும் தகவல்கள் முன்கூட்டியே வெளியானதால், அங்கு ஏற்படக்கூடிய பாதுகாப்பு இன்மை சூழ்நிலை காரணமாகவே இந்த திட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. விஜய் திருச்செந்தூர் சென்றது, அவர் அதிகாலை கோவிலுக்கு செல்லும் வரை யாருக்கும் தெரியவில்லை. ஆனால், இந்த விஷயங்கள் முன்பே கசிந்ததால் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு விஜய் தனது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தவெகவுக்கு எத்தனை இடங்கள் கிடைக்கும், அடுத்தகட்ட அரசியல் உத்திகள் என்ன என்பவை அனைத்தும் மே 4 அன்று தெளிவாகும்.
