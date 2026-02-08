இந்த 2 தொகுதியில் போட்டியிடும் விஜய்? எங்கு எங்கு தெரியுமா?

இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு கட்சியும் தங்களது தொகுதிகளை இறுதி செய்து வருகின்றனர். கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எந்தெந்த தொகுதியை கொடுக்கலாம் மற்றும் விருப்ப மனு பெறுதல் போன்ற பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ரூபாய் 100 செலுத்தி விருப்ப மனு பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழக அரசியலில் அனைவரின் பார்வையாகவும் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் விஜய் ஐந்து தொகுதிகளை தேர்வு செய்துள்ளதாகவும், அதில் ஒரு தொகுதியை விரைவில் முடிவு செய்ய உள்ளார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
விஜயின் V சென்டிமென்ட்
விஜய்யின் பெயரில் உள்ள V என்ற வார்த்தையை விஜய் அதிகம் பயன்படுத்தி வருகிறார். அவரது கட்சி பெயரிலும் வெற்றிக் கழகம் என்ற V இடம் பெற்றுள்ளது. மேலும் V என்பது வெற்றியை குறிக்கும் (Victory) என்பதாலும், அவர் போட்டியிடும் தொகுதியிலும் V இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில் V பெயரைக் கொண்ட ஐந்து தொகுதிகள் எது என்று பார்ப்போம்.
வேளச்சேரி: இந்த பகுதியில் வெளியூரிலிருந்து வந்து குடி இருக்கும் மக்கள் பலரும் உள்ளனர். மேலும் ஐடி துறையை சேர்ந்தவர்களும், படித்த இளைஞர்களும் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதியும் கூட. விஜய்யின் வீட்டிற்கும் இந்த தொகுதிக்கும் தூரமும் மிகவும் குறைவுதான். எனவே இந்த தொகுதியில் விஜய் போட்டியிட வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
விருகம்பாக்கம்: விஜய் சினிமாவில் நுழையும் ஆரம்பகட்ட காலத்தில் இந்த பகுதியில் தான் வசித்தார். இன்றும் அவருடைய வீடு விருகம்பாக்கம் பகுதியில் தான் உள்ளது. அதே போல சினிமாவை சேர்ந்த பலரும் இருக்கும் தொகுதி என்பதால் இதையும் தேர்வு செய்ய அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.
விக்கிரவாண்டி: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள விக்கிரவாண்டி தொகுதி வன்னியர்கள் அதிகம் வாழும் பகுதியாகும். விஜய் தன்னுடைய முதல் மாநாட்டையும் விக்கிரவாண்டில் இருந்து தான் தொடங்கினார். கிராமத்தில் உள்ள மக்களை கவர்வதற்கு இந்த தொகுதியை தேர்வு செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
வேதாரண்யம்: நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கடலோர தொகுதி இதுவாகும். மீனவ சமுதாயம் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதி இது. பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் மீனவர்களை பற்றி குரல் கொடுத்து வரும் விஜய் இந்த தொகுதியையும் தேர்வு செய்ய வாய்ப்புள்ளது..
வேடசந்தூர்: கரூர் மாவட்டத்திலுள்ள இந்த பகுதி கொங்கு மண்டலத்தில் வருகிறது. அங்கு தன்னுடைய பவரை காட்டுவதற்கும் விஜய் இந்த தொகுதியை தேர்வு செய்யலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விஜய்யின் முடிவு என்ன?
தமிழக வெற்றிகே கழகத்தின் தலைவராக இருக்கும் விஜய் அடுத்தடுத்து மாநாடுகளை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டு வருகிறார். அடுத்ததாக வேலூர் மற்றும் சேலத்தில் விஜய் பொதுக் கூட்டங்களை நடத்துவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக விஜய் தன்னுடைய தொகுதியை சென்னைக்குள் தேர்வு செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதிகபட்சம் வேளச்சேரி அல்லது விருகம்பாக்கம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் ஒன்றை விஜய் தேர்வு செய்ய உள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
